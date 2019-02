Avis aux médias - Projet de loi n° 9 : Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) présente son mémoire lors des Consultations particulières et auditions publiques





MONTRÉAL, le 27 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Face à la pénurie de main-d'oeuvre qui sévit dans l'industrie, Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) prend position sur le projet de loi n° 9, Loi visant à accroître la prospérité socio-économique du Québec et à répondre adéquatement aux besoins du marché du travail par une intégration réussie des personnes immigrantes. MEQ déposera un mémoire à cet effet, dans le cadre des Consultations particulières et auditions publiques sur le projet de loi n° 9.

MEQ est persuadé que la main-d'oeuvre issue de l'immigration peut contribuer à combler les besoins des entreprises manufacturières du Québec. Toutefois des mesures doivent être mises en place pour intégrer de façon durable les immigrants, notamment en ce qui a trait à leur intégration en région.

Consultations particulières

Quand : le jeudi 28 février 2019, de 11h15 à 13h15.

Où : Salle Louis-Hippolyte-La Fontaine (RC.184), Hôtel du Parlement.

Entrevues : Véronique Proulx, présidente MEQ, est disponible pour des entrevues sur demande.

Mémoire : le mémoire de MEQ pourra être consulté sur le site de l'association, à l'adresse suivante : www.meq.ca

Urgence d'agir

L'immigration est une solution pour pallier la pénurie de main-d'oeuvre dans le secteur manufacturier. Pour ce faire, le PL 9 doit permettre de :

Mieux cibler les travailleurs immigrants en fonction des besoins du marché du travail ; Faciliter le processus pour les employeurs ; Accélérer les délais de traitement ; Favoriser l'intégration en région des travailleurs issus de l'immigration.

Au 3e trimestre de 2018, 18 105 postes sont demeurés vacants et 66 % de ces postes étaient non spécialisés.

SOURCE Manufacturiers et Exportateurs du Québec

Communiqué envoyé le 27 février 2019 à 16:17 et diffusé par :