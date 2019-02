Concentric Ag annonce le changement de fonctions du chef de la direction





Le PDG, Donald R. Marvin, deviendra président exécutif du conseil d'administration de Concentric

DENVER, le 27 février 2019 /CNW/ - Concentric Ag Corporation, une entreprise de premier plan dans le domaine du développement d'intrants biologiques et de nutriments pour les plantes et les cultures, a annoncé aujourd'hui que son président et chef de la direction Donald R. Marvin assumera d'ici quelques mois les fonctions de président exécutif du conseil d'administration.

Donald R. Marvin s'est joint à Concentric en 2014 à titre de président-directeur général au moment où celle-ci était une jeune entreprise agritechnologique virtuelle, alors connue sous le nom d'Inocucor. On doit à M. Marvin la mise en oeuvre de stratégies de financement, de processus de fusion et acquisition ainsi que de projets d'expansion qui ont permis à Concentric de se hisser parmi les sociétés les plus performantes dans le domaine de l'agrotechnologie. Concentric est passée d'une entreprise ne comptant qu'un petit bureau Montréal à une société possédant trois divisions et commercialisant dans le marché nord-américain plus de 60 produits biologiques et nutriments homologués pour les plantes.

Le changement annoncé s'inscrit dans le cadre d'un plan de succession soigneusement élaboré par M. Marvin lui-même en collaboration avec le conseil d'administration de Concentric. M. Marvin assurera l'intérim jusqu'à l'arrivée de son successeur et agira comme conseiller auprès du nouveau PDG durant la phase de transition. Dans son nouveau rôle, il supervisera les orientations en matière de stratégie, de finances et de communication, y compris les fusions et acquisitions qui s'accordent aux objectifs commerciaux à court et à long termes de Concentric.

« Don s'occupera de la stratégie de croissance de Concentric dans les marchés des produits biologiques et phytosanitaires », a indiqué Jim Blome, président non exécutif indépendant de conseil d'administration de Concentric. Par ailleurs, ce dernier assumera un nouveau rôle après la transition, à titre d'administrateur principal indépendant. Dans un avenir proche, Concentric a l'intention de se lancer à la recherche de nouvelles sources de capital-risque pour financer ses projets d'expansion mondiale.

En 2018, Concentric a acquis ATP Nutrition, producteur de nutriments scientifiquement éprouvés pour les végétaux établi à Oak Bluff, Manitoba, Canada. Elle a également inauguré son nouveau siège social et son bureau de commercialisation américains de 30 000 pieds à Centennial, au Colorado, et doublé la superficie de son Centre technique d'excellence technique en recherche et développement de Montréal, qui totalise maintenant 20 000 pieds carrés.

L'entreprise emploie environ 60 personnes au Canada et aux États?Unis et prévoit l'embauche de 20 à 25 employés pour pourvoir des postes de haut niveau dans les domaines des sciences et de la gestion dans les 18 à 24 mois à venir.

Concentric a réuni 10 millions de dollars (CAD) dans le cadre d'un financement de série A en 2016 et a conclu une ronde de financement de série B au montant de 54,4 millions de dollars (USD) en avril 2018. Pontifax AgTech (Los Angeles), TPG ART (San Francisco), Cycle Capital Management (Montréal) et Desjardins Innovatech (Montréal) comptent parmi les investisseurs privés de l'entreprise.

La recherche d'un nouveau président et chef de la direction a été confiée à la société de recrutement de cadres Hobbs & Towne.

Les photos et les illustrations qui accompagnent cette annonce peuvent être téléchargées en suivant ce lien: https://www.dropbox.com/sh/yeyzlng4z9goom3/AADfBkPAJZuTISrzI_TsCjw2a?dl=0

À propos de Concentric

Concentric (anciennement Inocucor) est une entreprise agrotechnologique qui met au point des intrants biologiques normalisés et des nutriments essentiels pour les plantes de spécialité et les cultures à grande échelle. Ses produits ciblent l'ensemble du phytomicrobiome : les graines, les plantes, les systèmes radiculaires et le sol qui les entoure. Ils sont distribués par l'intermédiaire de distributeurs et de détaillants nationaux au Canada et aux États-Unis. Le siège social de Concentric se trouve à Centennial, Colorado. Son siège social canadien et son Centre technique d'excellence sont situés à Montréal. Sa division commerciale ATP Nutrition est établie au Manitoba, au Canada. Pour plus d'informations, visitez www.ConcentricAg.com et suivez Concentric Ag sur Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube et Instagram.

