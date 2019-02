Nouveaux logements pour aînés dans le sud-est d'Edmonton





EDMONTON, le 27 févr. 2019 /CNW/ - Plus d'une centaine de personnes âgées ont un nouveau chez soi abordable à Sakaw Terrace. Grâce à l'Accord concernant l'Investissement dans le logement abordable, les gouvernements du Canada et de l'Alberta accordent 20 millions de dollars à ce projet de logement abordable pour aînés au sud-est d'Edmonton.

Sakaw Terrace compte un total de 158 logements, dont 88 sont des appartements abordables pour aînés. Parmi ces 88 appartements, 16 seront loués à un prix de 15 % inférieur à celui du marché. Parmi les 70 autres unités, 49 seront offertes à des aînés à revenu faible ou modeste.

L'honorable Amarjeet Sohi, ministre des Ressources naturelles, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), et l'honorable Christina Gray, ministre du Travail de l'Alberta, au nom de Lori Sigurdson, ministre des Aînés et du Logement de l'Alberta, en ont fait l'annonce aujourd'hui.



« L'inauguration de Sakaw Terrace représente un ajout au parc de logements abordables du sud-est d'Edmonton et permet aux aînés autonomes de demeurer près de leur famille et de leurs amis, tout en participant aux activités de leur collectivité. Notre gouvernement demeure résolu à aider les aînés de l'Alberta et de toutes les régions du pays et à investir en eux. »

-- L'honorable Amarjeet Sohi, ministre des Ressources naturelles

« En veillant à ce que davantage d'aînés à faible revenu aient accès à des logements abordables, nous aidons les aînés à demeurer dans leur collectivité, près de leur famille et de leurs amis. Notre gouvernement est fier de soutenir les aînés et leur famille dans ce secteur en pleine croissance de la capitale de l'Alberta. »

-- L'honorable Lori Sigurdson, ministre des Aînés et du Logement de l'Alberta

« L'inauguration de Sakaw Terrace, à Mill Woods, marque l'aboutissement d'une aventure de 13 ans visant à offrir un chez-soi accueillant, sûr et abordable aux aînés. Les investissements réfléchis réalisés par les trois ordres de gouvernement et la bienveillance des habitants d'Edmonton démontrent notre engagement collectif envers les aînés de notre collectivité. »

-- Karen Lynch, présidente de la Greater Edmonton Foundation

La Ville d' Edmonton a investi 4,2 millions de dollars dans cet ensemble et a fait don du terrain, qui est évalué à 2,4 millions de dollars.

a investi 4,2 millions de dollars dans cet ensemble et a fait don du terrain, qui est évalué à 2,4 millions de dollars. La Greater Edmonton Foundation est propriétaire du terrain et du nouvel ensemble Sakaw Terrace. Elle versera 100 000 $ pour le coût du terrain et financera le solde résiduel qui s'élève à 16 millions de dollars.

Le gouvernement du Canada s'affaire à mettre en oeuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de 40 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 100 000 nouveaux logements, comblera les besoins en logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements ainsi que de réduire de moitié l'itinérance chronique.

s'affaire à mettre en oeuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de 40 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 100 000 nouveaux logements, comblera les besoins en logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements ainsi que de réduire de moitié l'itinérance chronique. La SNL repose sur de solides partenariats entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux et sur l'engagement continu de ceux-ci auprès d'autres parties prenantes - municipalités, gouvernements et organismes autochtones, secteurs social et privé - afin d'améliorer concrètement les conditions de vie des Canadiens.

En 2017, le gouvernement de l' Alberta a lancé sa première stratégie provinciale sur le logement abordable dans laquelle il consacre 1,2 milliard de dollars à la construction de logements abordables dans l'ensemble de la province.

