Darling Ingredients Inc. annonce ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et l'exercice 2018 : réalisation de la stratégie de croissance mondiale





IRVING, Texas, 28 février 2019 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE : DAR), développeur et producteur mondial d'ingrédients naturels durables issus de bionutriments comestibles et non comestibles, créant ainsi une large gamme d'ingrédients et de solutions personnalisées pour les clients dans les secteurs pharmaceutique, alimentaire, de la nourriture et des fourrages pour animaux, de l'industrie, des carburants, des bioénergies et des engrais, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 29 décembre 2018.

Vue d'ensemble du quatrième trimestre 2018

Revenu net de 40,6 millions de dollars, ou 0,24 dollar par action diluée selon les PCGR

Chiffre d'affaires de 853,1 millions de dollars

BAIIDA ajusté de 108,9 millions de dollars

Trimestre record pour DGD, avec un BAIIDA de 110 millions de dollars

Forte hausse mondiale des volumes de matières premières, qui ont augmenté de 1,5 % par rapport au 4 e trimestre 2017

Segment des fourrages toujours affecté par les perturbations du marché et le ralentissement du prix des matières grasses

Amélioration des bénéfices dans l'activité collagène du segment alimentaire

Amélioration des performances dans le segment des carburants suite aux investissements dans les bioénergies en Europe

Dividende de 40 millions de dollars pour le partenaire DGD

Vue d'ensemble de l'exercice 2018

Revenu net de 101,5 millions de dollars, ou 0,60 dollar par action diluée selon les PCGR

Revenu consolidé de 3,4 milliards de dollars

BAIIDA ajusté de 431,4 millions de dollars

Dividende de 65 millions de dollars pour le partenaire DGD ; expansion à grande échelle de phase III en cours

Aucun emprunt net tout en investissant 108 millions de dollars dans les acquisitions de croissance

Amélioration du ratio dette totale/BAIIDA à 3,13 % conformément à l'engagement bancaire

Chiffre d'affaires net de 853,1 millions de dollars au quatrième trimestre 2018, par rapport au chiffre d'affaires net de 952,5 millions de dollars au 4e trimestre 2017. Le revenu net au quatrième trimestre 2018 était de 40,6 millions de dollars, ou 0,24 dollar par action diluée, contre 105,7 millions de dollars, ou 0,63 dollar par action diluée, au 4e trimestre 2017. Baisse du revenu net principalement imputable à la charge d'impôts sur le revenu par rapport à l'économie d'impôts réalisée au cours de la même période 2017, du fait de la réévaluation du passif d'impôt différé en vertu de la loi américaine sur les emplois et les réductions d'impôts (U.S. Tax Cuts and Jobs Act) et des bénéfices de la réforme fiscale européenne, ainsi que des frais d'amortissement plus élevés engendrés par l'augmentation des dépenses d'investissement compensant l'augmentation des revenus des filiales non consolidées et la baisse des frais de vente, des frais généraux et des frais administratifs.

Chiffre d'affaires net de 3 388 millions de dollars pour l'exercice 2018, par rapport au chiffre d'affaires net de 3 662 millions de dollars pour l'exercice 2017. Le revenu net attribuable à Darling pour l'exercice 2018 s'élevait à 101,5 millions de dollars, ou 0,60 dollar par action diluée, contre 128,5 millions de dollars, ou 0,77 dollar par action diluée, pour l'exercice 2017. La baisse du revenu net en 2018 principalement imputable à la charge d'impôts sur le revenu par rapport à l'économie d'impôts réalisée en 2017 du fait de la réévaluation du passif d'impôt différé en vertu de la loi américaine sur les emplois et les réductions d'impôts (U.S. Tax Cuts and Jobs Act) et des bénéfices de la réforme fiscale européenne. La baisse des bénéfices en 2018 par rapport à 2017 est également attribuée aux frais d'extinction de la dette, aux frais d'amortissement plus élevés, aux frais de restructuration et de dépréciation ainsi qu'aux pertes subies lors de la cession de filiales.

« Nos résultats au quatrième trimestre reflètent véritablement la diversité et la constance de notre plateforme mondiale d'ingrédients et le potentiel de transformation de Darling par DGD », a déclaré Randall C. Stuewe, président-directeur général de Darling Ingredients Inc. « Nous avons accompli cette année d'excellents progrès vers la réalisation de notre stratégie mondiale de croissance en vue de créer un portefeuille durable d'ingrédients spécialisés et à valeur ajoutée, grâce à la finalisation de plusieurs projets de construction, d'expansions et d'acquisitions de consolidation. »

Ingrédients de fourrage ? BAIIDA 277,1 M$ (baisse de 12,4 %) ; revenu 1 952,6M$ (baisse de 12,8 %) ; marge 453,8 M$ (baisse de 8,3 %). Hausse de 4,4 % des matières premières transformées

Ingrédients alimentaires ? BAIIDA 129,7 M$ (baisse de 1,7 %) ; revenu 1 139,1 M$ (baisse de 1,5 %) ; marge 221,3 M$ (baisse de 6,5 %). Matières premières transformées inchangées.

Ingrédients de carburants ? BAIIDA 70,3 M$ (hausse de 56 %) ; revenu 296 M$ (hausse de 11,4 %) ; marge 65,5 M$ (hausse de 18,2 %). Matières premières transformées inchangées.

Joint-venture Diamond Green Diesel ? BAIIDA total de 187 6 millions de dollars pour l'entité (hors crédit d'impôt BTC de 160,4 millions en 2017 enregistré au 1er trimestre 2018), ou 1,19 $ par gallon (3,78 l). Exercice clos sans endettement.

