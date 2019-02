Changements dans le secteur de l'impression : les imprimeries en ligne misent sur la croissance





PARIS, Feb. 27, 2019 /PRNewswire/ -- Son déclin avait pourtant été prédit à plusieurs reprises, mais le secteur de l'impression reste en Europe un facteur économique considérable avec un chiffre d'affaires de 80 milliards par an. « Ceux qui savent mettre à profit le processus de transformation peuvent connaître une forte croissance », déclare le Dr. Michael Fries, CEO d'Onlineprinters. Le groupe international fait partie des 3 plus grandes imprimeries en ligne d'Europe.

Le secteur de l'imprimerie connaît depuis ces dernières années une véritable mutation. C'est ce que confirment les chiffres de l'Intergraf, la Confédération internationale des industries de l'imprimerie et des arts graphiques : le nombre d'imprimeries a chuté de 14 % au cours de la période de dix ans (de 2005 à 2015), pour s'établir à un peu plus de 110.000 entreprises en 2015. Au cours de la même période, le nombre d'employés a diminué d'environ un tiers pour atteindre 622.000 salariés. En revanche, les ventes sont restées relativement stables : depuis plus de dix ans, le marché européen de l'impression génère un chiffre d'affaires annuel d'environ 80 milliards d'euros. « Néanmoins, l'industrie subit actuellement un changement fulgurant et perturbateur qui ne laisse rien au hasard », déclare le Dr. Michael Fries. Il explique : « chaque entreprise doit remettre en question son modèle économique et l'adapter aux nouvelles exigences du marché. À l'avenir, les produits tels que les cartes de visite et les flyers seront presque exclusivement commandés sur Internet et fabriqués par de grandes imprimeries en ligne. Mais cela ne veut pas dire que les imprimeurs locaux ne présentent plus aucun d'avenir, bien au contraire. » La tendance est à la coopération : « Les imprimés spéciaux, les services de consultation locaux et les services individuels sont les points forts des imprimeries traditionnelles. Beaucoup d'entre elles achètent des produits tels que de le papier à lettres, les affiches et les brochures à des imprimeries en ligne comme la nôtre, agissant ainsi comme revendeurs. Parallèlement à cela, nous achetons également auprès de fournisseurs spécialisés tels que les fabricants de cartes de visite Letterpress et d'articles promotionnels pour lesquels Onlineprinters propose alors une plate-forme de vente. Pour pouvoir réussir, il faut savoir différencier son modèle économique. » Pour les clients, cette nouvelle forme de concurrence n'apporte que des avantages : le niveau de service dans le secteur augmente là où il existe des fournisseurs adaptés à chaque projet d'impression.

Les imprimeries en ligne ont le vent en poupe

Au début des années 2000, Onlineprinters a su transformer l'imprimerie familiale classique en une entreprise de commerce électronique. L'entreprise est aujourd'hui très bien positionnée. Le concept de l'imprimerie locale peut également continuer à fonctionner, mais seulement avec un marketing intelligent et une spécialisation dans des produits ou services spéciaux. Onlineprinters est un partenaire fiable pour ces imprimeurs, en particulier lorsqu'il s'agit de produits phares tels que les flyers, les cartes de visite et les brochures. La forte pression concurrentielle que connut le secteur à cette époque explique le changement de direction de l'imprimeur commercial conventionnel E. Meyer installé à Neustadt an der Aisch, une ville du sud de l'Allemagne près de Nuremberg. En 2004, le fondateur Walter Meyer de la ville franconienne de Neustadt fit le pari du cybercommerce : il mit en place le site web diedruckerei.de afin de proposer des impressions de flyers et d'affiches en ligne. L'objectif initial était de sauvegarder l'entreprise familiale. Le groupe réalise aujourd'hui un chiffre d'affaires annuel de plus de 200 millions d'euros. Le pionnier de l'industrie est devenu l'un des plus grands imprimeurs en ligne d'Europe.

Quantité et qualité

Le Dr. Michael Fries s'attend à ce que le chiffre d'affaires des imprimeries en ligne en Europe occidentale poursuive une croissance à deux chiffres au cours des prochaines années. « Nous fournissons actuellement un million de clients dans plus de 30 pays européens, principalement dans le secteur des entreprises », déclare le Dr. Michael Fries. Pour cela, l'entreprise franconienne a dû se développer dans les pays européens voisins depuis 2008. Grâce au rachat de l'imprimeur en ligne britannique Solopress et celui du leader danois LaserTryk, l'entreprise a donné naissance au groupe Onlineprinters, aujourd'hui l'un des leaders du marché européen. Au cours de l'exercice de 2018, le groupe a produit et distribué plus de 3 milliards de supports publicitaires, des cartes de visite et papiers à lettres aux flyers et brochures en passant par les roll-ups et bannières publicitaires grand format. Les produits, pour la plupart standardisés, sont traités selon le procédé d'impression « amalgame », ce qui garantit un niveau de prix bas et transparent. Au lieu de produire une commande à la fois, l'entreprise de commerce électronique utilise des algorithmes complexes afin de combiner jusqu'à 50 travaux sur une même feuille d'impression, ce qui permet d'optimiser l'utilisation du papier et de réduire les coûts tout en respectant l'environnement.

Un nombre de salariés en constante augmentation

Contrairement à l'évolution générale du secteur, le nombre d'employés du groupe Onlineprinters n'a cessé d'augmenter : ne comprenant en 2004 qu'une vingtaine de salariés à Neustadt an der Aisch en Franconie avant d'entrer sur la sphère d'Internet, le groupe international comptait en 2018 plus de 1.400 employés en Allemagne, Grande-Bretagne, Danemark et Pologne. L'entreprise est à la recherche d'employés qualifiés sur l'ensemble de ses sites : actuellement, plus de 100 postes sont vacants.

Au sujet de l'entreprise

Le groupe Onlineprinters, qui opère en Allemagne sous la marque diedruckerei.de, compte parmi les premières imprimeries en ligne d'Europe et emploie plus de 1 400 salariés. L'entreprise a fabriqué l'an passé plus de 3 milliards de supports publicitaires imprimés. À travers les 18 boutiques en ligne, le groupe commercialise à quelques 1 000 000 clients dans 30 pays d'Europe 1 500 imprimés dont des cartes de visite, papiers à lettre et flyers en passant par des catalogues et brochures jusqu'au matériel publicitaire grand format. Sur le plan international, le prestataire de services d'impression en ligne est connu sous la marque Onlineprinters. Par ailleurs, le leader du marché britannique Solopress et le principal acteur du marché scandinave LaserTryk font également partie du groupe Onlineprinters.

