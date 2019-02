Huawei dévoile les nouveaux membres de la famille « OceanStor Dorado All-Flash Storage »





La prestation d'une performance et d'une efficacité de stockage de calibre entreprise pour les scénarios d'application les plus exigeants

BARCELONE, Espagne, 27 février 2019 /CNW/ - Lors du MWC19, Huawei a lancé le système de stockage entièrement flash de premier échelon OceanStor Dorado3000 V3 et les dispositifs de stockage entièrement flashs OceanStor Dorado NVMe (Non-Volatile Memory Express) d'échelon intermédiaire et haut de gamme, lesquels offrent une performance ravissante, des fonctionnalités complètes de calibre entreprise et une grande efficacité. Les systèmes de stockage répondent aux demandes de divers scénarios, dont les bases de données, les infrastructures de bureau virtuel (VDI), les infrastructures de serveur virtuel (VSI), facilitant l'avènement dans l'ère entièrement flash des centres de données de la clientèle du secteur manufacturier et des domaines de la finance et des télécommunications.

Il est indispensable que les entreprises rendent leurs infrastructures à l'épreuve du temps en adoptant le stockage entièrement flash qui répondra à leurs besoins organisationnels, lesquels évoluent rapidement. Depuis le lancement en 2016 de la série de dispositifs de stockage entièrement flashs OceanStor Dorado V3 de Huawei, ceux-ci ont été largement acceptés par le marché. Selon les statistiques du troisième trimestre 2018 de Gartner[1], Huawei a enregistré le plus important taux de croissance des revenus au sein du marché mondial des dispositifs entièrement flashs. Les dispositifs de stockage entièrement flashs OceanStor Dorado V3 d'échelon intermédiaire et haut de gamme de Huawei (y compris les OceanStor Dorado5000 V3, OceanStor Dorado6000 V3 et OceanStor Dorado18000 V3) sont les premiers de l'industrie à prendre entièrement en charge l'architecture NVMe. L'architecture NVMe permet une communication plus rapide entre les disques durs électroniques (SSD) et le système hôte et assure des baisses marquées de la latence, offrant à la clientèle des services de qualité en matière de données. Étant le dispositif de stockage entièrement flash le plus rapide qui soit, l'OceanStor Dorado d'échelon intermédiaire et haut de gamme enregistre la meilleure latence de l'industrie, soit 0,3 milliseconde.

Lancé aujourd'hui, l'OceanStor Dorado3000 V3 tire parti de la technologie FlashLink®, à l'avant-garde de l'industrie, pour assurer une performance stable même lors des heures de pointe. La puce d'interface intelligente multiprotocole prend en charge les protocoles frontaux FC et 100GE de 32 Gbit/s à l'avant-garde de l'industrie, alors que le BMC intelligent de Huawei (Baseboard Management Controller) gère les processeurs, la mémoire et les autres composantes de manière unifiée pour réduire le temps de reprise après défaillance, faisant passer celui-ci de deux heures à dix minutes.

Disposant de fonctionnalités complètes de calibre entreprise, l'OceanStor Dorado3000 V3 se sert de technologies mondiales de contrôle d'usure et des technologies brevetées de contrôle anti-usure de Huawei pour assurer que la fiabilité des SSD soit à toute épreuve. Sa technologie innovatrice RAID-TP peut tolérer la défaillance simultanée de trois SSD. La solution sans passerelle active-active assure une disponibilité de 99,9999 pour cent. De plus, la solution CDM (Converged Data Management) permet un DR (Disaster Recovery) et une sauvegarde infonuagiques sans passerelle, ainsi qu'un rétablissement du service à la minute près dans le nuage informatique. La grande disponibilité du service est assurée par de multiples technologies de protection de fiabilité.

L'OceanStor Dorado3000 V3 adopte aussi les technologies de compression et de déduplication en ligne à l'avant-garde de l'industrie afin de réduire les coûts de consommation énergétique, de refroidissement, de gestion et d'entretien, réduisant ainsi les dépenses d'exploitation de 65 pour cent. Cela permet aux clients de réduire considérablement les coûts tout en déployant les périphériques à grande échelle.

De plus, l'OceanStor Dorado3000 V3 est compatible avec plus de 300 dispositifs de stockage grand public ainsi que 98 pour cent de l'infrastructure TI de l'industrie sans que des changements doivent être apportés aux services existants. Il contribue à faciliter la mise à niveau, à simplifier l'exploitation et l'entretien, et à accélérer la transformation du centre de données.

William Dong, directeur du service du marketing et des ventes de solutions pour les centres de données des entreprises à Huawei Enterprise Business Group, déclare : « Huawei cumule 17 ans d'expérience en R et D portant sur les technologies de stockage. Nous nous sommes servis de cette vaste expérience pour créer l'OceanStor Dorado3000 V3 de premier échelon, qui permet aux entreprises de profiter d'une plate-forme entièrement flash offrant un point d'entrée bas sans sacrifier la performance ni l'évolutivité. Nous avons tiré parti du stockage entièrement flash pour aider notre clientèle issue de nombreuses industries à acquérir une capacité efficace de stockage des données et nous allons continuer à innover afin de répondre à leurs besoins toujours croissants en la matière. »

