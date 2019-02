Résultats de l'exercice financier 2018 - Le Mouvement Desjardins connaît une très bonne performance en 2018 et enregistre des excédents de 2 326 M$





Le retour aux membres et à la collectivité s'élève à 389 M$, en hausse de 21,6 % ou de 69 M$ additionnel

LÉVIS, QC, le 27 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Au terme de l'exercice financier terminé le 31 décembre 2018, le Mouvement Desjardins, premier groupe financier coopératif au Canada, enregistre des excédents avant ristournes aux membres de 2 326 M$, une hausse de 175 M$ par rapport à l'exercice 2017. Ce résultat inclut un gain de 129 M$ net d'impôts, réalisé au cours du deuxième trimestre de 2018, lors de la création de Patrimoine Aviso. Rappelons également que l'exercice financier de 2017 avait bénéficié du gain net des frais lié à la vente de Western Financial Group Inc. et Western Life Assurance Company. Ainsi, les excédents rajustés(1) sont quant à eux en hausse de 295 M$, ou de 15,5 %. Ces résultats permettent au Mouvement Desjardins de poursuivre sa mission coopérative au bénéfice de ses membres et clients et de maintenir son excellente solidité financière.



Ainsi, le retour aux membres et à la collectivité atteint 389 M$, y compris une provision pour ristournes de 253 M$ (T4-2017 : 202 M$), 94 M$ en commandites, dons et bourses d'études (T4-2017 : 82 M$) et 42 M$ en Avantages membre Desjardins (T4-2017 : 36 M$). Par ailleurs, ajoutons le montant des engagements pris en lien avec le Fonds de 100 M$, voué au développement des régions, au montant de 53 M$ pour l'exercice 2018.

« Je suis très fier de la performance du Mouvement Desjardins. Notre membership a connu sa plus forte croissance des dix dernières années et les jeunes sont au rendez-vous. De plus, nos excédents sont en progression et à la hauteur de nos attentes. Nous avons aussi été primés par Corporate Knights pour nos nouveaux fonds FNB et SociéTerre témoignant du leadership de Desjardins dans l'atteinte des objectifs de l'Accord de Paris. Pour moi, il ne fait pas de doute que le renforcement continu de notre culture membre et client et de notre virage numérique ont beaucoup à voir avec les résultats remarquables de la dernière année », a déclaré le président et chef de la direction, Guy Cormier.

Un groupe coopératif engagé dans son milieu

Depuis le troisième trimestre, outre l'engagement soutenu des caisses dans leur milieu, voici des réalisations qui sont la manifestation concrète de ce que peut faire Desjardins dans la vie des gens.

Appui à la croissance de La Guilde des développeurs de jeux vidéo indépendants d'un montant de 750 000 $.

Inauguration des bureaux montréalais d'AccèsD dans la Tour de Montréal. Plus de 1 000 employés provenant de trois sites différents travaillent maintenant dans un environnement à aire ouverte avec des espaces très lumineux qui redynamise le quartier.

Contribution de 150 000 $ au Morrin Centre, un centre culturel de langue anglaise de premier plan dans le Vieux-Québec pour sa nouvelle offre pédagogique et touristique.

Appui à la campagne de financement de l'Académie Saint-Louis pour la construction d'un complexe sportif qui sera ouvert à tous les résidents du milieu avec un don de 750 000 $.

Un groupe financier innovateur

Desjardins innove constamment afin de répondre aux besoins de ses membres et clients. Voici quelques projets novateurs et reconnaissances de l'expertise de Desjardins.

Desjardins est l'institution financière la plus « cool » selon les milléniaux québécois! C'est ce que révèle l'étude Jeunesse 2018 réalisée par la firme Léger.

Implantation d'un bureau satellite spécialisé en technologies de l'information dans les espaces commerciaux de DigiHub Shawinigan au Centre d'entrepreneuriat Alphonse-Desjardins. Cela représente un investissement de 25 M$ sur cinq ans et la création d'une trentaine d'emplois.

