Inside Secure choisi par ATsolutions pour protéger ses applications bancaires et cartes de crédit





Inside Secure (Euronext Paris:INSD), au coeur des solutions de sécurité pour les appareils mobiles et connectés, a annoncé aujourd'hui qu'ATsolutions, l'un des plus grands fournisseurs de solutions d'applications bancaires en Corée, a concédé sous licence la solution Inside Secure Code Protection pour protéger les clefs cryptographiques et les algorithmes à l'intérieur des applications mobiles utilisées par plusieurs des principales banques et sociétés de cartes bancaires en Corée.

Inside Secure fournit aux développeurs les outils dont ils ont besoin pour compiler eux-mêmes les implementations Whitebox et garder le contrôle des clefs qui la déverrouillent. Fort de son savoir-faire et de son expertise dans le domaine, ATsolutions a mis au point un kit de développement logiciel permettant aux développeurs d'accéder à la technologie spécialisée de la Whitebox. La solution Whitebox d'Inside Secure injecte les données clés dans la logique d'une application d'une manière qui les rend très difficiles à extraire, ce qui décourage les cybercriminels et procure une tranquillité d'esprit sans précédent.

"Nous travaillons sans relâche pour optimiser notre solution de sécurité en nous appuyant sur notre expertise, et pour étendre son utilisation dans les secteurs où la sécurité des données devient de plus en plus importante", déclare Jong-seo Kim, CEO chez ATsolutions. "Inside Secure a été en mesure de prendre en charge la sécurité exigée par nos clients, et nous fournit l'élément clef dans le développement d'une plateforme standardisée pouvant être utilisée par davantage de développeurs logiciels. Nous apprécions grandement la technologie de la société, et nous nous réjouissons à l'idée d'un partenariat durable avec Inside Secure."

"Notre technologie de pointe en matière de protection de code est régulièrement utilisée par certains des plus grands développeurs d'applications de sécurité au monde", déclare Asaf Ashkenazi, vice-président Stratégie chez Inside Secure. "Nous sommes heureux d'annoncer qu'ATsolutions est le premier fournisseur de solutions de sécurité d'applications mobiles à se tourner vers nous pour renforcer leur sécurité logicielle."

À propos d'Inside Secure

Inside Secure (Euronext Paris ? INSD) est au coeur des solutions de sécurité pour appareils mobiles et connectés, mettant en oeuvre tout son savoir-faire en fournissant des technologies logicielles, des éléments de propriété intellectuelle («Silicon IP»), des outils et services indispensables à la protection des transactions, contenus, applications, à l'identification forte et l'échanges de données. Forte d'une expertise étendue et d'une longue expérience en matière de sécurité, Inside Secure fournit des technologies avancées et différenciées couvrant en matière de sécurité l'ensemble des niveaux et exigences qui permettent de répondre aux besoins de marchés, tels que la sécurité des réseaux, la sécurité de l'Internet des objets, la protection des contenus et des applications, les paiements mobiles et les services bancaires. La technologie développée par Inside Secure protège aujourd'hui les solutions d'un large éventail de clients, parmi lesquels des fournisseurs de services et des distributeurs de contenus, des intégrateurs de systèmes de sécurité, des fabricants de produits électroniques grand public, et des fabricants de semi-conducteurs. Rendez-vous sur www.insidesecure.com

