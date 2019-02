Les stars de Manchester City Sergio Agüero, David Silva et Ilkay Gündo?an lancent la campagne 'Closer Than You Think' de Xylem pour faire connaître les enjeux mondiaux de l'eau





Les champions de la Premier League, Manchester City et Xylem (NYSE:XYL), l'un des leaders mondiaux des technologies de l'eau, se sont associés pour lancer la campagne 'Closer Than You Think' afin de sensibiliser des millions de fans de football du monde entier aux problèmes urgents de l'eau. Selon les dernières estimations de l'ONU, 3,6 milliards de personnes, soit près de la moitié de la population mondiale, vivent actuellement dans des régions où l'eau est potentiellement rare au moins un mois par an et, d'ici 2050, plus de 5 milliards de personnes pourraient manquer d'eau en raison de pressions telles que le changement climatique, une demande accrue et la pollution des ressources. L'initiative Xylem-Manchester City, par le biais d'un récit créatif et multimédia, montrera au public comment tous les pays du monde sont confrontés à des problèmes d'eau graves et croissants, tels que le manque d'accès à l'eau potable et les problèmes de résistance face à l'aggravation des phénomènes météorologiques.

La campagne a débuté aujourd'hui avec le lancement d'une vidéo impressionnante mettant en scène les joueurs de Manchester City Sergio Agüero, David Silva et Ilkay Gündo?an. Tourné dans l'emblématique vestiaire de Manchester City, Le Vestiaire voit les joueurs surpris par la projection d'une carte qui les entoure de visions dystopiques de l'avenir - des mondes confrontés à de graves sécheresses et inondations. Au cours des prochaines semaines, la série de vidéos Plus près de chez vous sensibilisera le public à la diversité des problèmes liés à l'eau dans le monde, alors que les joueurs de Manchester City, les joueuses de l'équipe féminine du Club et les joueurs du New York City FC discuteront des défis en la matière dans leurs pays respectifs. Les fans sont invités à explorer le contenu des coulisses et à se renseigner sur les conseils de résolution de problèmes liés à l'eau ici.

Patrick Decker, président et CEO de Xylem, a déclaré : "Dans le cadre de l'engagement de Xylem à créer de la valeur sociale, nous misons sur des partenariats créatifs pour étendre notre portée et élever le dialogue mondial sur l'eau. La réalité est que les menaces posées par les défis mondiaux liés à l'eau se rapprochent pour nous tous, et cette campagne vise à sensibiliser l'opinion à ces défis et solutions, et à inspirer les gens de tous âges dans le monde à contribuer à créer un monde plus sûr pour l'eau. Nous sommes ravis de renforcer notre partenariat unique avec Manchester City, qui vise à utiliser la puissance du football pour diffuser notre message crucial et, en fin de compte, faire avancer notre mission pour résoudre le problème de l'eau".

Damian Willoughby, Senior Vice President of Partnership du City Football Group, société mère de Manchester City, a déclaré : "A Manchester City, nous nous engageons à utiliser le football comme plateforme pour améliorer la vie des gens dans le monde entier, et nous sommes ravis de soutenir Xylem pour une campagne aussi importante."

Joseph Vesey, Senior Vice President et Chief Marketing Officer chez Xylem, a ajouté : "Closer Than You Think est centré sur la nécessité de mener la conversation mondiale sur les défis et solutions liés à l'eau et sur la façon d'inciter la prochaine génération de fans à penser l'eau autrement. Avec le soutien des joueurs de Manchester City, des joueuses de l'équipe féminine et du New York City FC, nous avons une occasion unique de toucher des millions de fans à travers le monde et d'informer plus de gens sur les questions urgentes qui nous concernent tous."

Dans le cadre du partenariat pluriannuel de Xylem avec Manchester City, Xylem s'est récemment associé au Club pour fournir des châteaux d'eau propres, une éducation WASH - portant sur l'eau, l'assainissement et l'hygiène - ainsi qu'une formation sportive et de leadership aux communautés de Bangalore, en Inde, dans le cadre d'une initiative qui bénéficiera cette année à 5 000 enfants. Le projet "Cityzens Giving" intitulé "Water Goals" et parrainé par Xylem, s'est classé en tête des six projets de l'initiative communautaire annuelle Cityzens Giving global de Manchester City, recueillant plus de 450 000 votes des supporters du football dans le monde. Le projet Water Goals à Bangalore s'inscrit dans le cadre de l'initiative d'impact social de Xylem, menée par Watermark, le programme de citoyenneté de l'entreprise, aux côtés de la Planet Water Foundation, partenaire de Xylem responsable de la construction du réservoir d'eau.

À propos de Xylem

Xylem (XYL) est l'un des leaders mondiaux dans le domaine des technologies de l'eau et s'engage à développer des solutions technologiques innovantes pour relever les défis mondiaux liés à l'eau. Les produits et services de la Société transportent, traitent, analysent, surveillent et restituent l'eau dans les environnements des services publics, industriels, résidentiels et des bâtiments commerciaux. Xylem fournit également un portefeuille de premier plan de compteurs intelligents, de technologies de réseau et de solutions avancées d'analyse des infrastructures pour les services publics d'eau, d'électricité et de gaz. Les quelques 17 000 employés de la Société possèdent une vaste expertise en matière d'applications et mettent l'accent sur la recherche de solutions complètes et durables. Xylem, dont le siège social est situé à Rye Brook, dans l'État de New York, réalise un chiffre d'affaires de 5,2 milliards de dollars en 2018 et exerce ses activités dans plus de 150 pays par le biais d'un certain nombre de marques de produits leaders du marché.

D'origine grecque, Xylem (en français, xylème) est le tissu végétal qui achemine l'eau des racines vers le haut de la plante. Il représente pour nous l'un des meilleurs modes de transport de l'eau de la nature et exprime notre volonté d'être aussi performants et ingénieux que lui. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.xylem.com.

À propos de Xylem Watermark

Xylem Watermark, le programme de citoyenneté de l'entreprise, a été lancé en 2008, avec pour objectif de protéger et de fournir des ressources en eau potable aux communautés du monde entier et aussi de sensibiliser les gens aux questions relatives à l'eau. En 2016, Watermark a lancé un programme de trois ans axé sur le bénévolat des employés à l'échelle mondiale afin de stimuler la croissance rapide de l'engagement des employés à offrir une valeur sociale dans nos collectivités.

À propos du Manchester City Football Club

Manchester City FC est un club anglais de la Premier League fondé en 1880 sous le nom de St Mark's West Gorton. Devenu officiellement Manchester City FC en 1894, il a depuis remporté la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupes, cinq titres de championnat, dont trois titres de Premier League (2012, 2014, 2018), et cinq FA Cups. Le Manchester City FC est l'un des sept clubs du City Football Group et compte le New York City FC et le Melbourne City FC parmi ses clubs frères.

Sous la conduite de Pep Guardiola, l'un des managers les plus décorés du football mondial, le Club disputera ses matches nationaux et de Ligue des champions de l'UEFA au stade Etihad, un stade spectaculaire de 55 000 places où City a élu domicile depuis 2003. Aujourd'hui, le stade est situé sur le Campus d'Etihad, qui comprend également la City Football Academy, un centre d'entraînement et de développement des jeunes à la pointe de la technologie situé au coeur de Manchester Est. Dotée d'un stade d'une capacité de 7 000 places, la City Football Academy est également l'endroit où le Manchester City Women's Football Club et l'Elite Development Squad s'entraînent quotidiennement et disputent leurs matches à domicile.

Pour plus d'information, rendez-vous sur www.mancity.com.

