Hytera lance la solution de communication de convergence P-LTE de nouvelle génération au MWC Barcelone 2019





Hytera, fournisseur mondial de solutions de communication innovantes pour la radio mobile professionnelle (PMR), lance aujourd'hui sa solution de communications de convergence P-LTE de nouvelle génération lors de Mobile World Conference 2019 (MWC 2019) à Barcelone, en Espagne, dont la solution de services à mission critique P-LTE et un nouveau combiné PoC.

Au MWC, Hytera a présenté sa capacité à converger des réseaux publics et privés à large bande et à bande étroite afin de fournir des solutions de communication de nouvelle génération sur demande pour les secteurs de sécurité publique, les interventions d'urgence, le transit ferroviaire, les aéroports et l'énergie.

La solution de services à mission critique P-LTE de Hytera est conforme aux normes de l'évolution à long terme et des services à mission critique. La solution comprend des terminaux de liaison, des stations de base, un réseau évolué central de liaison, des serveurs de liaison de services à mission critique, des applications de gestion et d'expédition du réseau. Le système se caractérise par une haute qualité de services, une latence faible, une sauvegarde et une redondance, visant une meilleure sécurisation des données et de leur transmission.

Les visiteurs ont été attirés par plusieurs services de liaison, tels que les appels utilisant la fonctionnalité Appuyer pour Parler à mission critique, le téléchargement et la distribution des vidéos, la vidéoconférence et le regroupement dynamique. Ils ont été invités à découvrir comment la solution de services à mission critique de Hytera pourrait être utilisée dans différents scénarios.

Hytera a également présenté une solution PoC complète sur réseaux 2G, 3G, 4G et Wifi, offertes aux clients qui peuvent soit acheter du matériel supplémentaire pour construire leurs propres réseaux pour une gestion privée, ou louer des serveurs en nuage pour une gestion flexible. Les radios PoC de Hytera sont compatibles avec la majorité des solutions PoC sur le marché et adaptables à un logiciel personnalisé. La solution PoC innovante de Hytera connecte les réseaux à bande étroite et à large bande afin de garantir une expérience d'utilisateur transparente concernant les services de voix, d'expédition et de contrôle des appels.

En outre, la solution de commande et de contrôle intégrée Cecoco et la solution d'intervention d'urgence ont également été présentées dans le stand.

"La demande des systèmes intelligents à large bande par les clients industriels tient à définir l'orientation adoptée par l'entreprise", a déclaré Yelin Jiang, vice-président exécutif de Hytera, dans la cabine : "La solution convergente de communication de Hytera peut aider les clients à se fondre dans les réseaux publics et même dans l'Internet. Elle permet aussi aux clients de réaliser une transformation et des innovations réussies en matière d'affaire grâce à un riche ensemble d'applications intelligentes disponibles. Hytera souhaiterait établir des partenariats plus larges au sein de l'écosystème et créer une plus grande valeur pour les clients industriels, tirant profit de sa profonde connaissance dans le secteur de la Radio Mobile Professionnelle, des technologies Internet et des services en nuage".

À propos de Hytera Communications

La société Hytera Communications limitée est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de communication Radio Mobile Professionnelle innovantes, qui améliorent l'efficacité organisationnelle et rendent le monde plus sécurisé. Fondée à Shenzhen, en Chine, en 1993 et cotée à la bourse de Shenzhen (002583.SZ), Hytera possède dix centres de Recherche et de Développement dans le monde entier. Hytera fournit ses services à ses clients dans plus de 120 pays et régions, y compris les entités gouvernementales, les départements de sécurité publique, les services publics, les transports et les entreprises. Sepura Group PLC (au Royaume-Uni) et sa filiale Teltronic S.A.U. (en Espagne) ont fait partie de Hytera en juillet 2017. Et la société Norsat International (au Canada) et sa division Sinclair ont rejoint Hytera en juillet 2017. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site électronique suivant : www.hytera.com.

