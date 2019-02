Hollister Incorporated présente la sonde pour sondage intermittent Infyna Chic, une sonde destinée aux femmes offrant une discrétion unique





LIBERTYVILLE, Illinois, 27 février 2019 /PRNewswire/ -- Hollister Incorporated, une société américaine qui développe, fabrique et commercialise des produits et services de santé dans le monde entier, a lancé la sonde pour sondage intermittent Infyna Chic, le tout nouveau produit de la gamme de sondes hydrophiles destinées aux femmes de la société. Conçue pour offrir un grand degré de discrétion aux femmes qui utilise des sondes, les nouvelles sondes ont reçu l'agrément CE en décembre 2018. La sonde Infyna Chic rejoindra les sondes Infyna Standard et Plus et complètera la gamme Infyna, offrant aux femmes plusieurs options pour répondre à leurs besoins individuels. Dans les prochains mois, le produit sera disponible en Europe et au Canada.

«?Chez Hollister, nous comprenons que la discrétion est essentielle pour les femmes qui utilisent des sondes pour sondage intermittent, aussi nous sommes ravis de pouvoir offrir un produit discret, pratique et simple à utiliser destiné aux femmes?», a déclaré Michael Sorkin, vice-président directeur et directeur commercial chez Hollister Incorporated. «?Il s'agit d'une étape majeure pour notre société, et nous nous réjouissons de proposer des solutions sans cesse personnalisées aux femmes qui utilisent des produits de soins de la continence.?»

Conçue avec le concours de cliniciens, la sonde Infyna Chic est prête à l'emploi et est livrée dans un étui rose nacré. Elle dispose des caractéristiques suivantes :

Un capuchon à rabat unique, facile à ouvrir et à fermer d'une seule main

Elle ne fuit pas une fois refermée après utilisation

Une parfaite rigidité pour une insertion facile et sans contact

Une longueur du cathéter qui contribue à donner l'assurance que la vessie est complètement vidangée

Elle peut s'attacher à un sac de prélèvement sans retirer la sonde de l'étui

À propos des soins de la continence de Hollister Incorporated

La sonde Infyna Chic est l'innovation produit la plus récente des soins de la continence de Hollister et vient en complément de la gamme de produits existante. Hollister est un leader en matière d'innovation et offre un portefeuille diversifié de produits de sondes, parmi lesquels les sondes pour sondage intermittent VaPro pour les hommes et les femmes, conçues avec une pointe et un manchon protecteurs. Les sondes VaPro offrent une protection totale sans contact contre les bactéries. Pour en savoir plus sur Hollister Incorporated et ses sondes pour sondage intermittent, veuillez visiter le site www.Hollister.com.

À propos de Hollister Incorporated

Hollister Incorporated est une société indépendante détenue par ses employés qui développe, fabrique et commercialise des produits et des services de santé dans le monde entier. La société développe et fabrique des produits pour les soins des stomies, les soins de la continence ainsi que les soins intensifs, et développe également des matériaux de support éducatif destinés aux patients et professionnels de santé. Hollister Incorporated est au service des professionnels de santé et des utilisateurs depuis plus de 95 ans et s'efforce de rendre la vie de ceux qui utilisent ses produits et services plus satisfaisante et digne. Avec son siège social situé à Libertyville, dans l'Illinois, Hollister dispose de centres de fabrication et de distribution sur trois continents et commercialise ses produits dans plus de 90 pays à travers le monde. www.Hollister.com.

Le logo Hollister, Infyna Chic et VaPro sont des marques de commerce de Hollister Incorporated.

Contact presse :

Jennifer McGrath

Communications de l'entreprise

Jennifer.McGrath@hollister.com

847.918.3429

