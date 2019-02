Tubular annonce les prix VideoAces annuels qui distinguent les sociétés de médias et les marques les plus vues dans les vidéos numériques du monde entier





Tubular Labs, le chef de file mondial de la mesure des vidéos numériques et de l'intelligence vidéo parrainée, a annoncé la troisième édition des prix VideoAces annuels. Avec l'équivalent de plus de 6 500 années de contenu téléchargé sur toutes les plateformes sociales pour créer plus de 804 millions de vidéos, soit une augmentation de 46 % par rapport à 2017, l'année 2018 a été remarquable pour la vidéo en ligne.

Tubular utilise les VideoAces pour récompenser les créateurs de médias et les marques qui développent les plus grandes audiences de vidéo numérique sur toutes les plateformes.

« Compte tenu du volume de productions vidéos, en explosion chaque année, il devient de plus en plus difficile de se hisser au sommet de la liste parmi des dizaines de millions de concurrents », a déclaré Rob Gabel, fondateur et PDG de Tubular Labs. « Les VideoAces récompensent les réussites des marques mondiales et des sociétés de médias, de premier plan, qui réalisent des investissements conséquents dans la vidéo numérique. Ils offrent également une visibilité sur les objectifs et la capacité de planifier et de réagir à la dynamique compétitive de l'écosystème de la vidéo sociale. »

Cette année, les VideoAces ont étendu leur portée, passant de trois à 12 catégories, et distinguent désormais 400 sociétés et créateurs actifs dans la vidéo. Ce faisant, nous voulons récompenser la croissance et la réussite de la vidéo dans toutes les régions du monde et secteurs verticaux, les sociétés de médias et les marques. Outre la reconnaissance des 10 principales sociétés de médias mondiales, VideoAces récompensera les principaux créateurs de médias aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France et en Allemagne, ainsi que les créateurs de médias de premier plan dans le domaine des sports, des actualités et de la politique, et de la nourriture. Et pour la toute première fois, les VideoAces nommeront les 10 principales marques internationales ayant recours à la vidéo sociale, avec une reconnaissance supplémentaire pour les marques de soins personnels, de vêtements et de la mode, ainsi que d'aliments et de boissons.

Tubular Labs est le chef de file en matière de mesure et d'analyse de vidéo, dans le monde depuis 2012, ayant établi de longue date les normes de la vidéo numérique là où il n'y en avait aucune auparavant. Neuf des 10 principales propriétés de médias internationales font confiance à Tubular pour savoir ce que le monde regarde, et les aider à se hisser au sommet du paysage de la vidéo sociale. Ce Top 10 est composé de :

1. WarnerMedia

2. The LADbible Group

3. The Walt Disney Company

4. The Soul Publishing

5. Buzzfeed

6. Comcast

7. Brave Bison

8. Jungle Creations

9. Group Nine Media

10. Viacom

« En 2018, nous avons vu les diffuseurs historiques Comcast/NBCU et Viacom s'emparer de positions solides dans le Top 10 des sociétés de médias, avec une poussée considérable des acteurs internationaux de poids, tels que Brave Bison au Royaume-Uni, ChefClub en France, et MBC, l'acteur numéro un au Moyen-Orient. Au niveau des marques, ce sont les enseignes de technologie et de jouets qui dominent le Top 10, mais RedBull se démarque nettement en créant un contenu sportif qu'un certain public apprécie très largement », a déclaré Allison Stern, cofondatrice, et directrice de la stratégie d'entreprise, chez Tubular Labs. « Le succès d'une vidéo ne tient pas simplement à des améliorations tactiques ou à des piratages d'algorithmes ; la création de ces types de communautés de vidéo dynamiques nécessite une approche stratégique, un véritable investissement financier, et bien sûr la meilleure intelligence vidéo disponible sur le marché. Or, les divers groupes de sociétés révèlent que cela est possible, aussi bien pour les réseaux expérimentés que les débutants dans le secteur numérique. »

Les 10 premières marques mondiales :

1. Samsung

2. Google

3. Wish

4. Red Bull

5. Mattel

6. Coca-Cola

7. Talking Tom

8. Uber

9. LG

10. Lego

Une liste complète de tous les gagnants des VideoAces 2018 est disponible ici. Tubular tient à féliciter tous les créateurs inclus dans les prix VideoAces de cette année, et se tourne déjà vers 2019 pour bâtir sur cette réussite.

Vous voulez en savoir plus sur l'offre de Tubular Labs pour vous aider à créer des investissements de vidéos sociales à succès, axés sur les données, au bénéfice de votre marque ou votre société de médias ? Contactez Tubular Labs au sujet de vos besoins professionnels et des objectifs de Global Video Measurement Alliance (GVMA), dès aujourd'hui.

À propos de Tubular Labs

Tubular Labs est la principale plateforme mondiale de mesure et d'analyse de vidéo, qui permet aux diffuseurs, aux éditeurs, et aux marques, de comprendre ce que le monde regarde. Le logiciel de Tubular mesure plus de 5 milliards de vidéos, 400 millions de consommateurs de vidéos, 13 millions de créateurs, 150 000 marques et plus de 850 000 vidéos parrainées, générant ainsi des informations pour ses clients afin qu'ils se mettent à l'échelle de leurs publics et les monétisent plus rapidement. Neuf des 10 premières sociétés de médias mondiales font confiance à Tubular pour alimenter leurs décisions en matière de vidéo numérique. Derrière chaque décision de vidéo numérique, se trouve Tubular. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.tubularlabs.com.

