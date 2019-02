La deuxième Coupe XCMG, qui facilite l'application industrielle d'idées créatives, dévoile le nom de ses finalistes





XUZHOU, Chine, 27 février 2019 /PRNewswire/ -- La deuxième compétition de conception de technologies vertes innovantes (la « Coupe XCMG ») organisée par XCMG, le premier fabricant de machinerie de construction en Chine, a sélectionné 30 candidatures d'exception soumises par des étudiants et talents créatifs, dont 15 accèdent à la finale.

La compétition de cette année est axée sur la découverte de nouvelles solutions énergétiques pour la R&D d'engins d'excavation et de levage, en particulier des solutions à haute efficacité pour la fixation aérienne de ventilateurs à pales et des solutions de design de petits excavateurs multifonctions alimentés à l'énergie verte.

Près de 800 individus, équipes et entreprises de huit pays et régions (Chine continentale, Macao, Canada, Brésil, République tchèque, Turquie, Bangladesh et Russie) ont soumis des solutions créatives dans le cadre de la compétition.

Deux grilles de notation évaluant le caractère innovant et la faisabilité des projets ont été mises au point par deux comités d'experts de XCMG pour sélectionner les meilleures candidatures et nommer les finalistes. Les finalistes recevront également des conseils du jury sur la façon de rendre opérationnelles leurs solutions en conditions de construction réelles.

« Rappelons que la Coupe XCMG accorde une importance particulière à l'application des projets proposés. Nombre de concepts et d'idées créatives soumis lors de l'édition précédente ont donné lieu à des applications dans la conception et le développement de produits », a déclaré Ren Huaibei, directeur du centre technique de XCMC Environment Technology.

Le ventilateur compact à faible bruit et à haute efficacité proposé lors de la première Coupe XCMG, par exemple, a été produit à grande échelle par XCMG. Parmi les lauréats de la première édition figurait également un concept de camion balayeur à succion dont le mécanisme de fonctionnement a permis d'améliorer de façon significative l'efficacité de nettoyage.

Ce camion balayeur haute vitesse de 8 tonnes est le premier modèle de l'industrie à atteindre une vitesse de nettoyage de 30 km/h (18,6 miles/h), la norme étant de 10 km/h (3,2 miles/h). Son utilisation est vastement applicable sur autoroute, dans les aéroports, sur appontement et sur pont.

La Coupe XCMG est l'un des 14 projets mondiaux de XCMG axés spécifiquement sur l'intérêt général qui révolutionnent le modèle traditionnel de R&D en invitant des esprits brillants du monde entier à résoudre des problèmes épineux de l'industrie sur XCMG-Cloud, un carrefour d'informations et de données industrielles qui est un projet conjoint avec Aliyun.

À propos de XCMG

XCMG est une société multinationale de fabrication de machinerie lourde qui compte 75 ans d'histoire. Elle se classe actuellement au sixième rang de l'industrie mondiale de la machinerie de construction. La société exporte dans plus de 183 pays et régions dans le monde.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur : http://www.xcmg-cloud.com/require?goindex&rc=

