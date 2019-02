Bocuse d'Or Canada : Samuel Sirois remporte la sélection nationale





MONTRÉAL, le 27 févr. 2019 /CNW Telbec/ - L'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) est fier d'annoncer que Samuel Sirois, professeur en cuisine et diplômé de l'ITHQ, a remporté hier à Toronto la sélection canadienne du concours culinaire Bocuse d'Or. Le Bocuse d'Or Canada se tenait au RC Show 2019, un grand salon du milieu de l'accueil regroupant plus de 18?000 professionnels.

Les candidats canadiens se disputaient la faveur des cinq juges (Lynn Crawford, Alvin Leung, Trevor Ritchie, Mijune Pak et Thomas Delannoy) et c'est finalement Samuel Sirois et l'équipe de l'ITHQ qui ont récolté les honneurs :

«?C'est vraiment une victoire d'équipe. Je n'aurais pas pu gagner sans l'appui de Gilles Herzog (entraîneur et professeur à l'ITHQ) et d'Alexy Jetté (commis et étudiant). Je sentais vraiment tout l'ITHQ derrière moi. Et je n'y serais pas arrivé sans la collaboration de chacun. C'est une réelle victoire d'équipe et ça me rend très fier?», explique Samuel Sirois.

Les juges ont souligné les saveurs recherchées, typiques des régions du Québec, mises en valeur dans les plats de Samuel Sirois, comme la canneberge et le vinaigre de sureau. Le menu proposé par l'équipe ithquoise était le suivant :

Le canard qui s'assaisonne d'épices à tourtière

La pomme de terre qui se nourrit de coeur à la sarriette

La garniture condiment (carottes/canneberges)

L'oignon qui se farcit d'oignons

Samuel Sirois représentera le Canada au Bocuse d'Or Amériques, qui se tiendra en avril 2020. Cinq pays des Amériques se qualifieront alors pour le Bocuse d'Or mondial, la plus grande compétition culinaire au monde, présentée à Lyon en janvier 2021. Toute l'équipe de l'ITHQ lui souhaite la meilleure des chances et le soutiendra à chaque étape de cette belle aventure.

À propos de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ)

Depuis plus de 50 ans, l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) est la référence au Canada en matière de formation spécialisée dans les domaines du tourisme, de l'hôtellerie et de la gastronomie. Doté d'installations uniques, dont un hôtel-école 4 étoiles, deux restaurants d'application pédagogique et un service de recherche, il est la seule école au pays à offrir des programmes dans les trois ordres d'enseignement (secondaire, collégial et universitaire). Reconnu pour l'excellence de ses formations qui répondent aux plus hauts standards de l'industrie, l'ITHQ offre aussi des cours destinées aux professionnels ainsi qu'au grand public (Ateliers SAQ par ITHQ et camp culinaire).