Ouverture d'un nouveau centre de relations avec la clientèle à Rimouski . À terme, une quarantaine de postes seront créés dans la région.

Desjardins dans le Top 5 des meilleurs fonds mondiaux pour la planète du classement de Corporate Knights.

Résultats financiers de l'exercice 2018

Excédents de 2 326 M$, en hausse de 175 M$, par rapport à ceux de 2017.

Excédents rajustés (1) , en hausse de 295 M$, ou de 15,5 %, par rapport à ceux de 2017.

Hausse des revenus d'exploitation ( 1) de 1 111 M$, ou de 7,2 %.

Provision pour ristourne aux membres de 253 M$, en hausse de 51 M$, par rapport à l'exercice 2017. Pour l'année 2018, la ristourne a évolué afin de mieux reconnaître la détention de produits Desjardins.

Croissance record en 2018 de l'encours des prêts et acceptations, en hausse de 13,1 G$ par rapport à 2017.

Ratio de fonds propres total de 17,6 % au 31 décembre 2018.

La hausse des excédents rajustés(1) s'explique principalement par la poursuite de la croissance des activités du réseau des caisses et des activités de paiement, l'expérience technique plus favorable pour l'assurance de personnes ainsi que la hausse des revenus liés à la croissance des actifs sous gestion, atténuée par la sinistralité plus importante en assurance de dommages. Mentionnons également la diminution des provisions relatives au portefeuille de placement ainsi que l'incidence de la modification du régime d'avantages complémentaires, qui ont eu un effet favorable sur les frais autres que d'intérêts.

Le revenu net d'intérêts s'élève à 4 894 M$, en hausse de 437 M$ par rapport à l'exercice 2017. Cette augmentation s'explique par la croissance de l'encours moyen de l'ensemble du portefeuille de prêts et acceptations et, dans une moindre mesure, par la hausse des taux d'intérêt.

Les primes nettes s'établissent à 8 823 M$ (T4-2017 : 8 049 M$), une hausse de 9,6 %. La croissance des activités en assurance de personnes et en assurance de dommages combinée à l'effet du traité de réassurance signé dans le cadre de l'acquisition des activités canadiennes de State Farm expliquent cette augmentation.

En excluant le gain brut réalisé lors de la création de Patrimoine Aviso en avril dernier ainsi que le gain brut réalisé lors de la vente de filiales en 2017, les autres revenus d'exploitation(1) atteignent 2 727 M$, soit une légère hausse de 46 M$ par rapport à l'exercice 2017. Notons la progression des revenus liés aux actifs sous gestion ainsi que de ceux issus des commissions liées aux activités de paiement, et découlant de la croissance des volumes d'affaires, y compris l'acquisition et la mise en place des nouveaux portefeuilles de cartes de crédit pancanadiens qui ont contribué à la hausse. Cette dernière est contrebalancée en partie par la baisse des revenus de commission à la suite de la vente de Western Financial Group Inc. et de la transaction impliquant Qtrade Canada Inc. ainsi que par la diminution des frais de service sur les dépôts.

La dotation à la provision pour pertes de crédit est en hausse de 35 M$ par rapport à l'année 2017 et totalise 384 M$, une augmentation qui s'explique principalement par la hausse des encours. Quant au ratio des prêts dépréciés bruts, exprimé en pourcentage du portefeuille total de prêts et acceptations bruts, il s'établit à 0,54 % au 31 décembre 2018, en hausse par rapport à celui enregistré en 2017, en raison principalement de l'adoption de l'IFRS 9. L'adoption de l'IFRS 9 au 1er janvier 2018 a pour effet de rendre la provision pour perte de crédit plus volatile. Malgré cette hausse, le Mouvement Desjardins a continué en 2018 de présenter un portefeuille de prêts de qualité.

