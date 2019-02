PSE et ChemTech annoncent leur collaboration, alliant l'IA aux modèles de procédés avancés





Process Systems Enterprise (PSE), l'entreprise de modélisation avancée des procédés, et Chemical Technologies, Inc. (ChemTech), fournisseur d'outils basés sur l'intelligence artificielle (IA) pour l'aide à la décision opérationnelle, ont annoncé aujourd'hui un partenariat de développement et de commercialisation qui apportera de nouveaux outils de conseil aux opérateurs dans les salles des opérations des grandes usines pétrochimiques.

Dans le cadre de l'accord, PSE et ChemTech combineront l'environnement de modélisation avancée de processus gPROMS de PSE avec le système OptimEase IA et d'analyse de données de ChemTech. OptimEase combine des techniques d'IA avec des données en temps réel sur les centrales et des modèles de premier plan pour prédire et optimiser l'exploitation des centrales à court terme. Ceci est particulièrement important dans les situations impliquant des perturbations imprévues majeures telles que des changements dans la composition des approvisionnements.

PSE et ChemTech fourniront des services conjoints aux clients de l'industrie de transformation, y compris la construction de modèles de procédés mécaniques et d'IA combinés et leur implantation dans l'usine.

Costas Pantelides, directeur général de PSE, déclare que "la combinaison de modèles de premiers principes avec la technologie de l'IA, qui permet de prédire les intrants de la centrale dans un avenir proche, sera probablement un élément clé de l'approche des opérations numériques intelligentes que les producteurs leaders sont en voie d`adopter. Nous sommes très heureux de travailler avec une entreprise innovante avec une technologie de pointe qui complète si bien nos propres produits".

Evgeny Bunin, CEO de ChemTech, déclare : "le couplage des dernières technologies d'intelligence artificielle avec les gPROMS de PSE crée de fortes synergies, ce qui nous permet de répondre à une tendance clé de l'industrie des procédés pour nos clients, la transformation numérique, avec une solution combinée unique". La technologie gPROMS, dont l'applicabilité à la modélisation d'installations complexes à grande échelle a fait ses preuves, constitue le modèle prédictif au coeur de notre offre. L'application de cette technologie à la pratique industrielle peut contribuer à la réalisation d'avantages supplémentaires, même pour les usines déjà équipées d'équipements technologiques et de systèmes d'automatisation de pointe."

Le gPROMS de PSE est largement utilisé dans les secteurs de la chimie, de l'énergie, de la pétrochimie, de l'alimentation et de la pharmacie pour accélérer l'innovation et optimiser les opérations existantes sur la base de modèles prédictifs ultra-fiables.

Pour les rédacteurs

'A propos' de l'information : www.psenterprise.com/news/pr190227

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 27 février 2019 à 16:50 et diffusé par :