Le ministre MacAulay s'adresse aux chefs de file de l'industrie agricole à la réunion annuelle de la Fédération canadienne de l'agriculture

OTTAWA, le 27 févr. 2019 /CNW/ - Le système agricole et alimentaire du Canada est un chef de file dans la production de produits sûrs et de grande qualité et un moteur clé de la croissance économique du pays. Le gouvernement du Canada comprend l'importance de ce secteur pour la création de bons emplois pour la classe moyenne et la croissance de l'économie, et il est déterminé à travailler avec les agriculteurs, les éleveurs et les transformateurs pour assurer son innovation, sa croissance et sa prospérité continues.

Le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, Lawrence MacAulay, a prononcé aujourd'hui une allocution principale à l'occasion de la réunion générale annuelle de la Fédération canadienne de l'agriculture, qui réunissait les chefs de file de l'industrie agricole canadienne. Dans son allocution, le ministre MacAulay a attiré l'attention sur le programme solide du gouvernement du Canada dans le secteur de l'agriculture, y compris sur le plan de la croissance des échanges commerciaux, de l'élargissement des marchés, du soutien à l'innovation et de la croissance durable.

Le ministre MacAulay a aussi dévoilé le nouveau prêt Démarrage de Financement agricole Canada (FAC) visant à aider les jeunes agriculteurs à avoir accès au capital financier et aux connaissances dont ils ont besoin pour lancer leur entreprise ou la faire croître.

Le prêt Démarrage de FAC a pour but de donner aux jeunes emprunteurs l'indépendance et les connaissances financières dont ils ont besoin, tout en leur permettant de se forger un bon dossier de crédit. Ce prêt est un catalyseur pour les jeunes emprunteurs, car il les pousse à faire ce premier pas vers l'atteinte de leurs rêves de pratiquer l'agriculture au Canada. Les fonds peuvent être utilisés pour financer l'achat de bétail, d'équipement ou d'une entreprise existante.

« Le gouvernement du Canada comprend l'importance du secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire et est déterminé à veiller à ce qu'il demeure un moteur de notre croissance économique. En fournissant aux agriculteurs et aux transformateurs les outils et les connaissances dont ils ont besoin pour réussir, nous continuerons de contribuer à l'établissement d'un secteur solide et novateur, tout en renforçant nos collectivités et la croissance de notre classe moyenne. »

- Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Le prêt Démarrage de FAC montre notre engagement à soutenir nos clients à toutes les étapes de leur vie. Un jeune peut souhaiter emprunter dans le but d'acquérir un troupeau ou d'acheter un contingent de production. Pour un autre, ce sera dans le but d'acheter un premier équipement ou d'amener sa vision d'entreprise à un autre niveau, en mettant en place un système d'agriculture verticale par exemple. C'est le début d'une vie entière de possibilités. »

- Michael Hoffort, président et directeur général, FAC

Au Canada , le secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire apporte une contribution de plus de 114 milliards de dollars à notre produit intérieur brut.

, le secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire apporte une contribution de plus de 114 milliards de dollars à notre produit intérieur brut. Le prêt Démarrage de FAC à taux préférentiel, pouvant atteindre 50 000 $, est offert sans frais aux jeunes de 18 à 25 ans, et ce, tant aux producteurs primaires qu'aux agroentreprises.

Les personnes intéressées peuvent communiquer avec leur bureau local de FAC pour obtenir plus d'information ou pour présenter une demande de prêt Démarrage de FAC.

