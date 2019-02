CyberScout met au point d'un modèle de distribution de cyberassurance novateur avec deux nouveaux partenariats en Asie du Sud-Est





CyberScout s'associe à Pioneer Insurance & Surety Corp. (Pioneer Insurance) et à MSIG Mingtai Insurance Co. pour lancer sur le marché de l'Asie du Sud-Est la première offre de cyberassurance embarquée sur mandat. Ensemble, elles vont fournir des services primés, notamment des services d'intervention multilingues en cas de brèche, 24 heures sur 24, tous les jours, la cyberassistance aux consommateurs, le conseil à distance et la criminalistique de données, tant aux particuliers qu'aux PME, à Taïwan et aux Philippines.

SCOTTSDALE, Arizona, 27 février 2019 /CNW/ - CyberScout, la référence par excellence au rayon des services de la défense de l'identité et des données, est heureuse d'annoncer deux nouveaux partenariats mondiaux qui verront lancer en Asie du Sud-Est des solutions cyberassurance abordables. Concrètement, les particuliers, ainsi que les PME, bénéficieront des services primés de CyberScout, les meilleurs de leur catégorie, grâce à un modèle de distribution robuste et novateur conçu pour un marché de masse asiatique mal desservi.

Selon le Cyber Insurance Market Report (Rapport sur le marché des cyberassurances), le marché mondial des cyberassurances devrait atteindre 14 milliards de dollars, d'ici 2022, soit un taux de croissance annuel composé de 28 %. Cependant, étant donné la nature complexe des cyber-risques et les modèles de distribution désuets, la croissance du marché dans ces segments jusqu'alors ignorés a été historiquement limitée.

CyberScout surmonte ces obstacles, grâce à son propre réseau d'intervention mondiale mû par des services dont notamment l'intervention en cas de brèche et la cyberassistance aux consommateurs, 24 heures sur 24, tous les jours, des plateformes internationales de gestion des risques, le soutien multilingue, le conseil à distance et la criminalistique informatique/données, ainsi que le soutien à la vente et marketing aux nouveaux partenaires.

Les solutions offertes sont incorporées dans les produits, les services et les portefeuilles de clients actuels, de sorte qu'il n'est pas possible de choisir ou non d'y souscrire. En clair, la cyberassurance est considérée comme la nouvelle assurance incendie, un risque universel que ne peut ignorer aucune personne physique (particulier) ou morale (entreprise).

« Ces deux nouveaux partenariats donneront aux consommateurs et marchés asiatiques grand public accès à des capacités d'intervention mondiale de haute qualité, là où ils n'auraient pas pu auparavant », a déclaré Matt Cullina, directeur général de CyberScout. « Pioneer Insurance et MSIG Mingtai sont les partenaires idéals pour faire passer notre message commun, à savoir que l'industrie des assurances va se mobiliser pour protéger les PME et les consommateurs vulnérables qui n'avaient auparavant aucun accès à la cyberassurance. »

« Des produits de masse, de haute qualité, qui peuvent être incorporés dans les portefeuilles de clients actuels réduisent l'agrégation des risques, démontrent l'innovation et réduisent les frictions au cours du processus de souscription », commente Tom Spier, directeur commercial chez CyberScout, chargé du portefeuille Marchés mondiaux. « Nous sommes ravis de jouer un rôle, un tant soit peu, dans l'évolution de la distribution future de la cyberassurance. L'intervention mondiale d'experts viendra appuyer l'expertise locale du point de vue de la langue, de la législation et du conseil. Nous sommes convaincus qu'ensemble, ils feront partie des portefeuilles les plus dynamiques du genre, confortés par une réelle demande des clients. »

À propos de CyberScout

CyberScout est la référence dans le domaine des services de défense de l'identité et des données, de la protection anticipative à la résolution de problèmes en passant par l'éducation. Depuis 2003, CyberScout, conjuguant l'expérience du terrain avec un service personnalisé de haut niveau, aide les clients , entreprises et particuliers, à minimiser les risques et à maximiser la reconstitution, la remise sur pied. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.CyberScout.com.

Personne-ressource : Lelani Clark, 646-649-5766 lclark@cyberscout.com

SOURCE CyberScout

Communiqué envoyé le 27 février 2019 à 16:45 et diffusé par :