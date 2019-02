Emaar Hospitality Group apporte de nouvelles prestations à la clientèle en ajoutant à son offre trois forfaits spéciaux de séjours hôteliers à Dubaï





DUBAÏ, Émirats arabes unis, February 28, 2019 /PRNewswire/ --

Emaar Hospitality Group, la filiale d'hôtellerie et de sites de loisirs du promoteur mondial Emaar Properties, offre une valeur exceptionnelle à ses clients en leur proposant trois forfaits spéciaux valables jusqu'au 25 décembre 2019.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/827685/Vida_Downtown.jpg )



(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/827686/Address_Downtown.jpg )



Les forfaits « Business Stay » (séjour d'affaires), « Family Stay » (séjour en famille) et « Romantic Stay » (séjour romantique) sont proposés par tous les hôtels des établissements de luxe de la gamme « Address Hotels + Resorts » et des hôtels « Vida Hotels and Resorts » de Dubaï très appréciés par les amoureux du plus grand raffinement, ainsi que par l'Arabian Ranches Golf Club.

Rove Hotels, coentreprise formée par Emaar Properties et Meraas, fera la joie des clients avec ses forfaits « séjour d'affaires » et « séjour en famille ».

Le forfait « séjour d'affaires » fera bénéficier les clients qui réservent un séjour de trois nuits de prestations telles qu'un petit-déjeuner buffet quotidien, les transferts aller-retour à l'aéroport, un enregistrement facile à la réception et la possibilité de quitter la chambre plus tard en fonction des disponibilités. Le forfait « séjour en famille » est un gage de souvenirs inoubliables pour tous les membres de la famille. Les prestations liées à la réservation d'un séjour de deux nuits comprennent le petit-déjeuner buffet quotidien, des billets pour le Reel Cinema ou la patinoire « Dubai Ice Rink » par personne et par séjour dans tous les hôtels appartenant aux enseignes Address Hotels + Resorts, Vida Hotels and Resorts et Rove Hotels. Le forfait « séjour romantique » comporte un petit-déjeuner buffet quotidien, un set de produits d'accueil prestigieux dans la chambre et un dîner de trois plats pour deux personnes.

Olivier Harnisch, président-directeur général d'Emaar Hospitality Group, a déclaré : « Les trois formules sont conçues pour ravir les clients avec des prestations qui répondent à leurs attentes. Tous les hôtels sont situés dans le centre de Dubaï et permettent d'accéder facilement aux attractions de loisirs et aux centres d'affaires les plus prisés. Par ailleurs, les services sans commune mesure que nous offrons garantissent à nos clients de passer un séjour mémorable à Dubaï ».

Les clients ont le choix entre les établissements Address Downtown, Address Dubai Mall, Address Dubai Marina, Address Montgomerie, Address Boulevard, Palace Downtown, ainsi qu'Address Fountain Views et Address Sky View qui vont ouvrir prochainement - tous sous l'enseigne Address Hotels + Resorts, sans oublier Vida Downtown, Manzil Downtown, ainsi que Vida The Hills et Vida Harbour Point qui vont bientôt être inaugurés - tous sous l'enseigne Vida Hotels and Resorts.

Les établissements de Rove Hotels qui participent à ce programme sont Rove Downtown, Rove City Centre, Rove Healthcare City, Rove Trade Centre, Rove Dubai Marina, ainsi que Rove At The Park qui va ouvrir prochainement - tous situés au coeur de la ville. Arabian Ranches Golf Club fera le bonheur des amateurs de golf avec son parcours de championnat de 18 trous et son magnifique club-house.

Vous pouvez réserver sur addresshotels.com, vidahotels.com, rovehotels.com et arabianranchesgolfdubai.com

Pour en savoir plus :

Kelly Home

ASDA'A BCW

+9714-4507-600

kelly.home@bcw-global.com



Communiqué envoyé le 27 février 2019 à 22:04 et diffusé par :