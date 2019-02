L'IWBI figure sur la liste annuelle de Fast Company des entreprises les plus innovantes au monde pour 2019





L'International WELL Building Institute (IWBI) a été listé par Fast Company sur sa liste des entreprises les plus innovantes du monde, poursuivant ainsi l'élan positif de l'an dernier en 2019. Cette liste récompense les entreprises qui ont le plus d'impact sur l'industrie et la culture. IWBI dirige le mouvement mondial pour transformer nos bâtiments et nos communautés afin de contribuer à la santé et au bien-être de tous.

"En 2018, nous avons lancé WELL v2, mis en place le programme Portfolio pour les bâtiments existants, nous avons étendu notre empreinte géographique et franchi des étapes importantes en matière d'adoption dans différents secteurs et industrie", a déclaré Rick Fedrizzi, président et CEO de l'IWBI. "Ce succès repose fermement sur une culture interne de l'innovation - dans notre produit, dans notre modèle de prestation et dans la façon dont nous nous engageons auprès de nos clients. C'est gratifiant et valorisant d'être nommé numéro 6 dans la catégorie bien-être sur une liste qui inclut des leaders comme Peloton et Parsley Health."

Rick Fedrizzi a noté qu'en 2018, l'IWBI a enregistré plus de 134 millions de pieds carrés, ce qui représente une croissance de 108 % par rapport à 2017. Près de la moitié de cette augmentation provenait de portefeuilles et de clients établis, le reste étant des projets individuels. "En 2018, nous avons soutenu 82 projets jusqu'à la certification, soit une augmentation de 78 % par rapport à 2017. La superficie certifiée en pieds carrés a augmenté de 203 % par rapport à 2017 ", a déclaré Rick Fedrizzi.

Certifications et réalisations notables de WELL en 2018 :

Premières certifications en Irlande (Arup), Finlande (Green Building Partners), Suède (Castellum), Pologne (BuroHappold), Pays-Bas (Cairn Real Estate) et Italie (Jacobs)

Premier projet certifié platine en Europe (The Crown Estate, Royaume-Uni)

Premier projet européen doublement labellisé sur le même site - une base de construction et un aménagement locatif (Sogeprom, France)

Le plus grand projet Core & Shell d'Europe (Gmp Property, Espagne)

Le plus grand projet d'intérieur commercial certifié au monde (Deloitte, Royaume-Uni)

Premiers projets enregistrés en Norvège, en Turquie, en Belgique, en Roumanie et au Luxembourg, avec 21 pays maintenant représentés à travers l'Europe

22 représentants participant aux WELL Concept Advisories

"Notre incroyable communauté WELL AP reçoit une grande partie du crédit pour notre succès continu," dit Rick Fedrizzi. "Aujourd'hui, nous avons plus de 7 500 WELL AP et aspirants à travers le monde, et le lancement de WELL v2 a inspiré de nombreuses personnes à s'engager dans la rigueur et les récompenses de ce niveau d'engagement avec WELL".

Rick Fedrizzi a souligné que ce qui distingue WELL, c'est son exigence en matière de tests de performance. "Nous évaluons plus de 60 indicateurs de performance, nécessitant plus de 20 tests et utilisant plus de 10 équipements pour vérifier la performance de votre espace. Les dirigeants ne veulent pas supposer - ils ont besoin de savoir."

"Avec le lancement de WELL v2, que nous avons développé aux côtés de nos clients, avec le programme Portfolio en cours qui réunit près de 30 participants internationaux, de nouveaux outils marketing et commerciaux, un contenu éducatif inspirant, de nouvelles données de recherche et de retour sur investissement et une plate-forme de projet WELL réimaginée qui offre une valeur dès que le projet est intégré au système, nous espérons pouvoir poursuivre notre croissance" a ajouté Rick Fedrizzi. "Plus important encore, nous sommes enthousiastes à l'idée d'être le catalyseur d'une deuxième vague de durabilité fondée sur la santé et le bien-être humains par le biais de bâtiments qui aident les gens à s'épanouir."

"Les progrès remarquables réalisés à travers l'Europe illustrent l'engagement de notre communauté WELL à fournir de meilleurs bâtiments pour permettre aux gens de prospérer", a déclaré Ann Marie Aguilar, Director of Operations de l'IWBI, Europe. "Aujourd'hui, plus de 66 millions de pieds carrés de biens immobiliers et près de 400 projets englobent WELL sur tout le continent, et nous sommes enthousiastes à l'idée de bâtir sur ce succès en défendant un programme d'accessibilité, d'équité en santé et de localisation pour soutenir les marchés individuels avec les préoccupations géographiques en santé qui les touchent le plus."

À propos d'IWBI et de WELL

L'International WELL Building Institutetm (IWBItm) a pris la tête du mouvement mondial visant à transformer nos bâtiments immobiliers et nos communautés afin d'aider les gens à s'épanouir. Le projet pilote WELL v2est une version lancée récemment de sa norme de construction WELL très appréciée, et le projet pilote WELL Community Standardtm est un système d'évaluation à l'échelle des quartiers qui établit une nouvelle référence mondiale pour les communautés en bonne santé. WELL se concentre exclusivement sur la manière dont les bâtiments et les communautés, ainsi que tout ce qui s'y trouve, peuvent améliorer notre confort, conduire à de meilleurs choix et, globalement, améliorer et non compromettre notre santé et notre bien-être. L'IWBI convoque et mobilise la communauté immobilière internationale du bien-être par le biais de la gestion des crédits WELL APtm, de la recherche pertinente, du développement de ressources pédagogiques et du plaidoyer en faveur de politiques favorisant la santé et le bien-être partout. Pour de plus amples informations sur IWBI et WELL, veuillez cliquer ici.

INTERNATIONAL WELL BUILDING INSTITUTE, IWBI, le WELL BUILDING STANDARD, WELL v2, WELL CERTIFIED, WELL AP, WELL et autres, et leurs logos respectifs sont des marques déposées ou des marques de certification de International WELL Building Institute pbc aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 27 février 2019 à 11:15 et diffusé par :