Les frais autres que d'intérêts s'élèvent à 7 485 M$ (T4-2017 : 7 400 M$), soit une légère hausse de 1,1 %, reflétant la mise en place d'initiatives de productivité dans un contexte de croissance des activités. Soulignons également la diminution des provisions relatives au portefeuille de placement ainsi que l'incidence de la modification du régime d'avantages complémentaires, qui ont eu un effet favorable sur les frais autres que d'intérêts. Notons toutefois, l'effet du traité de réassurance signé dans le cadre de l'acquisition des activités canadiennes de State Farm ainsi que la progression des affaires, notamment des actifs sous gestion, qui ont contribué à l'augmentation des frais autres que d'intérêts.

Un actif de 295,5 G$, en hausse de 20,4 G$

Au 31 décembre 2018, l'actif total du Mouvement Desjardins se chiffre à 295,5 G$, en hausse de 20,4 G$, ou de 7,4 %, depuis le 31 décembre 2017. Cette progression s'explique en grande partie par l'augmentation des prêts et acceptations nets ainsi que des valeurs mobilières, y compris celles empruntées ou acquises en vertu de conventions de revente.

Une solide base de capital

Le Mouvement Desjardins maintient une très bonne capitalisation en conformité avec les règles de Bâle III. Ses ratios de fonds propres de la catégorie 1A et du total des fonds propres sont respectivement de 17,3 % et de 17,6 % au 31 décembre 2018, alors qu'ils étaient de 18,0 % et de 18,4 % au 31 décembre 2017.

Résultats du quatrième trimestre de 2018

Pour le quatrième trimestre terminé le 31 décembre 2018, les excédents avant ristournes aux membres s'élèvent à 578 M$ (2017 : 429 M$), en hausse de 149 M$, ou de 34,7 %. L'augmentation provient principalement de la hausse du revenu net d'intérêts du secteur Particuliers et Entreprises, l'expérience technique plus favorable du secteur Gestion de patrimoine et Assurance de personnes, et est contrebalancée par une sinistralité plus importante dans le secteur Assurance de dommages. Mentionnons également la diminution des provisions relatives au portefeuille de placement ainsi que l'incidence de la modification du régime d'avantages complémentaires, qui ont eu un effet favorable sur les frais autres que d'intérêts et ont contribué à la hausse des excédents du trimestre.

Résultats sectoriels de l'exercice 2018

Particuliers et Entreprises

Les excédents avant ristournes aux membres attribuables au secteur Particuliers et Entreprises sont de 1 272 M$ pour l'exercice 2018 (2017 : 1 108 M$). La bonne performance du réseau des caisses liée notamment à la croissance du revenu net d'intérêts, les activités de paiement ainsi que la gestion rigoureuse des coûts expliquent en grande partie cette hausse.

Les excédents du quatrième trimestre sont de 329 M$ (2017 : 286 M$). Les raisons évoquées pour expliquer la hausse des excédents de l'exercice du secteur Particuliers et Entreprises justifient également l'augmentation des résultats du quatrième trimestre pour ce secteur.

Gestion de patrimoine et Assurance de personnes

Au terme de l'exercice financier 2018, les excédents nets générés par le secteur Gestion de patrimoine et Assurance de personnes sont de 894 M$ (2017 : 612 M$). Les excédents nets rajustés(1), sont quant à eux en hausse de 153 M$. Cette augmentation s'explique par les gains sur disposition de placements immobiliers supérieurs en 2018, l'expérience technique plus favorable et la hausse des revenus liés à la croissance des actifs sous gestion. En contrepartie, les ajustements apportés aux hypothèses actuarielles réalisées dans le cours normal des affaires ont été moins favorables.

Les excédents du quatrième trimestre sont de 183 M$ (2017 : 159 M$). La hausse est causée par les mêmes raisons évoquées pour expliquer les excédents de l'exercice du secteur Gestion de patrimoine et Assurance de personnes, à l'exception des gains sur disposition de titres et de placements immobiliers qui expliquaient la contribution aux excédents plus élevés lors du premier trimestre de 2018.

