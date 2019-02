Les Métallos ont gain de cause dans une autre affaire de dumping





OTTAWA, le 27 févr. 2019 /CNW/ - À la suite de la présentation de preuves convaincantes par les membres du Syndicat des Métallos au sujet des répercussions du dumping d'acier étranger, le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) a imposé de nouveaux droits concernant certaines exportations en provenance de la Chine, de l'Inde, de la Corée du Sud et de Taïwan.

Le TCCE a statué que le dumping continu de produits d'acier résistants à la corrosion en provenance des quatre pays asiatiques représente une menace importante pour les fabricants et travailleurs de l'acier canadiens. Selon la décision rendue par le Tribunal, la plupart des produits en question seront soumis à des droits allant de 33 % à 53 % au cours des cinq prochaines années.

La décision du TCCE survient à la suite de la présentation de preuves au Tribunal par les représentants du Syndicat des Métallos en décembre et en janvier.

« Les torts causés aux travailleurs et aux collectivités par le dumping massif dans notre pays d'acier étranger subventionné illégalement sont bien réels », a déclaré Gary Howe, président de la section locale 1005 des Métallos, représentant 600 travailleurs de Stelco à Hamilton.

« Le résultat de ces pratiques illégales - compression des prix, perte de parts de marché et baisse de production - a des répercussions sur les travailleurs canadiens et leurs familles », a ajouté Gary Howe, qui a témoigné devant le TCCE.

L'usine de Stelco à Hamilton a déjà été touchée par des mises à pied et continue de fonctionner bien en deçà de sa capacité. Si un contrôle n'avait pas été exercé sur le dumping en question, cela aurait nui au projet visant à accroître la capacité de production de l'installation », a poursuivi M. Howe.

Au cours des derniers mois, des membres du Syndicat des Métallos qui travaillent dans les aciéries de l'ensemble du pays ont témoigné devant les responsables fédéraux du commerce à propos des conséquences réelles du dumping d'acier étranger et d'autres pratiques commerciales déloyales.

Dans une décision distincte rendue plus tôt ce mois-ci, le TCCE a reconnu les preuves fournies par des membres du Syndicat des Métallos. Ces derniers alléguaient que les travailleurs et entreprises du Canada avaient souffert du dumping illégal de tubes d'acier en provenance du Vietnam, du Pakistan, de la Turquie et des Philippines. Le Tribunal a imposé des droits à ces fabricants délinquants, allant de 46 % à 66 % au cours des cinq prochaines années.

« Les conditions de vie des familles canadiennes sont profondément touchées lorsque des produits vendus dans des conditions déloyales font l'objet d'un dumping dans notre pays », a déclaré Ken Neumann, directeur national du Syndicat des Métallos.

« Cela a une incidence sur la capacité des travailleurs canadiens à négocier des conventions collectives justes. Cela a une incidence sur la capacité des travailleurs canadiens à conserver leur emploi. Cela entraîne des mises à pied et des fermetures d'usines. Il devient beaucoup plus difficile pour les dizaines de milliers de travailleurs et de retraités partout au pays de préserver leurs régimes de retraite et leurs avantages sociaux », a ajouté Ken Neumann.

« Les répercussions du dumping illégal sur les fabricants et travailleurs canadiens continuent d'être exacerbées par les tarifs douaniers américains illégaux sur l'acier et l'aluminium du Canada », a-t-il ajouté.

Toujours selon M. Neumann, « les tarifs américains sans fondement sur nos produits d'acier et d'aluminium représentent le principal problème auquel doivent faire face les travailleurs, fabricants et collectivités du Canada.

Au lieu d'indiquer clairement dès le départ qu'il ne signerait pas et ne ratifierait pas l'accord États-Unis-Mexique-Canada à moins que les tarifs américains ne soient levés, le gouvernement canadien a laissé le problème s'aggraver depuis beaucoup trop longtemps ».

