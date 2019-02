Gaming+ de HONOR révolutionne les performances graphiques au MWC 2019





Grâce à Gaming+, les jeux sur mobile gagnent en rapidité, en qualité d'image et en définition sur HONOR View20

HONOR View20 reçoit cinq étoiles et les accolades des médias

BARCELONE, Espagne, 28 février 2019 /PRNewswire/ -- HONOR, marque leader de smartphones, a dévoilé sa technologie révolutionnaire Gaming+ lors du Congrès mondial de la téléphonie mobile 2019 (MWC 2019). Gaming+ inclut une série d'innovations technologiques qui augmentent considérablement les performances, la qualité du graphisme et la définition d'image des jeux sur mobile HONOR View20. Dans le même temps, HONOR a également annoncé un écosystème d'applications exploitant sa caméra 3D TOF, prélude à une nouvelle réalité augmentée.

M. George Zhao, président de HONOR, déclare : « La société HONOR est ravie d'annoncer que le dernier modèle de la gamme View, le HONOR View20, a déjà atteint les 1,5 million de ventes. Nous nous rapprochons de notre objectif qui est de figurer d'ici trois ans parmi les cinq plus grandes marques de smartphones. Grâce à la technologie révolutionnaire Gaming+, nous avons amélioré le graphisme du smartphone, à la satisfaction de nos jeunes clients qui réclamaient une meilleure expérience de jeux sur mobile. Si l'on ajoute les applications futuristes de la caméra 3D TOF, HONOR offre à ses clients une variété d'expériences exceptionnelles. »

GAMING+ ET PLUS DE FUN POUR LES JOUEURS

Le mois dernier, HONOR View20 a été présenté à Paris, avec cinq fonctions en exclusivité mondiale : caméra smartphone 48MP, caméra frontale 25MP intégrée à l'écran, jeu de puces IA 7nm Kirin 980, technologie WiFi triple antenne IA et design à nanotexture « aurora ». Gaming+ enrichit l'expérience de jeu par l'amélioration globale du système grâce à un processeur graphique plus efficace, à l'optimisation du chargement de ce dernier, à une haute définition et à une technologie de prédiction de chargement par IA. Ces progrès portés par le jeu de puces Kirin 980 permettent au HONOR View20 d'offrir des performances de jeu sur mobile sans pareil.

Le tout nouveau Gaming+ améliore l'efficacité de l'état de charge de 20,34 %[1]. La mise à niveau du jeu de puces Kirin 980 par le processeur graphique Mali-G76 optimise la transformation et améliore ainsi la gestion des travaux et le traitement parallèle. Les instructions en double et les dépassements (overdraws) du processeur graphique s'en trouvent réduits, alors que le transfert des données entre unité centrale, processeur graphique et mémoire gagne en vitesse. De plus, le processeur graphique Kirin 980 fonctionne parfaitement avec la technologie de gestion de modulation de fréquence par IA en contrôlant le nombre d'images par seconde (fps), la qualité de l'image et les entrées par écran tactile en temps réel, et détermine de manière intelligente les entraves à la performance. Pour les jeux, la nouvelle technologie IA augmente la précision des prédictions de chargement de chaque image de plus de 30 % par rapport aux méthodes conventionnelles. L'optimisation du processeur graphique, autre fonction-clé, améliore la qualité de l'image et réduit la consommation. La haute définition entre dans le jeu vidéo pour de meilleurs contraste et luminosité, et une palette de couleurs étendue.

Grâce au passage à Gaming+, HONOR View20 prend maintenant en charge la version Vulkan de Fortnite ; les utilisateurs pourront apprécier la vitesse accrue et le confort de jeu plus grand[2]. Les jeux sur mobile populaires, QQ Speed et Arena of Valor, ont également subi une optimisation et prennent maintenant en charge la haute définition ; d'où un gain en clarté et en netteté des détails pour les joueurs.

En outre, la caméra 3D TOF du HONOR View20 ajoute une nouvelle dimension au jeu interactif et ouvre des perspectives pour la prochaine génération de RA. Cette caméra est équipée de la détection de profondeur, de la reconnaissance du squelette et de la capture du mouvement en temps réel. Les consommateurs bénéficient donc de plusieurs fonctions interactives telles que la mise en forme en 3D, le comptage de calories IA, Magic AR et le jeu en 3D contrôlé par mouvements. Brave Jelly est le tout dernier jeu de ce type. À l'avenir, HONOR souhaite entrer en partenariat avec d'autres sociétés pour créer un écosystème 3D TOF intégré, qui offrira de nouvelles possibilités pour la prise de mesures, les médias sociaux et le shopping en réalité augmentée.

HONOR VIEW20 PLÉBISCITÉ PAR LES MÉDIAS

Depuis son lancement mondial en janvier, le design et les fonctions d'exception du HONOR View20 ont été largement applaudis par les experts et les consommateurs. Le téléphone a reçu des accolades des médias et des influenceurs, et s'est vu attribuer 5 étoiles par la presse spécialisée :

5 étoiles de la part de Stuff ? « Honor entre dans la cour des grands grâce à l'un des téléphones les plus impressionnants de sa catégorie. »

? 5 étoiles de la part de The Guardian ? « Tout premier téléphone à écran percé. »

? 5 étoiles de la part de T3 ? « Le Honor View20 est aujourd'hui le meilleur smartphone milieu de gamme du marché. »

? 5 étoiles de la part d'Expert Reviews ? « Avec son appareil-photo à selfie intégré à l'écran et sa caméra arrière de 48 mégapixels, le Honor View20 est l'un des téléphones les plus incroyables que nous ayons vus depuis des années. »

Au niveau régional, les ventes du HONOR View20 ont battu des records. En Chine, il a été nommé double champion (ventes et recette des ventes) sur les plateformes en ligne pour la catégorie de prix 3 000 yuans et plus. Après une semaine de lancement en France, le tout dernier modèle est devenu le numéro un des ventes sur Amazon dans la catégorie des 499 euros et plus. C'est également le smartphone le plus vendu par Senheng, un des plus gros détaillants indépendants de Malaisie.

HONOR 8X ET LE NOUVEAU PHANTOM BLUE

Pour le HONOR 8X, HONOR a inauguré une nouvelle couleur « phantom blue » pour les fans d'Europe de l'Ouest. Le corps du HONOR 8X, élégant et lisse, est en verre « aurora » 2,5D double texture à effet réseau. Depuis son lancement en septembre dernier, plus de 10 millions d'exemplaires de cette série ont été expédiés dans le monde entier. Au début du mois de mars, le nouveau HONOR 8X phantom blue sera vendu à la Fnac en France, sur Amazon en Allemagne, sur Hihonor au Royaume-Uni, en marché libre en Italie (Mediaworld, Unieuro, etc.).