Assurance de dommages

Le secteur Assurance de dommages enregistre, en 2018, des excédents nets de 173 M$ (2017 : 446 M$). Rappelons que l'exercice financier de 2017 avait bénéficié du gain net des frais lié à la vente de Western Financial Group Inc. et Western Life Assurance Company. Ainsi, les excédents nets rajustés(1) sont quant à eux en baisse de 32 M$. Cette diminution des excédents nets rajustés(1) s'explique notamment par la sinistralité plus importante comparativement à l'année précédente ainsi que par l'incidence découlant de la vente des filiales en 2017, contrebalancée en partie par la hausse des revenus de placement.

Les excédents du quatrième trimestre sont de 25 M$ (2017 : 48 M$). La sinistralité plus importante comparativement à la période précédente explique en grande partie la baisse des excédents du trimestre comparatif, contrebalancée par la variation à la baisse de la contrepartie éventuelle à payer dans le cadre de l'acquisition des activités canadiennes de State Farm ainsi que la hausse des revenus de placement.

_____________________________________________

(1) Voir la section « Mode de présentation de l'information financière ».

Principales données financières



















BILAN ET INDICATEURS



















(en millions de dollars et en pourcentage) Au 31 décembre 2018(1) Au 31 décembre 2017 Bilan









Actif 295 465 $ 275 095 $

Prêts hypothécaires résidentiels 120 113 $ 113 146 $

Prêts à la consommation, sur cartes de crédit et









autres prêts aux particuliers 26 210 $ 24 044 $

Prêts aux entreprises et aux gouvernements(2) 45 066 $ 40 769 $

Prêts bruts totaux(2) 191 389 $ 177 959 $

Capitaux propres 25 649 $ 24 773 $ Indicateurs









Biens sous administration 373 558 $ 411 548 $

Biens sous gestion(3) 57 448 $ 58 220 $

Ratio des fonds propres de la catégorie 1A 17,3 % 18,0 %

Ratio des fonds propres de la catégorie 1 17,3 % 18,0 %

Ratio du total des fonds propres 17,6 % 18,4 %

Ratio de levier 8,3 % 8,5 %

Ratio de liquidité à court terme(4) 122,1 % 121,4 %

Prêts dépréciés bruts(5)/prêts et acceptations bruts(6) 0,54 % 0,25 %













(1) Les informations présentées au 31 décembre 2018 tiennent compte des normes et des amendements adoptés au 1er janvier 2018. Les données comparatives n'ont pas été retraitées. Pour plus de renseignements, se référer à la note complémentaire 2 « Mode de présentation et principales méthodes comptables » des états financiers combinés. (2) Incluent les acceptations. (3) Les biens sous gestion peuvent être également administrés par le Mouvement Desjardins. Le cas échéant, ils sont inclus dans les biens sous administration. (4) Moyenne pour les trimestres terminés le 31 décembre de chaque exercice indiqué. (5) À la suite de l'adoption de l'IFRS 9 au 1er janvier 2018, tous les prêts inclus dans l'étape 3 du modèle de dépréciation sont considérés comme dépréciés. Selon l'IAS 39, les critères pour considérer un prêt comme déprécié étaient différents. Pour plus de renseignements, se référer à la note complémentaire 2 « Mode de présentation et principales méthodes comptables » des états financiers combinés. (6) Voir la section « Mode de présentation de l'information financière ».









RÉSULTATS COMBINÉS







































Pour les périodes de trois mois terminées le Pour les exercices terminés le (en millions de dollars et en pourcentage) 31 décembre

2018(1) 31 décembre

2017 31 décembre

2018(1) 31 décembre

2017 Revenus d'exploitation(2) 4 145 $ 3 734 $ 16 576 $ 15 465 $ Excédents avant ristournes aux membres 578 $ 429 $ 2 326 $ 2 151 $ Excédents rajustés avant ristournes aux membres(2) 578 $ 429 $ 2 197 $ 1 902 $ Rendement des capitaux propres(2) 9,0 % 7,0 % 9,3 % 9,1 % Rendement des capitaux propres rajusté(2) 9,2 % 7,0 % 8,9 % 8,0 % Taux de dotation à la provision pour pertes de crédit(2) 0,19 % 0,20 % 0,21 % 0,20 %





(1) Les informations présentées pour la période de trois mois terminée le 31 décembre 2018 et pour l'exercice de 2018 tiennent compte des normes et amendements adoptés au 1er janvier 2018. Les données comparatives n'ont pas été retraitées. Pour plus de renseignements, se référer à la note complémentaire 2 « Mode de présentation et principales méthodes comptables » des états financiers combinés. (2) Voir la section « Mode de présentation de l'information financière ».

