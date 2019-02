Kepco s'associe à Inside Secure pour renforcer la protection de ses processeurs utilisés dans les dispositifs d'IdO





Inside Secure (Paris:INSD), au coeur des solutions de sécurité pour les appareils mobiles et connectés, a annoncé aujourd'hui avoir signé un accord de partenariat avec Korea Electric Power Corporation (KEPCO) pour fournir des niveaux de sécurité élevés mais économiques pour ses derniers chipsets spécialement conçus pour le marché IdO.

Le module Root of Trust (RoT) Engine (RoT) d'Inside Secure sert de coffre-fort protégeant les actifs les plus vitaux de la puce KEPCO. Avec la certification FIPS 140-2, le RoT Engine va doter KEPCO d'une solution fiable, optimisée pour les contraintes de taille et de puissance du marché de l'IdO.

« En tant que leader de l'innovation et entreprise tournée vers l'avenir, KEPCO est un partenaire IdO idéal pour Inside Secure », a déclaré Martin Bergenwall, Senior VP Produits d'Inside Secure. « Nous sommes heureux de fournir la couche de sécurité vitale pour les puces KEPCO, car elle offre une combinaison unique de protection et de flexibilité de conception qui exploite les décennies d'expérience d'Inside Secure dans les implantations éprouvées en silicium ».

« KEPCO se réjouit de poursuivre son partenariat avec Inside Secure pour renforcer encore la sécurité de nos derniers chipsets IdO », a déclaré le Dr S.H. Bae, CTO et vice-président exécutif chez KEPCO. « La sécurité est une priorité pour KEPCO, et tout commence au niveau de la puce. Des partenaires comme Inside Secure apportent la technologie avérée, l'expertise et la tranquillité d'esprit que notre industrie exige. »

Pour plus d'informations sur le moteur RoT d'Inside Secure, visitez : www.insidesecure.com/Products/Silicon-IP/Root-of-Trust/Root-of-Trust-Engine

*FIPS 140-2 (Federal Information Processing Standard) est une norme de sécurité informatique du gouvernement américain utilisée pour approuver les modules cryptographiques.

À propos d'Inside Secure

Inside Secure (Euronext Paris ? INSD) est au coeur des solutions de sécurité pour appareils mobiles et connectés, mettant en oeuvre tout son savoir-faire en fournissant des technologies logicielles, des éléments de propriété intellectuelle («Silicon IP»), des outils et services indispensables à la protection des transactions, contenus, applications, à l'identification forte et l'échanges de données. Forte d'une expertise étendue et d'une longue expérience en matière de sécurité, Inside Secure fournit des technologies avancées et différenciées couvrant en matière de sécurité l'ensemble des niveaux et exigences qui permettent de répondre aux besoins de marchés, tels que la sécurité des réseaux, la sécurité de l'Internet des objets, la protection des contenus et des applications, les paiements mobiles et les services bancaires. La technologie développée par Inside Secure protège aujourd'hui les solutions d'un large éventail de clients, parmi lesquels des fournisseurs de services et des distributeurs de contenus, des intégrateurs de systèmes de sécurité, des fabricants de produits électroniques grand public, et des fabricants de semi-conducteurs. Rendez-vous sur www.insidesecure.com

