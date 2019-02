Avis aux médias - Consultations particulières et auditions publiques sur le projet de loi no 10, Loi modifiant la Loi sur l'équité salariale - La FIQ présentera ses recommandations à la Commission de l'économie et du travail





QUÉBEC, le 27 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Les représentant-e-s des médias sont prié-e-s de noter que la présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec-FIQ, Nancy Bédard, accompagnée de Roberto Bomba, trésorier, prendra part aux consultations particulières et auditions publiques sur le projet de loi no 10, Loi modifiant la Loi sur l'équité salariale, le jeudi 28 février, à 15 h, à la salle Louis-Joseph-Papineau de l'hôtel du Parlement. Madame Bédard et monsieur Bomba seront ensuite disponibles pour des entrevues.

Aide-mémoire



Quand : Le jeudi 28 février 2019



Lieu : Hôtel du Parlement

Salle Louis-Joseph-Papineau

Québec



Heure : 15 h

À propos de la FIQ

La Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec-FIQ représente 76 000 professionnelles en soins infirmiers et cardiorespiratoires, soit la grande majorité des infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques oeuvrant dans les établissements de santé et de services sociaux québécois.

