La Chine à la pointe de l'adoption de l'eSIM, selon un nouveau rapport de la GSMA





La GSMA a annoncé aujourd'hui la publication d'un nouveau rapport soulignant les progrès remarquables accomplis par les opérateurs de téléphonie mobile, les fournisseurs et les fabricants chinois en termes d'adoption des technologies de mise à jour à distance de cartes SIM et d'eSIM. Le rapport détaillé, intitulé "L'eSIM en Chine : la route à suivre" et rédigé par GSMA Intelligence en partenariat avec le TAF (Telecommunication Terminal Testing & Approval Forum), s'appuie sur les nouvelles perspectives de trois opérateurs de téléphonie mobile chinois ? China Mobile, China Telecom et China Unicom ? ainsi que d'autres sociétés de l'écosystème mobile élargi1 et met en avant les derniers développements, en particulier dans les secteurs de l'électronique grand public et de l'internet des objets.

"En Chine et dans le monde, l'adoption massive des technologies eSIM a été soutenue par les spécifications communes et interopérables de la GSMA qui réduisent la fragmentation et offrent une expérience client cohérente," a déclaré Alex Sinclair, directeur de la technologie chez GSMA. "Des produits électroniques grand public à l'automobile, nous voyons un large éventail de produits arriver sur le marché en utilisant les avantages de la connectivité et en offrant un grand choix aux consommateurs."

Si l'eSIM fait un tabac chez les porteurs de montres intelligentes, son adoption prendra plus de temps pour les smartphones

Les montres intelligentes dotées de la technologie eSIM gagnent en popularité en Chine, soutenues par les produits de nombreux fournisseurs. Si les montres intelligentes dotées de l'eSIM ne représentent encore qu'un faible pourcentage de toutes les montres intelligentes, il est probable que ce nombre va augmenter à l'avenir. Pour favoriser l'adoption de l'eSIM, les opérateurs chinois permettent également aux consommateurs d'utiliser leur montre connectée comme un périphérique secondaire avec un seul abonnement mobile. Bien que la Chine fabrique des smartphones pour le marché mondial, le marché intérieur chinois n'a pas officiellement adopté la technologie eSIM pour smartphones, qui nécessitera une réglementation appropriée ainsi que de nouveaux processus de fabrication, de logistique et de chaîne d'approvisionnement. À l'échelle mondiale, plus de cinquante opérateurs de téléphonie mobile prennent déjà en charge la fonctionnalité eSIM dans les smartphones.

"La Chine possède un marché mobile unique, tant en termes de croissance de taille et de revenus que de leadership dans les développements mobiles, et l'innovation technologique a atteint des niveaux sans précédent. Le pays apporte sans cesses des preuves de sa capacité d'innovation technologique et est en train de devenir un marché mondial de premier plan pour tester et mettre en oeuvre de nouvelles technologies," a déclaré Xie Yi, président du TAF. "Promouvoir le développement constant de l'eSIM en Chine contribuera à soutenir les avancées sur les marchés grand public et industriels. Sur la base des conditions liées au contexte national, le TAF s'est engagé auprès de tous les acteurs de la chaîne industrielle commune, ainsi qu'à coopérer avec la GSMA, afin de tout mettre en oeuvre pour atteindre cet objectif."

La Chine prépare le terrain

Le rapport souligne le rôle joué par la collaboration de l'ensemble du secteur au développement de l'eSIM en Chine, ainsi que l'implication des opérateurs, des gouvernements et des organismes de réglementation. China Mobile, China Telecom et China Unicom, qui développent tous les trois des solutions eSIM, ont lancé des plates-formes cellulaires M2M et eSIM pour l'loT. Le marché chinois de l'eSIM en est encore à ses débuts et certaines solutions exclusives coexistent avec les spécifications GSMA. Cependant, au fur et à mesure de l'évolution du marché, on prévoit qu'il y aura une période de transition avant qu'il n'adhère aux spécifications de la GSMA.

La réglementation est la clé de l'adoption de l'eSIM

Le rapport souligne les efforts importants déployés en Chine pour promouvoir l'établissement d'un cadre réglementaire propice aux utilisations de l'eSIM. La rationalisation des procédures et la définition de règles claires et uniformes en matière d'exigences eSIM applicables aux appareils grand public et industriels sont essentielles pour accélérer le déploiement de la technologie eSIM et son adoption par le marché. Cela inclut la gestion des identifiants, la désignation des émetteurs de certificats racine, la sécurité et l'interopérabilité transfrontalière. Le rapport recommande également aux gouvernements de faciliter les essais de services eSIM, en particulier dans l'IoT industriel naissant, afin de promouvoir un écosystème eSIM ouvert.

Adoption mondiale de la technologie eSIM

Le rapport souligne que l'écosystème mondial eSIM a connu une évolution importante au cours des deux dernières années : plus de 90 acteurs de l'industrie mobile à travers le monde ont intégré les spécifications de la GSMA pour la fourniture à distance de cartes SIM de périphériques grand public. Tous se sont alignés sur une approche de facto unique qui évite les problèmes de fragmentation et d'interopérabilité du secteur, favorise les développements mondiaux et permet aux consommateurs de choisir. Les montres connectées ont été le premier produit grand public à adopter cette technologie, mais la mise en oeuvre de la fonctionnalité eSIM sur les tablettes, les ordinateurs portables et les smartphones (tels que Google et Apple, par ex.) est désormais croissante. L'industrie automobile est également à l'avant-garde du déploiement de l'eSIM et la connectivité intégrée est maintenant devenue une exigence spécifique en Europe à la suite de l'initiative d'appel d'urgence européen (eCall).

