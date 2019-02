Invitation aux médias - Manifestation en appui aux éducatrices en service de garde en milieu familial régi





QUÉBEC, le 27 févr. 2019 /CNW Telbec/ - La CSN demande au gouvernement de tenir compte des services de garde éducatifs en place dans chaque région avant de développer de nouvelles places en maternelle 4 ans et en CPE. Il faut éviter de provoquer des fermetures qui pourraient toucher jusqu'à 2000 responsables en service de garde (RSG).

Les trois partis de l'opposition accompagneront les représentantes des éducatrices en service de garde régi et subventionné venues de partout au Québec. La CSN représente plus de 13 000 éducatrices en service de garde éducatif (CPE et RSG).

Date : le 28 février 2019



Heure : 12h30



Quoi : Manifestation, discours et point de presse



Endroit : Devant le parlement à Québec



Qui : Véronique De Sève, vice-présidente de la CSN

Lucie Longchamps, vice-présidente de la FSSS-CSN

Karine Morisseau, représentante du secteur RSG FSSS-CSN

Ann Gingras, présidente du Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches (CSN)

Christine Labrie, députée de Québec solidaire

Marwah Rizky et Jennifer Maccarone députées du Parti libéral du Québec

Représentant ou représentante du Parti québécois

