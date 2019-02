Au Mobile World Congress de 2019, IDEMIA démontre comment ajouter de la valeur aux produits IoT avec Sierra Wireless





À Barcelone, IDEMIA, leader mondial de l'Identité Augmentée, présentera les nouvelles fonctionnalités de son produit DIM® Low Power. Utilisant les modules cellulaires M2M de Sierra Wireless, leader des solutions IoT, il optimise l'économie d'énergie et renforce la sécurité dans les réseaux LTE-M et NB-IoT.

Les réseaux cellulaires connaissent actuellement une évolution qui permet de connecter des appareils ayant seulement besoin d'une très faible alimentation énergétique. Les normes 3GPP comme LTE-M et NB-IoT sont définies dans l'optique d'une bonne connectivité Internet des objets (IoT) en utilisant les infrastructures de réseau actuelles. IDEMIA occupe une place centrale dans cette évolution de l'IoT à laquelle elle apporte des solutions, une technologie sécurisée et son savoir-faire exclusif.

Dans l'IoT, les appareils doivent systématiquement être connectés dans des environnements rigoureux, et ce tout particulièrement dans l'IoT industriel. En effet, l'appareil a une durée de vie de plus de 15 ans avec quelques échanges de données. Par conséquent, les Low Power Networks jouent un rôle important dans l'industrie de l'IoT en introduisant de nouveaux réseaux et appareils capables de fonctionner à longue portée avec une alimentation faible et une solution optimisée.

« IDEMIA remplit son rôle de leader du marché en sécurisant le monde de l'IoT. Pour s'adapter aux différentes exigences du marché de l'IoT grand public ou industrie, IDEMIA a personnalisé sa carte SIM M2M qui permet d'économiser de l'énergie et de prolonger la vie des batteries, outre l'authentification renforcée des appareils », explique Fabien Jautard, Executive Vice-President des activités Mobile Operators à IDEMIA. « Avec Sierra Wireless, IDEMIA démontre les atouts et la compatibilité totale de ses toutes dernières fonctions IoT, à savoir les économies d'énergie et la sécurité dans l'évolution et les normes IoT », ajoute-t-il.

IDEMIA a déjà un produit disponible dans le commerce qui inclut cette solution novatrice sur le marché IoT avec son DIM Low Power, qui crée une valeur ajoutée du produit pour les opérateurs et les OEM.

« Avec les modules cellulaires AirPrime HL7800, déjà déployés massivement sur le terrain, Sierra Wireless est fière de proposer les solutions LPWA les plus innovantes au monde avec la consommation d'énergie la plus basse du marché. Les appareils IoT cellulaires peuvent désormais être déployés partout et fonctionner avec une batterie pendant plus de 15 ans sur les réseaux 4G et bientôt 5G, pour une couverture de service mondiale fiable, de longue durée et sécurisée », indique Nicolas Damour, Directeur des partenariats technologiques chez Sierra Wireless. « Nous sommes heureux de constater qu'IDEMIA apporte des solutions innovantes d'optimisation de la consommation énergétique pour la carte SIM, ce qui va permettre de stimuler davantage les déploiements de l'IoT ».