Biographies

Donald R. Marvin

President-directeur général et administrateur

M. Marvin a été un entrepreneur en biotechnologie et un chef de file de la commercialisation des nouveaux produits et technologies de diagnostic et de recherche en sciences de la vie depuis plus de 30 ans.

Avant de se joindre à Concentric à titre de président et chef de la direction en 2014, M. Marvin était le président du CA et le directeur général de Cairn Associates Inc., une société de conseils en stratégie de développement et stratégie financière pour les produits de consommation, de biotechnologie et de sciences de la vie.

Plus récemment, M. Marvin était le PDG d'IdentiGEN, Inc., un chef de file parmi les fournisseurs de solutions basées sur l'ADN pour l'agriculture et les industries alimentaires. Il a été le cofondateur d'Orchid Biosciences, une entreprise cotée au Nasdaq, pionnière des tests d'identification de l'ADN humain où il tenait le poste de directeur des opérations, directeur financier et vice-président senior chargé du développement de l'entreprise.

Précédemment, M. Marvin était PDG de Diatron Corporation, une entreprise biomédicale développant des instruments utilisant la fluorescence pour le secteur d'activité des diagnostics cliniques.

Son expertise inclut la planification stratégique, le développement commercial, l'administration technique et les opérations chez PepsiCo, Laboratoires Abbott et Bayer AG, ainsi que le marketing et ventes, nationales et internationales pour une filiale de diagnostics cliniques de Boehringer Ingelheim.

M. Marvin est un entrepreneur infatigable avec à son actif, la constitution de valeurs exceptionnelles pour les parties intéressées de plusieurs entreprises des sciences de la vie et du secteur agroalimentaire. Anciennement Directeur financier de l'année au New Jersey, il a levé plus de 350 millions de dollars en financements publics et privés et a réalisé près d'une douzaine de transactions de fusions-acquisitions pour ses précédentes sociétés. M. Marvin a été membre du conseil d'administration de plusieurs sociétés publiques et privées et siège actuellement au conseil de MicroBiome Therapeutics, Inc.

Il a obtenu un baccalauréat en sciences, en microbiologie, de l'université d'état de l'Ohio et un MBA en comportement organisationnel et finance du Iona College.

James A. Blome

Directeur général, Calyxt

Président du conseil d'administration indépendant sans pouvoir exécutif

M. Blome est le PDG de Calyxt, entreprise de biotechnologie qui fabrique des ingrédients alimentaires très nutritifs. Avant Calyxt, il a été, pendant plus de sept ans, président et PDG de Bayer CropScience, LP. En 2018, il s'est vu décerner le prix Industry Vision Award par l'association Mid America CropLife en récompense de ses 30 et quelques années de leadership dans le secteur agricole.

M. Blome occupe les fonctions de Président fondateur du conseil d'administration de la US Farming and Ranching Foundation et Président de Concentric Ag (États-Unis et Canada). Il occupait auparavant le poste de Président de CropLife America.

Il a grandi sur l'exploitation agricole familiale de maïs et de soja à Hubbard, en Iowa, avant d'obtenir son diplôme universitaire en agronomie de la Iowa State University. En 2013, il a reçu le prix Henry A. Wallace de l'Iowa State University, qui reconnait son leadership et l'excellence de sa contribution pour l'industrie de l'agriculture.

Contact: Michele Wells, Wells Communications, +1 303 417-0696

mwells@wellscommunications.net

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/692396/Concentric___Logo.jpg

SOURCE Concentric Ag Corporation

Communiqué envoyé le 27 février 2019 à 13:30 et diffusé par :