XCMG annonce un plan pour mettre 84 grues de gamme G sur les marchés internationaux en 2019

XUZHOU, Chine, 27 février 2019 /PRNewswire/ -- XCMG, le principal fabricant chinois de machines de construction, prévoit de mettre sur le marché mondial un total de 84 nouvelles grues de série G personnalisées d'ici la fin de l'année 2019 ; 25 d'entre elles sont des produits conçus pour les marchés de l'Asie du Sud-Est, du Moyen-Orient et de l'Afrique.

Forte de nombreuses années d'études et de recherches intensives sur un large éventail de marchés mondiaux, XCMG est la première entreprise au monde à développer des produits de série adaptés sur mesure aux besoins des clients travaillant dans différentes régions géographiques et différents environnements.

« Nous sommes convaincus que notre nouvelle gamme de grues rencontrera un franc succès au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie du Sud-Est, » a déclaré Liu Jiansen, président adjoint de XCMG Machinery et directeur général de XCMG Import and Export. Les grues de XCMG sont très compétitives au niveau mondial et les modèles de la génération G1, développés selon notre règle d'or 'avancé et durable', sont ce que l'on fait du mieux sur le marché.

« En tirant profit de la première plateforme de technologie G du secteur, XCMG franchira une étape importante en s'adaptant aux besoins des clients avec des produits différentiés et des technologies de pointe. À l'avenir, XCMG ne se contentera pas d'être le premier fabricant mondial de grues, mais l'entreprise sera aussi la référence en termes de solidité globale, » a déclaré Jiansen.

La gamme de grues G, innovante et révolutionnaire, a été conçue de manière collaborative par les meilleurs ingénieurs de XCMG en Europe, Amérique du Nord, Brésil et Chine. Leur conception maniable, leur processus de fabrication durable et leur adaptabilité à des environnements variés et divers les placent loin devant les autres grues du secteur.

En 2018, la division de machines de levage de XCMG a connu une progression annuelle de 33 % de ses ventes à l'étranger, loin devant la moyenne du secteur qui était de 9,6 %. Les grues de XCMG ont également connu une réussite sur le marché haut de gamme avec une progression de 50 % des exportations vers les marchés européens et nord-américains l'année dernière ; 30 grues XCA60E tout terrain ont été vendues en Europe et la grue XCA300U tout terrain a fait des débuts réussis en Amérique du Nord.

XCMG est une société multinationale de fabrication d'engins de chantier, forte d'une histoire de 75 ans. Elle se classe actuellement sixième à l'échelle mondiale dans le secteur des engins de construction. La société exporte ses produits dans plus de 183 pays et régions du globe.

