Le Canada investit dans des systèmes de gestion de l'énergie plus verts en Alberta





EDMONTON, le 27 févr. 2019 /CNW/ - L'efficacité énergétique permet de renforcer la compétitivité, de réduire les coûts, de maximiser les profits et de protéger l'environnement. La promotion et la reconnaissance des pratiques écoénergétiques sont des éléments essentiels de la stratégie canadienne de transition vers un avenir axé sur l'énergie propre.

L'honorable Amarjeet Sohi, ministre des Ressources naturelles du Canada, a annoncé aujourd'hui un investissement de 1,8 million de dollars dans Energy Efficiency Alberta qui permettra de réduire la pollution en finançant des mesures de gestion de l'énergie pour des installations commerciales et institutionnelles en Alberta.

L'annonce a été effectuée au sommet de l'Energy Efficiency Alliance, où le ministre a souligné l'importance qu'accorde le gouvernement du Canada aux projets d'efficacité énergétique qui favorisent la promotion des objectifs canadiens dans les secteurs de l'énergie et des changements climatiques. Energy Efficiency Alberta utilisera les fonds pour offrir de la formation sur la gestion stratégique de l'énergie aux employés de 14 installations industrielles, dont des installations pétrolières et gazières, en vue de mettre en place des systèmes de gestion de l'énergie.

Les systèmes de gestion de l'énergie aident les entreprises à assurer le suivi et l'analyse de leur consommation d'énergie et à déterminer quelles sont les façons les plus rentables de réduire leur consommation d'énergie et d'économiser de l'argent.

Les installations participantes constateront en moyenne une réduction annuelle de 5 % de la consommation d'énergie et des émissions de gaz à effet de serre, ce qui aura pour effet d'accroître la profitabilité et la compétitivité.

Pendant Génération Énergie, dialogue pancanadien sur l'énergie, les Canadiens ont dit vouloir que notre pays demeure un chef de file de la transition vers une économie axée sur la croissance propre. Le Canada continuera de soutenir des projets novateurs qui contribuent à créer des emplois, à accroître la compétitivité de l'industrie, à réduire la pollution et à combattre les changements climatiques.

« Favoriser l'utilisation de systèmes de gestion de l'énergie dans les installations industrielles est une façon concrète de contribuer à l'amélioration de l'efficacité énergétique. Nous continuerons de soutenir des projets qui accroissent la productivité et la compétitivité de notre secteur de l'énergie et qui contribuent à promouvoir les objectifs du Canada dans les domaines de l'énergie et des changements climatiques. »

Amarjeet Sohi

Ministre des Ressources naturelles du Canada

« Nous sommes vraiment très heureux de recevoir ce financement de Ressources naturelles Canada, car il nous permettra d'élargir la portée de notre programme de cohorte en gestion stratégique de l'énergie. Ce geste témoigne non seulement d'un fort appui, mais aussi d'une grande confiance dans notre capacité à répondre aux besoins particuliers des organisations commerciales, institutionnelles et industrielles. »

Monica Curtis

Directrice générale, Energy Efficiency Alberta

Pratiques exemplaires de gestion de l'énergie

Partenariat en économie d'énergie dans l'industrie canadienne (PEEIC)

Custom Energy Solutions Program (Energy Efficiency Alberta)

