Inside Secure choisi par HiSilicon pour protéger les secrets des appareils durant le processus de fabrication





Inside Secure (Euronext Paris : INSD), au coeur des solutions de sécurité pour appareils mobiles et connectés, a annoncé aujourd'hui que HiSilicon, l'un des principaux fabricants de semi-conducteurs sans usine, a choisi Inside Secure Provisioning Platform. La plateforme permet à HiSilicon et à ses clients d'incorporer en toute sécurité les clés secrètes à leurs produits pendant leur fabrication et pendant la totalité du cycle de vie des dispositifs.

Les clés cryptographiques sont au coeur de tout système de sécurité. Le niveau de sécurité du système repose entièrement sur ses clés. Grâce à la plateforme de provisionnement sécurisé d'Inside Secure, HiSilicon offre à ses clients des fonctionalités de sécurité élevée telles que l'authentification forte, le stockage sécurisé des données et la protection des codes.

"Lorsqu'un leader de l'industrie tel que HiSilicon choisit de collaborer avec Inside Secure, cela souligne à nouveau le degré d'innovation et de fiabilité que nous offrons aux fabricants de puces et aux équipementiers", déclare Martin Bergenwall, Senior VP Produits chez Inside Secure. "Nous sommes fiers d'être le pionnier du secteur en apportant un provisionnement tiers de chipset, ce qui permet aux entreprises de détenir et de contrôler leurs clés secrètes. Leader dans le domaine des services de provisionnement de SoC et d'autorité de licence, Inside Secure est honoré de travailler avec l'un des fournisseurs de solutions de chipset les plus innovants au monde."

Inside Secure fournit des services d'identification des appareils et de programmation de clés secrètes sur les lignes de fabrication de systèmes sur puce (SoC). Avec plus de 60 clients sous licence et des accords passés avec 14 fournisseurs de SoC, Inside Secure a contribué à protéger des millions de dispositifs en fournissant une solide infrastructure de sécurité. La solution est facile à utiliser et interopérable entre les fournisseurs de SoC, ce qui fait d'Inside Secure le choix évident pour les organisations à la recherche du partenaire de sécurité le plus fiable. Il s'agit d'un besoin de plus en plus pressant à mesure que l'introduction de l'Internet des Objets, l'automobile et les dispositifs médicaux se poursuit.

À propos d'Inside Secure

Inside Secure (Euronext Paris ? INSD) est au coeur des solutions de sécurité pour appareils mobiles et connectés, mettant en oeuvre tout son savoir-faire en fournissant des technologies logicielles, des éléments de propriété intellectuelle («Silicon IP»), des outils et services indispensables à la protection des transactions, contenus, applications, à l'identification forte et l'échanges de données. Forte d'une expertise étendue et d'une longue expérience en matière de sécurité, Inside Secure fournit des technologies avancées et différenciées couvrant en matière de sécurité l'ensemble des niveaux et exigences qui permettent de répondre aux besoins de marchés, tels que la sécurité des réseaux, la sécurité de l'Internet des objets, la protection des contenus et des applications, les paiements mobiles et les services bancaires. La technologie développée par Inside Secure protège aujourd'hui les solutions d'un large éventail de clients, parmi lesquels des fournisseurs de services et des distributeurs de contenus, des intégrateurs de systèmes de sécurité, des fabricants de produits électroniques grand public, et des fabricants de semi-conducteurs. Rendez-vous sur www.insidesecure.com

