Midea lance le climatiseur BreezeleSS+ au salon « Climatización & Refrigeración » en 2019 à Madrid





« Climatización & Refrigeración » est l'un des principaux salons européens pour les technologies en matière de climatisation, ventilation, refroidissement et chauffage. Le salon aura lieu à l'IFEMA, du 26 février 2019 au 1er mars 2019. Il présentera les dernières innovations mondiales du secteur de la climatisation. Conjointement à d'autres marques leaders en Europe comme notamment Daikin et Mitsubishi Electric, Midea joue également un rôle dans ce salon grâce à ses dernières percées technologiques.

Parmi toutes ses solutions de traitement de l'air exposées sur le stand, Midea marque un temps fort en présentant un tout nouveau climatiseur split, le BreezeleSS+, qui prétend équiper plusieurs nouvelles technologies grâce au savoir-faire technique de Midea afin de satisfaire les très grands spécialistes en matière de refroidissement.

Les temps forts de BreezeleSS+ sont symbolisés sous trois angles : la vitesse, la douceur et la sensation d'immersion. Grâce à une vitesse de fonctionnement ultra-élevée du compresseur à inverseur (65 Hz en moins de 6 sec.), une rotation ultra-rapide de la roue de ventilateur et une sortie d'air ultra-large (70 mm), BreezeleSS+ peut rapidement faire baisser la température de la pièce en moins de 60 secondes. La conception du déflecteur disposant de 7 928 trous en forme de sablier est la principale marque de fabrique de BreezeleSS+. Ces trous situés sur les déflecteurs accélèrent, dispersent et divergent l'air en même temps, ce qui adoucit considérablement l'air froid qu'il génère et crée une « expérience de refroidissement immersif », une caractéristique unique qui libère les utilisateurs du puissant souffle d'autrefois, considéré jusqu'à présent comme inévitable pour un climatiseur. Entre-temps, BreezeleSS+ est le premier et le seul climatiseur split au monde équipant la « sortie latérale ». Les sorties de conception S-Wing situées sur les deux côtés du climatiseur BreezeleSS+ fonctionnent par l'avant et dispersent l'air frais, permettant ainsi au climatiseur BreezeleSS+ de refroidir la pièce de manière plus uniforme et plus efficace par rapport à d'autres climatiseurs conventionnels.

Midea a également lancé lors de ce salon un design exclusif de panneau, qui reproduit Zéphyr, le dieu du vent d'ouest dans la mythologie ancienne, soufflant une brise apaisante sur le panneau, comme une métaphore de la sensation que Midea BreezeleSS+ va apporter aux consommateurs européens.

