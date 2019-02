Midea présente un climatiseur révolutionnaire au Salon de la climatisation et de la réfrigération ? C&R 2019 de Madrid





Midea a présenté son dernier produit phare, le BreezeleSS+, au Salon de la climatisation et de la réfrigération. Le BreezeleSS+ est le climatiseur qui offre le niveau le plus élevé de confort aéraulique tout en étant pleinement performant en matière de vitesse, de douceur, d'air ambiant, de silence, d'économies et d'intelligence. Midea a nettement positionné le tout nouveau BreezeleSS+ en tant que climatiseur de choix pour ceux qui exigent un réel confort. Il est exclusivement conçu pour l'Europe et sera commercialisé au mois de juin prochain.

C&R est l'un des principaux salons professionnels consacrés à la technologie de la climatisation, de la ventilation, du refroidissement et du chauffage en Europe, et il se déroule actuellement à IFEMA, du 26 février 2019 au 1er mars 2019. Midea, l'une des principales marques de l'industrie, a lancé plusieurs solutions et technologies nouvelles pour le traitement de l'air qui suscitent un vif intérêt, notamment pour le climatiseur split d'un type tout nouveau, le BreezeleSS+.

Le BreezeleSS+ est le premier climatiseur conçu pour obtenir le niveau le plus élevé de confort aéraulique en utilisant le « BreezeleSS+ Tech System ». La toute nouvelle expérience de refroidissement rapide permet d'obtenir une température de sortie d'air pouvant chuter à 23 °C en 40 secondes et de faire baisser la température de la pièce en une minute. Grâce à l'extraordinaire angle d'ouverture de 70 mm en largeur complète de la sortie d'air à l'avant et la vitesse du ventilateur turbo à courant transversal, le refroidissement peut rapidement être généré et se répandre rapidement dans toute la pièce. Chaque BreezeleSS+ est muni du « TwinFlaptm » exclusif de Midea, structure à deux déflecteurs parsemée de 7 928 petits trous, ce qui permet au climatiseur de diriger et de disperser soigneusement la fraîcheur. Les petits trous sont conçus selon des orientations et des tailles différentes, pour adoucir et répartir instantanément le flux d'air frais, évitant l'ajustement manuel et la condensation d'eau. Le BreezeleSS+ permet également de bénéficier de la technologie ambiante 360° pour un refroidissement uniforme et rapide, grâce à la sortie d'air latérale exclusivement conçue en forme de S.

Sous-tendu par une quête continue en matière d'innovation et d'expérience utilisateur optimale, le BreezeleSS+ redéfinit la climatisation de haute technologie sans se distancer pour autant de sa dimension humaine. Il s'agit d'une expérience de refroidissement immersive, qui évite d'attraper froid ou de ressentir des courbatures en raison d'un courant d'air glacial et puissant que l'on pensait être inévitable, et qui apporte une véritable sensation de bien-être, à l'instar de Zéphyr, dieu du vent doux et agréable.

