Le président de Sayona Mining conclut une tournée régionale en Abitibi-Témiscamingue





LA MOTTE, QC, le 27 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Le président de Sayona Mining, M. Dan O'Neill, accompagné de M. James Brown, directeur et membre du conseil d'administration, a conclu ce matin une tournée régionale en Abitibi-Témiscamingue qui visait à rencontrer les acteurs et décideurs locaux à propos du projet Authier. M. O'Neill, accompagné des dirigeants de Sayona Québec, ont reçu un accueil chaleureux, notamment de la part des élus de La Motte. « Nous sommes heureux d'avoir pu rencontrer de nouveau les acteurs économiques et politiques de la communauté où se développera le projet Authier. Nous sommes confiants plus que jamais que ce projet représente une opportunité importante de développement pour La Motte, pour l'Abitibi-Témiscamingue, et pour le Québec de se positionner dans le marché d'avenir du lithium ». C'est ce qu'a déclaré M. O'Neill à la suite de sa visite dans la région.

M. O'Neill a pu rencontrer et discuter directement avec le maire de La Motte, des élus régionaux, ainsi que des groupes locaux et des acteurs économiques.

Les représentants de Sayona Mining étaient accompagnés de M. Serge Rouillier, directeur du développement durable de Sayona Québec. « Notre engagement envers la région, la communauté et ses citoyens est clair : nous respecterons toutes les conditions reliées à nos permis, notamment de ne jamais dépasser 2000 tonnes par jour. Nous sommes une entreprise respectueuse et le Québec est un État de droit. Le projet Authier est une occasion unique pour la région d'être un précurseur dans le marché mondial du lithium et des batteries pour véhicules électriques. Nous avons développé un projet qui n'a aucun impact sur l'esker et qui respecte l'environnement et nous le démontrons à chaque occasion » a déclaré M. Rouillier.

Sayona Québec rappelle que le site du projet est situé à 19 kilomètres du puits d'Amos, à 13 kilomètres de l'embouteilleur de l'eau Eska et que la fosse est située à 140 mètres de l'esker Saint-Mathieu-Berry. Et, puisque la mine sera située à un niveau plus bas que l'esker et que sa partie nord est isolée par la remontée d'un socle rocheux, les activités minières ne menaceront en aucun cas la qualité de l'eau qui s'écoule toujours en descendant vers le bas, jamais en remontant vers le haut.

Sayona Québec réitère une fois de plus son engagement formel à exploiter une mine dont la capacité de production quotidienne sera de moins de 2 000 tonnes métriques. Ce tonnage permet de réaliser le projet sur une plus longue durée (soit plusieurs années au lieu de quelques-unes) et, par le fait même, des retombées plus intéressantes en termes d'emplois et d'achats de biens et de services. C'est une approche de développement durable conforme au souhait des élus (dont ceux unanimes du conseil municipal de La Motte) et d'une large partie de la population. Les représentants de Sayona Mining et de Sayona Québec ont été ravis de la démonstration positive des gens de La Motte et des environs dimanche dernier avec une impressionnante participation à la manifestation d'appui au projet Authier malgré des conditions météo difficiles.

« Nous sommes enthousiasmés par le dynamisme de la région et du Québec. La réputation internationale du Québec en tant que juridiction minière favorable et stable nous interpelle particulièrement dans notre volonté de développer un projet à taille humaine et qui respectera la volonté du milieu de profiter des retombées sur une plus longue période. En ce sens, l'exploitation de la mine sur 18 ans permettra à toute la région et à la communauté de La Motte de profiter d'emplois, de retombées économiques et de taxes sur une plus longue période. Nous sommes heureux de nous conformer à ces demandes du milieu », a conclu M. O'Neill.

