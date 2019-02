Teijin va acquérir Renegade et développer son activité de matériaux intermédiaires à base de fibres de carbone pour les applications aéronautiques





Teijin Limited a annoncé aujourd'hui avoir convenu d'acquérir Renegade Materials Corporation (Renegade), l'un des principaux fournisseurs nord-américains de préimprégnés thermodurcissables à haute résistance thermique, destinés à l'industrie aérospatiale. Renegade deviendra une filiale en propriété exclusive de Teijin.

Les actions de Renegade seront acquises par Teijin Holdings USA Inc., la société de portefeuille du Teijin Group aux États-Unis. L'acquisition devrait être finalisée au printemps après la satisfaction des conditions de clôture habituelles, y compris l'obtention des approbations réglementaires.

Teijin bénéficiera des technologies exclusives bien établies de Renegade et de ses capacités de solutions dans les préimprégnés thermodurcissables thermorésistants, qui lui permettront de développer son activité dans le domaine de l'aéronautique, notamment les pièces de moteur d'avion nouvelle génération. Les produits de Renegade atteindront de plus vastes marchés grâce à l'expertise de Teijin en fibres de carbone et matériaux intermédiaires, sa gamme étendue de produits, et son réseau de vente mondial. Les initiatives de marketing mondial seront prises en charge par l'activité de fibres de carbone de Teijin, notamment Teijin Carbon Fibers, Inc., qui compte lancer une nouvelle installation de production de fibres de carbone, en Caroline du Sud d'ici la fin de l'exercice 2020, Teijin Carbon America, Inc., une base de ventes de fibres de carbone dans le Tennessee, et Teijin Carbon Europe GmbH, une société centrale dans l'activité de fibres de carbone en Europe.

Teijin renforce ses activités de fibres de carbone et de matériaux intermédiaires, afin de renforcer sa position en tant que l'un des principaux fournisseurs de solutions destinées aux applications aéronautiques. Teijin cible des ventes annuelles de plus de 900 millions USD dans ce domaine d'ici environ 2030.

Les préimprégnés thermodurcissables thermorésistants de Renegade sont réputés parmi les constructeurs d'avions et les fournisseurs de moteurs d'avion américains et européens. La société a été établie en 1993 en tant que fabricant de résine, et a lancé son entreprise de préimprégnés thermodurcissables destinés aux applications aéronautiques sous la marque Renegade en 2007. Renegade, qui a son siège à Miamisburg, dans l'Ohio, offre un savoir-faire spécialisé en matière de résines à haute résistance thermique, et fournit des préimprégnés uniques résistant au cycle thermique et incorporant une résine polyimide à haute résistance thermique, à base de matières premières à faible toxicité.

Teijin met de plus en plus l'accent sur des matériaux haute performance, résistants et légers qui offrent des solutions plus économes en carburant, respectueuses de l'environnement. Teijin focalise son activité de fibres de carbone sur le domaine de l'aviation où la société développe rapidement des applications médianes et en aval. Teijin, un fournisseur majeur auprès des principaux constructeurs d'avions à travers le monde, depuis plus de 30 ans, est réputé pour son fil de filaments à fibres de carbone TENAX, utilisé dans les pièces structurelles primaires et secondaires pour l'aviation. La société exploite actuellement ses technologies de traitement et de matériaux intermédiaires pour les applications aéronautiques nouvelle génération. Le ruban préimprégné unidirectionnel thermoplastique à fibres de carbone Tenax TPUD, et à fibres de carbone Tenax ont été agréés par Boeing en tant que matériaux composites intermédiaires avancés pour les pièces structurelles d'avion.

« La demande pour les préimprégnés thermodurcissables à haute résistance thermique augmente dans l'industrie aéronautique mondiale », a déclaré Shukei Inui, directeur général de l'unité commerciale de fibres de carbone, de Teijin. « Renegade offre des technologies et des filières de vente bien établies dans ce domaine ; nous nous attendons donc à ce que cette acquisition nous aide à étendre notre développement d'applications connexes et notre activité mondiale. »

À propos du groupe Teijin

Teijin (TOKYO : 3401) est un groupe mondial axé sur la technologie qui propose des solutions de pointe dans les domaines de la valeur environnementale, de la sûreté, de la sécurité et de la prévention des catastrophes, ainsi que dans celui du changement démographique et de la prise de conscience accrue de la santé. Ses principaux domaines d'activité sont les fibres à haute performance, telles que l'aramide, les composites et fibres de carbone, les soins de santé, les films, les procédés de résines et de plastiques, les fibres polyester, la conversion des produits et les services informatiques. Le groupe comprend aujourd'hui 170 sociétés et près de 19 000 employés répartis dans 20 pays à travers le monde. Il a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 835 milliards JPY (7,6 milliards USD), avec un total des actifs s'élevant à 986,2 milliards JPY (9 milliards USD), pour l'exercice clos le 31 mars 2018. Veuillez consulter le site www.teijin.com.

