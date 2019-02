Un appel d'offres va être lancé pour la diffusion de l'ATP Cup, le nouveau tournoi de tennis masculin qui donnera le coup d'envoi de la saison





L'ATP, l'instance dirigeante du tennis professionnel masculin et ATP Media (la division mondiale des ventes, de la production télévisuelle et de la distribution des programmes d'ATP Tour) vont lancer le processus d'appel d'offres portant sur la vente des droits des médias internationaux de l'ATP Cup, le lundi 4 mars 2019.

Débutant en janvier 2020, l'ATP Cup réunira plus de 60 des meilleurs joueurs du monde issus de 24 nations autour d'un évènement annuel se disputant par équipes, dont les enjeux pourront atteindre 750 points de classement ATP et 15 millions de dollars en prix. Le tournoi a été stratégiquement placé dans le calendrier pour donner le coup d'envoi de la saison de tennis professionnel masculin et s'insérer sans heurts avant le premier tournoi du Grand Chelem de l'année, l'Open d'Australie. La première édition de ce tournoi aura lieu en Australie du vendredi 3 janvier au dimanche 12 janvier 2020 dans trois villes - Sydney, Brisbane et une troisième qui sera annoncée ultérieurement - et comportera 129 matchs étalés sur 10 jours.

Organisée en partenariat avec Tennis Australia, l'ATP Cup voit les nations se diviser en six groupes de quatre. Huit équipes se qualifieront à l'issue d'une phase de poules et participeront à la phase à élimination directe jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une seule équipe. Chaque équipe pourra compter jusqu'à cinq joueurs et les rencontres se composeront de deux matchs en simple et un en double.

Chris Kermode, président exécutif du conseil et président de l'ATP, a déclaré : « L'ATP Cup est un élément primordial de notre stratégie novatrice visant à propulser le succès de notre sport et à mobiliser les fans du monde entier. Il est essentiel de démarrer la saison sur les chapeaux de roue, voilà pourquoi nous réunissons les meilleurs joueurs du monde autour de cette fantastique nouvelle compétition par équipes, programmée au meilleur moment pour les joueurs, les fans et les diffuseurs. L'ATP Cup offre une occasion en or aux diffuseurs de transmettre la passion du meilleur tennis mondial à des centaines de millions de personnes à l'échelle planétaire ».

Le lancement de ce nouvel évènement a reçu un large soutien des joueurs de l'ATP. Novak Djokovic, numéro un mondial et président du Conseil des joueurs de l'ATP, a déclaré : « J'apprécie le fait que cette compétition appartienne à l'ATP - aux joueurs - et qu'elle nous permettre d'obtenir des points de classement. C'est la meilleure façon de donner le coup d'envoi de la saison. Nous jouons à titre individuel plus de quatre-vingt-dix pour cent du temps et nous n'avons pas beaucoup d'occasions de disputer des épreuves par équipes ».

Roger Federer, 20 fois champion d'un tournoi du Grand Chelem, a ajouté : « Je pense que les joueurs se sentent parfois un peu seuls pendant leurs déplacements. Nous avons certes d'excellentes équipes, mais jouer au sein d'une équipe avec d'autres joueurs est une source de plaisir et il me semble que ce tournoi va remporter un vif succès ».

John Isner, numéro 9 mondial et membre du Conseil des joueurs de l'ATP, a déclaré : « On joue pour son pays et c'est le plus grand honneur que l'on peut avoir ». Kei Nishikori, numéro 6 mondial, a ajouté pour sa part : « Je crois que c'est bien de réunir toutes les équipes et tous les pays et que chacun aime jouer pour son propre pays ».

Le contenu de la diffusion internationale du tournoi sera entièrement produit par ATP Media en collaboration avec Tennis Australia qui jouera le rôle de diffuseur hôte, intégrant non seulement une diffusion mondiale entièrement produite qui montrera le meilleur de l'action, mais aussi la possibilité pour les diffuseurs de montrer l'action de chaque match par des diffusions individuelles de ce qui se trame sur les courts (graphiques et commentaires en anglais y compris), des conférences de presse, des contenus parfaitement adaptés aux médias sociaux, pour ne citer que cela.

Les soumissionnaires pourront donc participer de manière flexible à l'offre pour des lots de droits en fonction de leurs besoins spécifiques en termes de radiodiffusion (ceci incluant des appels d'offres uniques ou multi-territoriaux, ainsi que des droits sur les canaux linéaires, numériques, les services par contournement et ceux de vidéo à la demande). Les contrats devront être fondés sur une durée minimum de trois ans. ATP Media gérera le processus d'appel d'offres pour les droits de diffusion internationaux.

Mark Webster, PDG d'ATP Media, a déclaré : « ATP Media est vraiment ravie de pouvoir mettre sur le marché les droits internationaux d'un nouveau tournoi porteur de tant de promesses. Placée là où elle l'est dans le calendrier, l'ATP Cup permettra aux diffuseurs de démarrer leur couverture de la saison de l'ATP Tour d'une manière inédite et, pour la première fois par le biais d'ATP Media, d'offrir un évènement disputé par équipes qui apporte une dynamique distincte aux autres tournois. En collaboration avec Tennis Australia qui joue le rôle de diffuseur hôte, ATP Media s'engage à garantir que les valeurs de production qu'elle instille dans tous les tournois qu'elle représente se reflètent dans l'ATP Cup - offrant ainsi une couverture de diffusion internationale digne de la meilleure qualité du marché ».

Craig Tiley, PDG de Tennis Australia, a déclaré : « Nous sommes très heureux de démarrer le calendrier mondial des sports et du divertissement ici en Australie avec l'ATP Cup en janvier prochain. Avoir les meilleurs joueurs du monde, qui représentent tous leur pays dans un tournoi inédit permettra de lancer la saison du tennis en beauté ».

Les parties qui souhaitent participer à l'appel d'offres portant sur les droits de diffusion internationaux doivent déposer leur candidature officielle avant le 18 avril 2019, ATP Media prévoyant de prendre une décision sur les offres reçues le 29 avril 2019.

Les parties qui souhaitent soumettre une manifestation d'intérêt sont priées de contacter ATP Media en s'adressant à Gabrielle Guedj (directrice des ventes de droits commerciaux) (Gabrielle.Guedj@atpmedia.tv) et à Tom Bullock (directeur juridique) (Tom.Bullock@atpmedia.tv) en précisant « ATP MEDIA ATP CUP BID » dans l'intitulé de leur courriel.

