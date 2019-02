Montréal annonce son soutien à la Bourse du carbone Scol'ERE





MONTRÉAL, le 27 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Les enfants rappellent l'urgence d'agir en faveur de la lutte aux changements climatiques et aujourd'hui, la Ville de Montréal se joint à eux pour poursuivre ce souhait d'agir et de s'engager pour une meilleure collectivité. La contribution de 100 000$ de la Ville à la Bourse du carbone Scol'ERE permettra d'offrir gratuitement 5 ateliers de deux heures portant sur les émissions de GES et les actions à prendre pour les réduire à 80 classes de la 4e à la 6e année. Pour appuyer le déploiement de la Bourse du carbone Scol'ERE à travers le Québec, la Coop FA, créatrice du projet, est fière de compter sur la collaboration d'organismes locaux bien implantés et reconnus dans leur milieu. À titre d'organismes de formation accrédités, GUEPE et GRAME pilotent le projet dans la grande région de Montréal.

« Montréal pose des gestes concrets pour relever les défis liés aux changements climatiques. Je suis très heureux d'annoncer le soutien financier de la Ville à la Bourse du carbone Scol'ERE, car elle ouvre la voie à une nouvelle façon de penser nos gestes au quotidien en faveur de la sauvegarde de notre quartier, de notre ville, de notre pays et de notre planète. Le concept est ancré dans la vie scolaire et familiale de nos jeunes. D'une façon ludique et positive, le programme éducatif de 10 h fait avancer l'action et la mobilisation citoyennes au quotidien dès l'enfance par des gestes simples, responsables et exemplaires », a souligné Jean-François Parenteau, responsable de l'environnement, de la transition écologique et de la résilience au comité exécutif de la Ville de Montréal.

Jonathan Théorêt, directeur du GRAME, se dit à chaque fois emballé par la curiosité et l'ouverture des jeunes élèves : « Ils sont âgés de 9 à 12 ans et ils ont envie de comprendre ce qui se passe autour d'eux. Pour moi, une des forces du programme est de savoir alimenter cette curiosité en leur proposant des activités et des outils ludiques qui favorisent leur compréhension environnementale ». « On mise sur le plaisir, l'action concrète et l'échange. Le portail de la plateforme Web au centre des activités est un bon exemple : il offre un compte privé et sécuritaire aux élèves, comptabilise leurs émissions de gaz à effet de serre évitées, leur permet d'écrire des blogues, de poser des questions, de visionner des vidéos et de faire des jeux sur les sujets qui ont été abordés dans les ateliers » ajoute Gabrielle Normand, directrice de GUEPE.

La Bourse du carbone Scol'ERE se traduit à travers deux volets :

Je m'engage : le programme éducatif destiné aux jeunes des écoles primaires vise à former des cohortes d'enquêteurs capables de comprendre d'où proviennent les émissions de GES et les actions à prendre pour les réduire. Ces jeunes ainsi formés sensibilisent leur famille et sont invités à réaliser des défis et adopter de nouvelles habitudes de vie écoresponsables. Les émissions de GES qui ont été évitées par ces nouveaux comportements deviennent alors des Crédits carbone éducatifs MD.

: le programme éducatif destiné aux jeunes des écoles primaires vise à former des cohortes d'enquêteurs capables de comprendre d'où proviennent les émissions de GES et les actions à prendre pour les réduire. Ces jeunes ainsi formés sensibilisent leur famille et sont invités à réaliser des défis et adopter de nouvelles habitudes de vie écoresponsables. Les émissions de GES qui ont été évitées par ces nouveaux comportements deviennent alors des Crédits carbone éducatifs Je compense : permet aux citoyens, aux entreprises, aux événements et aux institutions de compenser leurs émissions de GES par l'achat de Crédits carbone éducatifsMD, ceux-là mêmes générés dans le cadre du volet Je m'engage. Une compensation carbone unique qui permet d'atténuer son empreinte écologique tout en finançant le programme éducatif dans les écoles primaires du Québec.

Pour en savoir davantage sur le programme de Bourse du carbone Scol'ERE, cliquez ici .

À propos de la Bourse du carbone Scol'ERE

La Bourse du carbone ScolERE est un projet de la Coop FA. À travers un programme éducatif clé en main dans les écoles primaires du Québec, elle propose 14 défis de réduction des gaz à effet de serre regroupés sous les thèmes de la consommation, l'énergie et le transport ainsi que les matières résiduelles. Elle engendre de véritables changements de comportements, mesurables et vérifiables. La Bourse du carbone Scol'ERE est active cette année à travers 14 régions administratives. Depuis sa création en 2010, plus de 11 000 jeunes ont permis d'éviter l'émission de près de 51 000 tonnes de CO 2 éq.

Un solide réseau de partenaires

La Bourse du carbone Scol'ERE s'appuie sur un précieux réseau de partenaires. Les organisations peuvent appuyer le projet de trois façons : en parrainant des classes, en offrant un don ou une commandite ou encore en achetant des Crédits carbone éducatifsMD afin de compenser leurs émissions de GES. Parmi les partenaires majeurs de la Bourse du carbone Scol'ERE : Desjardins, la Ville de Montréal, la Société VIA, la Ville de Lévis, la Caisse de dépôt et placement du Québec, Énergir de même que notre grand partenaire financier, le Gouvernement du Québec par l'entremise du programme Action-Climat Québec, financé par le Fonds vert.

Pour découvrir tous les partenaires du projet : https://boursescolere.com/partenaires/

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 27 février 2019 à 16:05 et diffusé par :