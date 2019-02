Une enquête de corruption de la GRC mène à un verdict de culpabilité





OTTAWA, le 27 févr. 2019 /CNW/ - Le 11 janvier 2019, le juge Robert J. Smith, de la Cour supérieure de justice de l'Ontario, a trouvé M. Robert Barra et M. Shailesh Govindia coupables en vertu de l'article 3 (1) de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers. Il était allégué que M. Barra et M. Govindia avaient convenu de donner un avantage à des agents publics étrangers dans le but d'assurer que Cryptometrics Canada obtiendrait un contrat avec Air India.

M. Barra, un citoyen américain, était co-directeur général de Cryptometrics US, alors que M. Govindia, un citoyen britannique, était directeur général d'Emerging Markets Groups Holdings Ltd. et agissait à titre d'agent pour Cryptometrics.

Ceci est l'aboutissement d'une enquête criminelle complexe, communément appelée Projet Affix, menée par la Section des enquêtes internationales et de nature délicate de la Division nationale de la GRC. Le procès s'est déroulé sur plusieurs semaines entre janvier et octobre 2018. Ceci est la troisième condamnation obtenue dans le cadre de cette enquête. M. Barra et M. Govindia recevront leur peine à la Cour d'Ottawa le 7 mars 2019.

La Section des enquêtes internationales et de nature délicate de la Division nationale se concentre sur les activités criminelles qui constituent une menace pour les institutions gouvernementales du Canada, les agents publics, l'intégrité de l'État ou qui mettent en péril l'intégrité politique, économique et sociale du Canada. Ce travail est assuré par le biais d'étroite collaboration et d'échange de renseignements stratégiques au sein de l'organisation et avec les partenaires de la GRC au niveau national et international.

