11,2 M$ pour la productivité des entreprises québécoises





Un outil de plus pour aider les entreprises dans un marché du travail en évolution, affirme la FCCQ

MONTRÉAL, le 27 févr. 2019 /CNW Telbec/ - L'amélioration de la productivité passe souvent par une réorganisation des ressources humaines des entreprises québécoises et celles-ci verront leurs investissements couverts à hauteur de 85 %, une mesure constructive qui s'ajoute comme moyen de plus pour les appuyer les entreprises dans ce processus, selon la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ)

« La rareté de main-d'oeuvre due à la bonne performance de l'économie et le vieillissement de la population commandent aux entreprises québécoises d'accroître leur efficacité opérationnelle et leur productivité », souligne Stéphane Forget, président-directeur général de la FCCQ. Selon une étude de 2018 citée dans le rapport de la FCCQ intitulé Les freins à l'investissement numérique des entreprises du secteur manufacturier, le taux d'automatisation des opérations est seulement de 25 % dans les entreprises québécoises, alors qu'il est de 55 % aux États-Unis et grimpe à 75 % en Allemagne.

En ajoutant cette nouvelle mesure à l'amortissement accéléré des investissements touchant au virage numérique et la mesure de remboursement jusqu'à 85 % des frais de formation et de mise à niveau des employés d'entreprises ayant fait l'acquisition d'équipements améliorant la productivité, le gouvernement rend disponibles des outils fiscaux additionnels qui donneront des moyens aux entreprises québécoises de rivaliser dans un univers où la concurrence est forte. « La rareté de main-d'oeuvre est un enjeu qui peut nuire à la productivité et donc, à la croissance économique du Québec », soutient Stéphane Forget.

Un éventail de moyens à utiliser pour améliorer la productivité

Pour la FCCQ, l'amélioration de la productivité des entreprises passe par un éventail de mesures, car les freins à une meilleure productivité ne sont pas les mêmes d'une entreprise à l'autre. Elle les a rassemblées dans son plan de développement économique, Accélérer le rythme, afin de contribuer au développement économique de toutes les régions du Québec. « La FCCQ encourage les entreprises à poser les gestes nécessaires pour améliorer leur productivité, soit par la recherche et développement, l'acquisition de nouvelles technologies et équipements et, bien évidemment, la formation de leur main-d'oeuvre. »

« La volonté du gouvernement de soutenir les efforts d'amélioration de la productivité faits par les entreprises québécoises mérite d'être soulignée, car c'est ce qui permettra au Québec de poursuivre sa croissance économique. Le gouvernement doit en tout temps garder en tête l'importance de maintenir un environnement d'affaires propice, entre autres en limitant le fardeau administratif et fiscal des entreprises », conclut Stéphane Forget.