APPORT AUX EXCÉDENTS COMBINÉS PAR SECTEURS D'ACTIVITÉ























Pour les périodes de trois mois terminées le Pour les exercices terminés le (en millions de dollars) 31 décembre

2018(1) 31 décembre

2017 31 décembre

2018(1) 31 décembre

2017 Particuliers et Entreprises 329 $ 286 $ 1 272 $ 1 108 $ Gestion de patrimoine et Assurance de personnes(2) 183

159

894

612

Assurance de dommages(2) 25

48

173

446

Autres 41

(64)

(13)

(15)

Mouvement Desjardins(2) 578 $ 429 $ 2 326 $ 2 151 $





(1) Les informations présentées pour la période de trois mois terminée le 31 décembre 2018 et pour l'exercice de 2018 tiennent compte des normes et amendements adoptés au 1er janvier 2018. Les données comparatives n'ont pas été retraitées. Pour plus de renseignements, se référer à la note complémentaire 2 « Mode de présentation et principales méthodes comptables » des états financiers combinés. (2) Les excédents rajustés sont présentés à la section « Mode de présentation de l'information financière ».

COTES DE CRÉDIT DES TITRES ÉMIS









DBRS STANDARD &

POOR'S MOODY'S FITCH Fédération des caisses Desjardins du Québec







Court terme R-1 (élevé) A-1 P-1 F1+ Moyen et long termes de premier rang AA A+ Aa2 AA- Capital Desjardins inc.







Moyen et long termes de premier rang AA (faible) A A2 A+

Des informations financières plus détaillées sont présentées dans le rapport de gestion annuel 2018 du Mouvement Desjardins, qui sera disponible à compter du 1er mars 2019 sur le site Web de SEDAR, sous le profil de Capital Desjardins inc.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif au Canada et le cinquième au monde, avec un actif de 295,5 milliards de dollars. Il figure parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada selon le palmarès établi par Mediacorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

Mise en garde sur les énoncés prospectifs

Certains énoncés qui figurent dans le présent communiqué de presse peuvent constituer des énoncés prospectifs. Par leur nature même, les énoncés prospectifs comportent des hypothèses, des incertitudes et des risques inhérents de nature générale ou spécifique. Il est donc possible qu'en raison de plusieurs facteurs, les hypothèses formulées s'avèrent erronées, ou que les prédictions, projections ou autres énoncés prospectifs ainsi que les objectifs et les priorités du Mouvement Desjardins ne se matérialisent pas ou se révèlent inexacts, et que les résultats réels en diffèrent sensiblement. Divers facteurs, dont plusieurs sont indépendants de la volonté du Mouvement Desjardins et dont ce dernier peut difficilement prédire les répercussions, peuvent influer sur la justesse des énoncés prospectifs mentionnés dans ce communiqué de presse. Des renseignements supplémentaires sur ces derniers et d'autres facteurs sont fournis à la section « Gestion des risques » du rapport de gestion annuel 2018 du Mouvement Desjardins. Bien que le Mouvement Desjardins soit d'avis que les attentes exprimées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, il ne peut garantir qu'elles se révéleront exactes. Le Mouvement Desjardins déconseille aux lecteurs de se fier indûment à ces énoncés prospectifs pour prendre des décisions étant donné que les résultats réels, les conditions, les actions ou les événements futurs pourraient différer sensiblement des cibles, des attentes, des estimations ou des intentions qui y sont avancées explicitement ou implicitement. Le Mouvement Desjardins ne s'engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs, verbaux ou écrits, qui peuvent être faits à l'occasion par lui ou en son nom, à l'exception de ce qui est exigé en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables.

