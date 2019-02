ZTE remporte le prix mondial du leadership en matière d'infrastructure technologique 5G de 2018





SHENZHEN, Chine, 27 février 2019 /CNW/ - ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), un grand fournisseur international de télécommunications et de solutions technologiques relatives à l'Internet mobile et destinées aux entreprises et au grand public, a reçu aujourd'hui de Frost & Sullivan le 2018 Global 5G Infrastructure Technology Leadership Award (prix mondial du leadership en matière d'infrastructure technologique 5G de 2018) lors du Mobile World Congress 2019, car la société est l'un des principaux fournisseurs de systèmes d'infrastructure, d'équipements et de dispositifs 4G, Pre5G et 5G.

Chaque année, Frost & Sullivan remet le Technology Leadership Award à des entreprises qui font preuve de leadership en matière de conception et d'exploitation de nouvelles technologies offrant une valeur considérable à la clientèle.

ZTE a établi son leadership dans la 5G en investissant massivement dans la normalisation de la 5G et dans la recherche et le développement de produits, acquérant de fait des connaissances approfondies dans les technologies de 5G. S'affairant au déploiement de la 5G depuis des années, ZTE a lancé une série de solutions bout en bout de 5G à vocation commerciale couvrant l'ensemble des bandes de fréquence, dont l'AAU de 5G, le transport de 5G, le réseau central de 5G et des périphériques de 5G en vue de la commercialisation de la 5G à grande échelle.

La gamme complète des stations de base de 5G de ZTE peut être déployée selon différents scénarios de 5G, aidant les exploitants à mettre sur pied des réseaux 5G à la fois rentables, rapidement déployables, de grande capacité et offrant une vaste couverture.

Sur le plan de l'architecture, les solutions souples de ZTE sont capables de satisfaire les besoins des exploitants lors des différentes étapes du déploiement de la 5G, allant du mode autonome (SA; stand-alone) au mode non autonome (NSA; non-stand-alone).

En décembre 2018, ZTE, en collaboration avec Qualcomm et China Mobile, a achevé au moyen de dispositifs 5G et de stations de base de 5G la toute première chaîne de connexion 3GPP au monde de 2,6 GHz, autonome, de 5G et conforme à R15.

Lorsqu'il est question du réseau central, la solution Convergent Common Core de ZTE, qui est fondée sur la 3GPP R16 SBA+, adopte les technologies avancées de CUPS, le bassin de ressources distribuées et la découpe de réseau pour aider les exploitants à constituer rapidement un réseau central agile, efficace et convergent, répondant pleinement aux besoins diversifiés des réseaux 2G/3G/4G/5G/fixes et des industries verticales.

En ce qui concerne le transport, la solution 5G Flexhaul de ZTE couvre la totalité des scénarios, qu'il s'agisse de l'avant-plan vers l'arrière-plan, d'être premier en matière de latence, de synchronisation d'horloge de haute précision et de découpe de réseau. À l'heure actuelle, la gamme complète de produits de transport bout en bout de ZTE est prête à être commercialisée.

Jusqu'à maintenant, ZTE a déclaré plus de 1000 familles de brevets SEP (Standard Essential Patents) de 3GPP 5G à l'ETSI (European Telecommunications Standardization Institute). De plus, la société a mis de l'avant et assumé un rôle de premier plan dans la promotion de NOMA (Non Orthogonal Multiple Access) en orientant le projet de recherche principal requis pour établir la norme NOMA.

« ZTE comprend très bien les exigences des exploitants de téléphonie mobile en matière de 5G et est prête à diriger les améliorations réseau de prochaine génération », soutient Vikrant Gandhi, directeur de l'industrie à Frost & Sullivan. « Le portefeuille complet des produits pour la 5G de ZTE, son engagement en matière d'innovation continue et ses multiples commercialisations réussies de nouvelles technologies sont des arguments solides pour en faire un fournisseur de choix lors des déploiements futurs de l'infrastructure 5G. »

« ZTE se consacre depuis toujours à l'innovation technologique. Tirant parti de la riche expérience cumulée par la pratique, ZTE a de solides avantages lorsqu'il est question de commercialisation de MIMO massives, de vérification commerciale bout en bout et de déploiement de réseau autonome indépendant », affirme Bai Yanmin, vice-président, directeur général des produits TDD et 5G à ZTE. « ZTE est totalement prête pour le déploiement à grande échelle des réseaux commerciaux de 5G, et la société est confiante quant à la promotion de la maturité de l'industrie de 5G en collaboration avec les exploitants et les partenaires. »

Le prix en matière de pratiques d'excellence de Frost & Sullivan vise à honorer les compagnies présentes dans des marchés régionaux et mondiaux démontrant des réussites exceptionnelles et une performance supérieure en matière de leadership, d'innovation technologique, de service à la clientèle et de développement stratégique des produits. Les analystes de l'industrie comparent les joueurs du marché et mesurent leur performance en réalisant des entrevues approfondies, des analyses et des travaux de recherche secondaire afin de déterminer les pratiques d'excellence du secteur.

À propos de ZTE

ZTE fournit des systèmes sophistiqués de télécommunications, des dispositifs mobiles et des solutions technologiques d'entreprise au grand public, aux opérateurs, aux sociétés et aux clients du secteur public. Dans le cadre de la stratégie de ZTE, la société entend offrir à ses clients des innovations de bout en bout intégrées pour assurer de l'excellence et de la valeur, à l'heure où convergent les secteurs des télécommunications et des technologies de l'information. Cotés aux bourses de Hong Kong et de Shenzhen (cote pour les actions H : 0763.HK / cote pour les actions A : 000063.SZ), les produits et services ZTE sont vendus à plus de 500 opérateurs dans plus de 160 pays. ZTE consacre 10 pour cent de son chiffre d'affaires annuel à la recherche et au développement, et occupe un rôle éminent dans des organisations internationales de normalisation. ZTE est attachée à la responsabilité sociétale des entreprises, et elle participe au Pacte mondial de l'ONU. Pour obtenir plus d'information, visitez le www.zte.com.cn.

À propos de Frost & Sullivan

Frost & Sullivan, la société de partenariat de croissance, travaille avec ses clients pour tirer parti de l'innovation visionnaire qui permet de répondre aux défis mondiaux et aux occasions de croissance associées qui feront gagner ou perdre les participants actuels au marché. Depuis plus de 50 ans, nous développons des stratégies de croissance pour global 1000, les sociétés émergentes, le secteur public et la communauté d'investisseurs. Contactez-nous : Discutons.

Personnes-ressources pour les médias :

Margaret Ma

ZTE Corporation

Tél. : +86 755 26775189

Courriel : ma.gaili@zte.com.cn

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/827534/ZTE_Award.jpg

SOURCE ZTE Corporation

Communiqué envoyé le 27 février 2019 à 17:59 et diffusé par :