La Banque Scotia, fière de prendre de l'expansion dans la région de l'Atlantique





Détermination renouvelée de créer des emplois, d'accroître sa présence et de redonner à la collectivité de Halifax

HALIFAX, le 27 févr. 2019 /CNW/ - La Banque Scotia annonce aujourd'hui qu'elle poursuit ses investissements à Halifax et dans la région de l'Atlantique. Dans le cadre d'une tournée avec l'honorable Geoff MacLellan, ministre des Affaires de la Nouvelle-Écosse, la Banque Scotia a donné des renseignements détaillés sur sa récente croissance par laquelle elle réitère sa détermination à contribuer aux progrès de la collectivité où elle est née, en créant des emplois, en prenant de l'expansion et en faisant des dons de bienfaisance.

La Banque Scotia est bien présente dans la ville de Halifax et toute la région de l'Atlantique, avec plus de 130 succursales et bureaux (Centre de contact clientèle, Services aux entreprises, Gestion de patrimoine Scotia). Depuis un an, le Centre de contact clientèle pour la région de l'Atlantique a pris de l'expansion, occupant des locaux encore plus grands (4000 pieds carrés de plus) pour recevoir encore plus d'employés et élargir ses activités et traiter les opérations de gestion de trésorerie. À l'heure actuelle, le Centre compte plus de 470 employés à temps plein, soit 24 % de plus que l'an passé. La Banque Scotia a aussi créé une nouvelle équipe de conseillers à distance qui représente 23 nouveaux postes et qui fournira le soutien aux petites entreprises de tout le Canada en collaboration avec le Centre de contact.

Grâce à divers partenariats, la Banque Scotia est aussi reconnue comme un chef de file en ce qui a trait aux dons et activités de bienfaisance. En 2018, elle a verse? 1,9 million de dollars sous forme de dons et de commandites à diverses organisations et initiatives dans la région de l'Atlantique. Elle a aussi versé une somme supplémentaire de 2,2 millions de dollars pour appuyer les collectes de fonds organisées par ses employés et soutenir leur participation à différentes activités communautaires.

« Halifax et la région de l'Atlantique demeurent un marché important pour nous, et nous sommes déterminés à nous enraciner ici encore davantage. Les effets positifs de nos investissements dans notre Centre de contact clientèle, des emplois créés et des dons à la communauté se font déjà sentir, explique Susan Graham, première directrice, Centre de contact de l'Atlantique. Nous sommes fiers de soutenir notre région d'origine et croyons sincèrement que lorsque les collectivités sont dynamiques, nos clients améliorent leur situation. »

« La Banque Scotia fait des affaires depuis longtemps en Nouvelle-Écosse, souligne le ministre MacLellan. Il est donc intéressant de voir qu'elle s'enracine toujours plus ici, qu'elle élargit ses activités et qu'elle offre des emplois à davantage de Néo-Écossais. »

