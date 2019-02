Lancement de Spotify en Inde





Spotify (NYSE : SPOT), le premier service au monde de diffusion musicale en continu est aujourd'hui disponible en Inde avec de toutes nouvelles fonctionnalités adaptées aux goûts personnels des fans de musique indienne.

Avec le lancement d'aujourd'hui dans le deuxième pays le plus peuplé du monde (plus de 1,3 milliard d'habitants), Spotify fait son chemin vers le marché des applications mobiles qui connaît la plus forte croissance à l'échelle internationale(1). Le nombre d'internautes actifs en Inde est estimé à plus de 400 millions(2), à mesure que l'internet mobile et les téléphones intelligents deviennent plus rapides et plus abordables.

Le lancement de Spotify en Inde fait suite à la récente expansion de la société dans la région MOAN et en Asie du Sud-Est, portant le nombre total de marchés de Spotify à 79 avec 207 millions d'utilisateurs, dont 96 millions d'abonnés dans le monde.

Spotify arrive en Inde pour offrir la meilleure expérience d'écoute en musique locale et internationale, avec l'application Spotify disponible en téléchargement gratuit ou avec une mise à niveau vers Spotify Premium pour seulement 119 INR par mois.

« À mesure que Spotify se développe, notre objectif est de rassembler des millions d'artistes et des milliards de fans de tous les pays et de tous les horizons », a déclaré Daniel Ek, fondateur et président-directeur général de Spotify. « L'Inde possède une culture musicale incroyablement riche, et pour mieux servir ce marché, nous lançons une expérience créée sur mesure. Spotify va non seulement rendre les artistes indiens accessibles au reste du monde, mais nous allons également rendre la musique du monde accessible aux fans partout en Inde. La famille musicale de Spotify vient juste de s'agrandir. »

Toutes les fonctionnalités favorites de Spotify

Spotify arrive en Inde avec son mélange inégalé de fonctionnalités qui en ont fait l'application musicale la plus populaire au monde, notamment plus de 40 millions de chansons dans les répertoires de musique indienne et internationale les plus en vogue, les meilleures recommandations musicales personnalisées de sa catégorie, et la liberté de jouer sur une large gamme d'appareils et d'applications intégrées.

Mis au point pour l'Inde

Spotify a redessiné l'expérience musicale pour l'Inde avec un nouvel ensemble de fonctionnalités exclusives :

Recommandations musicales multilingues : De nombreux Indiens parlant plusieurs langues locales, le moteur de recommandations musicales de Spotify peut désormais être réglé en Hindi, Punjabi, Tamil et Telugu. Les utilisateurs indiens peuvent sélectionner leur(s) langue(s) préférée(s) afin de recevoir un Mix du jour, Accueil, Radio, Résultats de recherche et recommandations personnalisés.

De nombreux Indiens parlant plusieurs langues locales, le moteur de recommandations musicales de Spotify peut désormais être réglé en Hindi, Punjabi, Tamil et Telugu. Les utilisateurs indiens peuvent sélectionner leur(s) langue(s) préférée(s) afin de recevoir un Mix du jour, Accueil, Radio, Résultats de recherche et recommandations personnalisés. Spotify Free avec contrôle total : Pour la toute première fois sur Spotify Free, les utilisateurs de téléphones intelligents peuvent écouter toutes les chansons sur demande.

: Pour la toute première fois sur Spotify Free, les utilisateurs de téléphones intelligents peuvent écouter toutes les chansons sur demande. Des listes de lecture faites pour l'Inde : Organisées par des experts avec le plus grand soin, et régulièrement mises à jour par notre équipe de spécialistes en musique indienne, les nouvelles listes de lecture comprennent Indiestan , Rap91 , Namaste Love , Punjabi101 , Bollywood Butter , Top Hits en Hindi , Tamil , Telugu et Punjabi . Celles-ci côtoient nos célèbres listes de lecture internationales, y compris Mint , RapCaviar , Viva Latino et les compilations d'artistes This is ... Ajoutez au mix des milliards de listes de lecture de créateurs et de fans, et Spotify offre une liste de lecture pour chaque humeur et chaque moment.

Organisées par des experts avec le plus grand soin, et régulièrement mises à jour par notre équipe de spécialistes en musique indienne, les nouvelles listes de lecture comprennent et Celles-ci côtoient nos célèbres listes de lecture internationales, y compris , , et les compilations d'artistes ... Ajoutez au mix des milliards de listes de lecture de créateurs et de fans, et Spotify offre une liste de lecture pour chaque humeur et chaque moment. Spotify va au cinéma : Présentation de Avec en vedette..., une série de listes de lecture mettant en vedette la meilleure musique des acteurs les plus populaires de Bollywood, Tollywood, Kollywood, et Punjabi. Les recommandations de Spotify incluront également des chansons de films et d'acteurs les plus populaires en Inde.

Présentation de une série de listes de lecture mettant en vedette la meilleure musique des acteurs les plus populaires de Bollywood, Tollywood, Kollywood, et Punjabi. Les recommandations de Spotify incluront également des chansons de films et d'acteurs les plus populaires en Inde. Listes de lecture par ville : Découvrez ce qui est en vogue en ville, grâce aux nouvelles listes de lecture algorithmiques qui suivent ce qui est tendance à Mumbai, Delhi, Bangalore et Chennai.

« L'arrivée de Spotify en Inde marque un grand pas en avant dans notre stratégie globale de croissance mondiale. Une pièce fondamentale de cette stratégie consiste à rester connecté à la culture mondiale tout en laissant la place à l'adaptation locale, et c'est précisément ce que nous avons réussi à faire avec notre lancement en Inde », a déclaré Cecilia Qvist, responsable mondiale des marchés de Spotify. « Nous avons travaillé en étroite collaboration avec des équipes locales de musiciens, de créateurs et d'intervenants culturels afin de nous assurer que Spotify sera aimé, utilisé et remportera l'adhésion de l'ensemble des auditoires indiens, qu'ils écoutent les succès locaux de Bollywood et du Punjabi, ou qu'ils découvrent les listes de lecture mondiales de K-pop ou Reggaeton. »

Pour apprécier la musique comme vous le souhaitez, téléchargez l'application Spotify aujourd'hui via la boutique d'applications Android ou iOS, ou en vous rendant sur www.spotify.com/free.

Découvrez la vidéo de notre lancement en Inde, et notre vidéo de bienvenue des artistes. Cliquez ici pour d'autres images.

Notes à l'attention des rédacteurs

(1)Source : App Annie Forecast, 2018.

(2)Source : IAMAI Mobile Internet Report, 2017.

À propos de Spotify Technology S.A.

Spotify a transformé à tout jamais l'écoute musicale lorsque nous nous sommes lancés en 2008. Notre mission est de donner libre cours au potentiel de la créativité humaine en donnant l'occasion à un million d'artistes créatifs de vivre de leur art et en donnant à des milliards de fans l'occasion d'apprécier et d'être inspirés par ces créateurs. Tout ce que nous faisons est guidé par notre amour pour la musique.

Découvrez, gérez et partagez plus de 40 millions de titres gratuitement, ou passez à Spotify Premium pour accéder à des fonctionnalités exclusives telles que le mode hors ligne, une qualité sonore améliorée, Spotify Connect, et une écoute sans publicité.

Nous sommes aujourd'hui le plus grand service d'abonnement au monde de diffusion musicale en continu, avec une communauté de 207 millions d'utilisateurs, dont 96 millions d'abonnés Spotify Premium, sur 79 marchés.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre page presse https://newsroom.spotify.com/.