Mode de présentation de l'information financière

L'information financière contenue dans le présent document provient principalement des états financiers combinés annuels 2018. Ces derniers ont été préparés par la direction du Mouvement Desjardins conformément aux Normes internationales d'information financière (IFRS) publiées par l'International Accounting Standards Board et aux exigences comptables de l'Autorité des marchés financiers du Québec, qui ne diffèrent pas des IFRS. Le Mouvement Desjardins a modifié certaines méthodes comptables à la suite de l'adoption de l'IFRS 9, Instruments financiers, de l'IFRS 15, Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients, et des amendements à l'IFRS 4, Contrats d'assurance, au 1er janvier 2018. À moins d'indication contraire, tous les montants du présent document sont présentés en dollars canadiens et proviennent principalement des états financiers combinés du Mouvement Desjardins. Les symboles M$ et G$ sont utilisés pour désigner respectivement les millions et les milliards de dollars.

Pour évaluer sa performance, le Mouvement Desjardins utilise des mesures conformes aux IFRS et diverses mesures financières non conformes aux IFRS. Les mesures financières non conformes autres que les ratios réglementaires et pour lesquelles il n'existe pas de définitions normalisées ne sont pas directement comparables à des mesures similaires utilisées par d'autres sociétés et peuvent ne pas être directement comparables à toute mesure prescrite par les IFRS. Ces mesures non conformes aux IFRS peuvent être utiles aux investisseurs, entre autres, pour l'analyse du rendement financier. Elles sont définies ci-après :

Excédents rajustés du Mouvement Desjardins avant ristournes aux membres

La notion d'excédents rajustés est utilisée afin d'exclure les éléments particuliers et ainsi de présenter la performance financière provenant des activités d'exploitation. Ces éléments particuliers se caractérisent comme étant non liés aux opérations, comme les acquisitions et dispositions.

Les excédents du Mouvement Desjardins avant ristournes aux membres sont rajustés afin d'exclure les éléments particuliers suivants : le gain et les frais, nets d'impôts, liés à la vente des filiales Western Financial Group Inc. et Western Life Assurance Company complétée le 1er juillet 2017 ainsi que le gain, net d'impôts, lié à la transaction impliquant Qtrade Canada Inc. et l'intérêt détenu dans l'entreprise associée Placements NordOuest & Éthiques SEC complétée le 1er avril 2018 lors de la création de Patrimoine Aviso.







Pour les exercices terminés le (en millions de dollars) 31 décembre

2018(1) 31 décembre

2017(2) Présentation des excédents avant ristournes aux membres selon les états financiers combinés 2 326 $ 2 151 $ Éléments particuliers, nets d'impôts







Gain net des frais lié à la vente de Western Financial Group Inc. et

Western Life Assurance Company -

(249)

Gain lié à la transaction impliquant Qtrade Canada Inc. et l'intérêt détenu dans

Placements NordOuest & Éthiques SEC (129)

-

Présentation des excédents rajustés avant ristournes aux membres 2 197 $ 1 902 $





(1) Les informations présentées pour l'exercice terminé le 31 décembre 2018 tiennent compte des normes et des amendements adoptés au 1er janvier 2018. Les données comparatives n'ont pas été retraitées. Pour plus de renseignements, se référer à la note complémentaire 2 « Mode de présentation et principales méthodes comptables ». (2) Les données de 2017 ont été redressées afin que leur présentation soit conforme à celle de l'exercice courant nonobstant les normes et les amendements adoptés au 1er janvier 2018.

Excédents nets rajustés du secteur Gestion de patrimoine et Assurance de personnes

Les excédents nets du secteur Gestion de patrimoine et Assurance de personnes sont rajustés afin d'exclure l'élément particulier suivant : le gain, net d'impôts, lié à la transaction impliquant Qtrade Canada Inc. et l'intérêt détenu dans l'entreprise associée Placements NordOuest & Éthiques SEC complétée le 1er avril 2018 lors de la création de Patrimoine Aviso.







