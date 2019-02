Nominations du Conseil des ministres





QUÉBEC, le 27 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Mme Anne Racine est nommée sous-ministre adjointe au ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Mme Racine était sous-ministre adjointe par intérim à ce ministère.

Fonds de recherche du Québec - Nature et technologies

Mme Janice L. Bailey est nommée, à compter du 11 mars 2019, membre du conseil d'administration et directrice scientifique du Fonds de recherche du Québec - Nature et technologies. Mme Bailey est professeure titulaire et vice-doyenne à la recherche au Département des sciences animales de la Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation à l'Université Laval.

Société des loteries du Québec

Mme Lynne Lazarovitz-Roiter est nommée de nouveau membre du conseil d'administration et présidente-directrice générale de la Société des loteries du Québec.

Coroner

Mme Krystyna Pecko est nommée de nouveau coroner à temps partiel.

Institut national de la recherche scientifique

M. Gilles Delage, Mme Lucie Gervais et M. Stéphane Roche sont nommés membres du conseil d'administration de l'Institut national de la recherche scientifique.

