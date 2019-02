SOL Global annonce la finalisation de son investissement dans European Cannabis Holdings





Cet investissement porte la participation de SOL Global dans ECH à 19,4 pour cent

SOL Global Investments Corp. (« SOL Global » ou « la société ») (CSE : SOL) (OTCQB : SOLCF) (Francfort : 9SB) est heureuse d'annoncer la finalisation de son dernier investissement dans European Cannabis Holdings (« ECH »), un groupe de sociétés contribuant à façonner l'avenir du cannabis en Europe.

European Cannabis Holdings se compose d'actifs de premier plan du secteur, parmi lesquels Prohibition Partners, premier fournisseur mondial d'études de marché et de conseils stratégiques dans le secteur du cannabis ; Cannabis Europa, la plus grande conférence sur le cannabis médical pour les chefs d'entreprise et les professionnels de la santé ; Nooro et Budca, deux marques de CBD de premier plan ; l'Academy of Medical Cannabis, la première plateforme d'éducation sur le cannabis pour les professionnels de la santé ; The Medical Cannabis Clinics, une chaîne britannique de cliniques privées spécialisées dans les thérapies innovantes à base de cannabis et les cannabinoïdes sur ordonnance ; et Astral Health, une plateforme qui facilite les importations de cannabis médical en Europe.

Les actions ordinaires nouvellement acquises portent la position totale de SOL Global dans ECH à environ 19,4 % du total des actions ordinaires émises et en circulation d'ECH.

« L'investissement de SOL dans ECH est une formidable opportunité pour deux des leaders de l'industrie mondiale du cannabis de former un lien stratégique », a déclaré Brady Cobb, PDG de SOL Global. « SOL reste un acteur mondial clé dans le nouveau et passionnant domaine du cannabis, et ECH est clairement un leader sur l'important marché européen. L'avenir est prometteur pour les deux sociétés. »

« ECH a marqué l'histoire au début du mois en facilitant la première importation en gros de cannabis médical au Royaume-Uni », a ajouté Cobb. « Ce sont ces types d'actions pionnières qui propulseront les marchés individuels du cannabis sur le marché mondial. Chez SOL Global, nous investissons dans des équipes de direction visionnaires, et ECH compte dans ses rangs un certain nombre des personnalités les plus populaires du mouvement mondial du cannabis. »

Avec son investissement dans ECH, SOL Global renforce son leadership sur le marché européen du cannabis. ECH rejoint le portefeuille d'investissements européens leader du marché de SOL Global, qui inclut GreenLight Pharmaceuticals Limited, une société de cannabis médical à intégration verticale basée à Dublin qui exerce des activités de recherche et de développement clinique, un programme de génétique des semences, des activités de culture et des opérations de marque et de distribution de CBD. De plus, ECH fournira une assistance stratégique et des capacités de distribution à travers l'Europe à Heavenly Rx Ltd., la nouvelle filiale axée sur le chanvre et le CBD de SOL Global. À mesure que SOL Global poursuit sa stratégie d'investissement sur le marché international du cannabis, la société espère créer un réseau d'alliances stratégiques sur l'ensemble de ses actifs afin de répondre aux besoins d'une chaîne d'approvisionnement complète.

À propos de SOL Global Investments Corp.

SOL Global est une société d'investissement internationale qui s'intéresse, entre autres, au cannabis et aux sociétés associées dans les États américains où le cannabis est légal, aux marchés du chanvre et du CBD et aux marchés européens émergents du cannabis et du chanvre. Ses investissements stratégiques et ses partenariats dans les domaines de la culture, de la distribution et de la vente au détail viennent compléter le programme de recherche et de développement de la société avec l'Université de Miami. C'est cette approche globale qui positionne SOL Global en tant que futur chef de file de l'industrie du cannabis médical aux États-Unis.

À propos d'European Cannabis Holdings

ECH est un groupe d'entreprises inégalé à la pointe de l'industrie européenne. Il fournit du capital-risque, des talents d'exception et une excellence opérationnelle à un portefeuille qui comprend la société de renseignements sur le marché Prohibition Partners, la plus importante conférence sur le cannabis médical en Europe, Cannabis Europa, la marque de CBD Amkeu, la plateforme d'apprentissage en ligne The Academy of Medical Cannabis et la chaîne de cliniques privées britannique The Medical Cannabis Clinics. Ces avoirs fournissent à ECH un ancrage fondamental dans l'industrie du cannabis tout en contribuant à façonner son avenir.