Pour les exercices terminés le (en millions de dollars) 31 décembre

2018(1) 31 décembre

2017 Présentation des excédents nets du secteur Gestion de patrimoine et Assurance de personnes selon les états financiers combinés 894 $ 612 $ Élément particulier, net d'impôts







Gain lié à la transaction impliquant Qtrade Canada Inc. et l'intérêt détenu dans

Placements NordOuest & Éthiques SEC (129)

-

Présentation des excédents nets rajustés du secteur Gestion de patrimoine et

Assurance de personnes 765 $ 612 $





(1) Les informations présentées pour l'exercice terminé le 31 décembre 2018 tiennent compte des normes et des amendements adoptés au 1er janvier 2018. Les données comparatives n'ont pas été retraitées. Pour plus de renseignements, se référer à la note complémentaire 2 « Mode de présentation et principales méthodes comptables » des états financiers combinés.

Excédents nets rajustés du secteur Assurance de dommages

Les excédents nets du secteur Assurance de dommages sont rajustés afin d'exclure l'élément particulier suivant : le gain et les frais, nets d'impôts, liés à la vente des filiales Western Financial Group Inc. et Western Life Assurance Company complétée le 1er juillet 2017.







Pour les exercices terminés le (en millions de dollars) 31 décembre

2018(1) 31 décembre

2017(2) Présentation des excédents nets du secteur Assurance de dommages selon les états financiers combinés 173 $ 446 $ Élément particulier, net d'impôts







Gain net des frais lié à la vente de Western Financial Group Inc

et Western Life Assurance Company(3) -

(241)

Présentation des excédents nets rajustés du secteur Assurance de dommages 173 $ 205 $





(1) Les informations présentées pour l'exercice terminé le 31 décembre 2018 tiennent compte des normes et des amendements adoptés au 1er janvier 2018. Les données comparatives n'ont pas été retraitées. Pour plus de renseignements, se référer à la note complémentaire 2 « Mode de présentation et principales méthodes comptables » des états financiers combinés. (2) Les données de 2017 ont été redressées afin que leur présentation soit conforme à celle de l'exercice courant nonobstant les normes et les amendements adoptés au 1er janvier 2018. (3) L'écart avec les données présentées dans le tableau des excédents rajustés du Mouvement Desjardins avant ristournes aux membres est lié à des frais de transactions intersectoriels.

Prêts dépréciés bruts/prêts et acceptations bruts

L'indicateur prêts dépréciés bruts/prêts et acceptations bruts est utilisé comme mesure de qualité du portefeuille de prêts. Il correspond aux prêts dépréciés bruts exprimés en pourcentage du total des prêts et acceptations bruts. À la suite de l'adoption de l'IFRS 9 au 1er janvier 2018, tous les prêts inclus dans l'étape 3 du modèle de dépréciation sont considérés comme dépréciés. Selon l'IAS 39, les critères pour considérer un prêt comme déprécié étaient différents.

Rendement des capitaux propres et rendement des capitaux propres rajusté

Le rendement des capitaux propres est utilisé comme mesure de rentabilité amenant de la création de valeur pour les membres et clients. Exprimé en pourcentage, il correspond aux excédents avant ristournes aux membres, à l'exclusion de la part revenant aux participations ne donnant pas le contrôle, sur les capitaux propres moyens avant les participations ne donnant pas le contrôle.

Revenus

Revenus d'exploitation

La notion des revenus d'exploitation est utilisée dans l'analyse des résultats financiers. Cette notion permet de présenter des données financières mieux structurées et facilite la comparabilité des activités d'exploitation d'une période à l'autre en excluant la volatilité des résultats propres aux placements eu égard notamment à l'importance des activités d'assurance de personnes et d'assurance de dommages pour lesquelles une très grande proportion des placements est comptabilisée à la juste valeur par le biais du résultat net. L'analyse des revenus du Mouvement Desjardins est donc expliquée en deux volets, soit les revenus d'exploitation et les revenus de placement, qui composent le revenu total. Cette mesure n'est pas directement comparable à des mesures similaires utilisées par d'autres sociétés.

