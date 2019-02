La circulaire de procuration de la direction du Groupe Banque TD est maintenant accessible





TORONTO, le 27 févr. 2019 /CNW/ - Le Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque ») a annoncé aujourd'hui l'envoi par la poste de l'avis de convocation à l'assemblée annuelle des actionnaires et de la circulaire de procuration de la direction aux actionnaires ordinaires de La Banque Toronto-Dominion. La circulaire est également accessible en ligne au www.td.com/francais/investisseurs/accueil/renseignements-sur-le-capital-actions/divers/divers.jsp.

La circulaire de procuration de la direction contient de l'information à l'intention des actionnaires concernant l'assemblée annuelle de la TD, dont l'exercice des droits de vote pour l'élection des membres du conseil d'administration de la TD, la nomination de l'auditeur de la TD et les propositions des actionnaires. De plus, elle comprend des renseignements relatifs à un vote consultatif des actionnaires sur la méthode de rémunération des dirigeants décrite dans la circulaire. L'assemblée annuelle se tiendra le 4 avril 2019 au Design Exchange de Toronto, en Ontario.

« L'an dernier, la TD a connu une autre année solide avec un résultat record, nous avons augmenté notre dividende trimestriel de 11 % et nous avons obtenu un rendement total pour les actionnaires au-dessus de la moyenne parmi nos homologues au Canada pour les 3, 5 et 10 dernières années, souligne Brian Levitt, président du conseil d'administration de la TD et membre du Comité des ressources humaines. Nous étions fiers d'être reconnus comme l'un des meilleurs endroits où travailler au Canada en 2018 par Great Place to Work et d'être la seule banque canadienne inscrite dans l'indice mondial Dow Jones de développement durable 2018 pour la cinquième année consécutive. Nous remercions nos actionnaires pour leur soutien continu, ainsi que nos clients pour l'occasion qu'ils nous donnent de les servir chaque jour. »