Mise en garde

Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Toutes les déclarations contenues dans le présent document qui ne sont pas clairement de nature historique peuvent constituer des informations prospectives. Dans certains cas, les informations prospectives peuvent être identifiées par des mots ou des expressions tels que « peut », « sera », « s'attendre », « probable », « devrait », « serait », « prévoir », « anticiper », « envisager », « potentiel », « proposé », « estimer », « croire », ou la forme négative de ces termes, ou encore d'autres mots, expressions et variantes grammaticales similaires, ou des déclarations indiquant que certains événements ou conditions « peuvent » ou « vont » se produire, ou des discussions de stratégie. Les informations prospectives comprennent des déclarations relatives aux plans stratégiques de la société et au marché international du cannabis.

Les informations prospectives sont fondées sur certaines hypothèses importantes qui ont été utilisées pour tirer une conclusion ou établir une prévision ou une projection, notamment les perceptions de la direction à l'égard des tendances historiques, des circonstances actuelles et des évolutions futures attendues, ainsi que d'autres facteurs jugés appropriés compte tenu des circonstances. Nous estimons que ces hypothèses sont raisonnables en fonction des informations dont dispose actuellement la direction, mais rien ne garantit que ces attentes se révèleront exactes.

De par leur nature, les informations prospectives sont sujettes à des risques et incertitudes inhérents, qu'ils soient généraux ou spécifiques, et il est possible que des attentes, des prévisions, des prédictions, des projections ou des conclusions ne se révèlent pas exactes, que des hypothèses ne soient pas correctes et que des buts, objectifs stratégiques et priorités ne soient pas atteints. Divers facteurs, y compris des risques connus et inconnus, dont beaucoup sont indépendants de notre volonté, sont susceptibles d'entraîner une différence importante entre les résultats réels et les informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse. Ces facteurs incluent, sans toutefois s'y limiter : la capacité de la société à se conformer à toutes les réglementations gouvernementales applicables dans une entreprise hautement réglementée ; l'investissement dans des entreprises ou des projets cibles qui ont un historique d'exploitation limité ou nul et qui exercent actuellement des activités considérées comme illégales par la législation fédérale américaine ; des changements de lois ; des antécédents d'exploitation limités ; une dépendance à l'égard de la gestion ; des exigences de financement supplémentaire ; la concurrence ; une opinion publique et une perception divergentes concernant l'industrie de la marijuana à usage médical chez les adultes ; et les changements réglementaires ou politiques. Des facteurs de risque supplémentaires sont également disponibles dans le rapport de gestion et la notice annuelle actuels de la société, qui ont tous deux été déposés sur SEDAR et sont accessibles à l'adresse http://www.sedar.com.

Les lecteurs sont invités à examiner attentivement ces facteurs, ainsi que les incertitudes et les événements potentiels, et à ne pas se fier indûment aux informations prospectives. Les informations prospectives contenues dans le présent document sont énoncées à la date du présent communiqué de presse et sont basées sur les convictions, les estimations, les attentes et les opinions de la direction à la date à laquelle ces informations prospectives sont fournies. La société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les informations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, estimations ou opinions, d'événements ou résultats futurs ou autre, ni d'expliquer toute différence significative entre les événements réels ultérieurs et ces informations prospectives, sauf si requis par la loi applicable.

Les titres cités dans le présent communiqué de presse n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu du United States Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act »), ni d'aucune législation d'État sur les valeurs mobilières, et ne peuvent être ni offerts ni vendus aux États-Unis, ou pour le compte ou au profit de ressortissants américains en l'absence d'un tel enregistrement ou d'une exemption applicable des obligations d'enregistrement du U.S. Securities Act. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières ni une sollicitation d'offre de vente de valeurs mobilières.

SOL Global Investments Corp.

Brady Cobb

PDG

Téléphone : +1-(212)-729-9208

Courriel : info@solglobal.com



Pour les demandes des médias, veuillez contacter :

Daniel Nussbaum

AMWPR

T : +1-212-542-3146

E : Daniel@amwpr.com



