FedDev Ontario annonce un nouveau financement et un soutien consacré aux régions rurales pour renforcer le Sud de l'Ontario





Plus d'un milliard de dollars pour stimuler la croissance économique dans les régions urbaines et rurales de la région la plus peuplée du Canada

VARS, ON, le 27 févr. 2019 /CNW/ - La capacité du Canada de demeurer concurrentiel dans une économie de plus en plus mondialisée et en évolution rapide est étroitement liée à la vigueur de l'économie du Sud de l'Ontario. Le gouvernement du Canada veille à ce que les entreprises, les organisations et les collectivités de toutes les régions du pays soient en mesure de saisir les occasions d'établir une économie plus forte, plus innovatrice, inclusive et diversifiée.

L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de FedDev Ontario, accompagné de l'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural, et de Francis Drouin, député de Glengarry-Prescott-Russell, a annoncé un financement de plus de un (1) milliard de dollars pour que FedDev Ontario puisse continuer à favoriser la croissance du Sud de l'Ontario.

Reconnaissant le rôle crucial que jouent les collectivités rurales dans l'économie de la région, on a annoncé que FedDev Ontario consacrera une enveloppe initiale de 100 millions de dollars à des projets qui stimulent l'innovation et la croissance dans les collectivités rurales.

Les projets peuvent maintenant être présentés au moyen d'une seule demande, dans le cadre de trois volets de financement simplifiés qui ont été conçus pour répondre aux besoins de nos entreprises, des entrepreneurs créateurs d'emplois, des partenaires en innovation et des collectivités, maintenant et à l'avenir. Des renseignements supplémentaires sont disponibles dans le document d'information sur les volets de financement.

Le ministre Bains a également lancé un processus de mobilisation, invitant tous les intervenants de la région à fournir des commentaires qui aideront à cibler les nouveaux investissements et à maximiser leur incidence dans le Sud de l'Ontario. Pour de plus amples renseignements, consultez le document d'information Vers un Sud de l'Ontario plus fort.

FedDev Ontario est l'une des principales plateformes offrant le Plan d'innovation et de compétences du gouvernement dans le Sud de l'Ontario, qui veille à ce que les Canadiens qui vivent et travaillent dans la région profitent d'un soutien adapté pour saisir les occasions créées par l'économie de l'innovation.

Citations

« Grâce à ce nouveau financement, FedDev Ontario continuera d'accroître le nombre d'entreprises innovatrices, de renforcer les réseaux d'innovation et de stimuler la croissance économique dans les collectivités locales afin de créer de bons emplois pour la classe moyenne dans l'un des centres économiques les plus importants du Canada. En nous engageant directement auprès des Canadiens qui vivent et travaillent dans le Sud de l'Ontario, nous nous assurons que les investissements de FedDev Ontario reflèteront les forces et les possibilités uniques de cette région. »

- L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario

« Les collectivités rurales du Canada jouent un rôle essentiel dans le développement économique de notre pays. À titre de ministre du Développement économique rural, mon rôle consiste à défendre les avantages concurrentiels et les besoins particuliers de ces collectivités. Le financement de 100 millions de dollars de FedDev Ontario créera plus d'occasions de stimuler la croissance, de soutenir les entreprises et d'attirer des talents dans les régions rurales et plus petites du Sud de l'Ontario, ce qui renforcera les collectivités et améliorera la qualité de vie. »

- L'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural

« FedDev Ontario continue d'être un champion de l'innovation et de la croissance dans toutes les collectivités de la région. Ce nouveau processus de financement et de mobilisation renforce l'engagement du gouvernement du Canada envers les gens et les travailleurs du Sud de l'Ontario, ainsi qu'envers le développement du plein potentiel économique de nos collectivités rurales dynamiques. »

- Francis Drouin, député de Glengarry-Prescott-Russell

Faits en bref

FedDev Ontario, l'un des six organismes de développement régional du Canada , offre du financement et des services aux entreprises qui appuient l'innovation et la croissance dans le Sud de l' Ontario du comté de Prescott au comté de Bruce, et jusqu'à Welland et Windsor

, offre du financement et des services aux entreprises qui appuient l'innovation et la croissance dans le l' du comté de au comté de Bruce, et jusqu'à et Cette année marque le 10 e anniversaire de FedDev Ontario qui travaille activement à assurer la croissance économique et la prospérité à long terme de la région.

anniversaire de FedDev Ontario qui travaille activement à assurer la croissance économique et la prospérité à long terme de la région. Depuis sa création en 2009, FedDev Ontario a investi près de deux (2) milliards de dollars dans l'économie du Sud de l' Ontario , ce qui a donné lieu à des partenariats avec plus de 19 500 organismes dans le cadre de plus de 3 200 projets. Plus de 29 000 emplois ont été créés et maintenus depuis 2014. Cliquez ici pour en savoir plus sur les incidences dans le Sud de l' Ontario .

