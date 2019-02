CyberScout met un point un modèle innovant de distribution de cyberassurance grâce à deux nouveaux partenariats en Asie du Sud-Est





CyberScout s'associe à Pioneer Insurance & Surety Corp. (Pioneer Insurance) et à MSIG Mingtai Insurance Co. pour offrir sur le marché de l'Asie du Sud-Est le premier service de cyberassurance intégré sur la base de mandats exclusifs. Ensemble, elles proposeront des services primés, comme une intervention multilingue 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 en cas d'effraction, une cyberassistance aux consommateurs, des conseils à distance et des services d'analyse des données aussi bien aux particuliers qu'aux petites et moyennes entreprises à Taïwan et aux Philippines.

SCOTTSDALE, Arizona, 27 février 2019 /PRNewswire/ -- CyberScout, la référence dans les services de protection de l'identité et des données, est heureuse d'annoncer deux nouveaux partenariats mondiaux dans le cadre desquels seront proposés des solutions accessibles de cyberassurance en Asie du Sud-Est. Des particuliers et des petites et moyennes entreprises (PME) bénéficieront des services primés de tout premier plan de CyberScout grâce à un modèle de distribution robuste et innovant conçu pour atteindre le marché de masse asiatique mal desservi.

Le marché mondial de la cyberassurance devrait représenter 14 milliards de dollars d'ici à 2022, soit un taux de croissance annuel moyen de 28 pour cent, selon le Cyber Insurance Market Report. Cependant, la nature complexe des cyber-risques et des modèles de distribution désuets ont de longue date restreint la croissance du marché sur ces segments précédemment délaissés.

Le réseau interne d'intervention mondial de CyberScout contourne ces obstacles et repose sur des services comme une intervention 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 en cas d'effraction et une cyberassistance aux consommateurs, des plateformes internationales de gestion du risque, une prise en charge multilingue, des conseils à distance et des services d'analyse des structures informatiques et des données, ainsi qu'un appui commercial et marketing pour les nouveaux partenaires.

Ces solutions sont intégrées aux produits, services et portefeuilles de clients existants sans qu'il soit nécessaire de donner à chaque fois un consentement explicite pour les services. Cela permet de traiter la cyberassurance comme la nouvelle assurance-incendie ; un risque universel dont tout particulier et toute entreprise doivent tenir compte.

« Ces deux nouveaux partenariats permettront aux consommateurs et au marché de masse en Asie d'avoir accès à des capacités d'intervention mondiale de grande qualité, alors que ce n'était pas possible auparavant », explique le directeur général de CyberScout, Matt Cullina. « Pioneer Insurance et MSIG Mingtai sont les partenaires parfaits pour communiquer notre message conjoint que le secteur de l'assurance interviendra pour protéger les PME et les particuliers vulnérables qui ne bénéficiaient pas auparavant d'une cyberassurance. »

« Les produits de marché de masse de haute qualité qui peuvent être intégrés dans tous les portefeuilles de clients existants réduisent le risque d'agrégation, concrétisent l'innovation et réduisent les frictions dans le processus de souscription », ajoute Tom Spier, directeur commercial à l'international chez CyberScout. « Nous sommes heureux de pouvoir apporter une petite contribution dans l'évolution de la manière dont le cyber sera distribué à l'avenir. Une intervention mondiale par des experts renforcera le savoir-faire local d'un point de vue de la langue, de la législation et du conseil. Nous sommes certains qu'ensemble, ces portefeuilles seront parmi ceux qui affichent la croissance la plus rapide dans leur catégorie, bénéficiant d'une réelle demande de la clientèle. »

À propos de CyberScout

CyberScout est une référence dans les services de protection de l'identité et des données, qu'il s'agisse de la protection proactive, de la formation ou de la résolution efficace. Depuis 2003, CyberScout associe son expérience sur le terrain à son service personnalisé de haute qualité pour aider les clients commerciaux et les particuliers à minimiser les risques et maximiser le recouvrement. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.CyberScout.com.