Les revenus d'exploitation comprennent le revenu net d'intérêts provenant principalement du secteur Particuliers et Entreprises et de la rubrique Autres, les primes nettes et les autres revenus d'exploitation tels que les frais de service sur les dépôts et les paiements, les commissions sur prêts et cartes de crédit, les services de courtage et de fonds de placement, les honoraires de gestion et de services de garde, les revenus de change ainsi que les autres revenus. Ces postes, pris individuellement, correspondent à ceux qui sont présentés dans les états financiers combinés.

Revenus de placement

Quant aux revenus de placement, ils comprennent les revenus nets de placement sur les titres classés et désignés à la juste valeur par le biais du résultat net, sur les titres classés à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global ainsi que sur les titres évalués au coût amorti et autres qui sont inclus au poste « Revenus nets de placement » de l'état combiné du résultat. Ils comprennent également l'ajustement de l'approche par superposition pour les actifs financiers des activités d'assurance. Les activités d'appariement des filiales d'assurance de personnes et d'assurance de dommages, qui comprennent les variations de la juste valeur, les gains et pertes sur disposition et les revenus d'intérêts et de dividende sur les valeurs mobilières, sont présentées avec les revenus de placement étant donné que ces actifs soutiennent les passifs d'assurance dont les résultats sont comptabilisés dans les frais de sinistres, prestations, rentes et variations des passifs des contrats d'assurance dans les états financiers combinés. Ces revenus de placement incluent également les variations de la juste valeur des placements du secteur Particuliers et Entreprises, comptabilisés à la juste valeur par le biais du résultat net. La présentation des revenus de placement de 2017 ne tient pas compte des normes et des amendements adoptés au 1er janvier 2018 et est donc conforme à l'IAS 39.





Pour les exercices terminés le (en millions de dollars) 31 décembre

2018(1) 31 décembre

2017(2) Présentation des revenus dans les états financiers combinés







Revenu net d'intérêts 4 894 $ 4 457 $ Primes nettes 8 823

8 049

Autres revenus









Frais de service sur les dépôts et les paiements 433

458



Commissions sur prêts et cartes de crédit 697

660



Services de courtage et de fonds de placement 905

1 030



Honoraires de gestion et de services de garde 551

485



Revenus nets de placement(3) 211

1 688



Ajustement de l'approche par superposition pour les actifs financiers des activités









d'assurance 523

s. o.



Revenus de change 91

77



Autres 182

249

Revenu total 17 310 $ 17 153 $ Présentation des revenus dans le rapport de gestion







Revenu net d'intérêts 4 894 $ 4 457 $ Primes nettes 8 823

8 049

Autres revenus d'exploitation









Frais de service sur les dépôts et les paiements 433

458



Commissions sur prêts et cartes de crédit 697

660



Services de courtage et de fonds de placement 905

1 030



Honoraires de gestion et de services de garde 551

485



Revenus de change 91

77



Autres 182

249

Revenus d'exploitation 16 576

15 465

Revenus de placement









Revenus nets de placement(3) 211

1 688



Ajustement de l'approche par superposition pour les actifs financiers des activités









d'assurance 523

s. o.





734

1 688

Revenu total 17 310 $ 17 153 $





(1) Les informations présentées pour l'exercice terminé le 31 décembre 2018 tiennent compte des normes et des amendements adoptés au 1er janvier 2018. Les données comparatives n'ont pas été retraitées. Pour plus de renseignements, se référer à la note complémentaire 2 « Mode de présentation et principales méthodes comptables » des états financiers combinés. (2) Les données de 2017 ont été redressées afin que leur présentation soit conforme à celle de l'exercice courant nonobstant les normes et les amendements adoptés au 1er janvier 2018. (3) Le détail de ce poste est présenté à la note complémentaire 25 « Revenu net d'intérêts et revenus nets de placement » des états financiers combinés.

Taux de dotation à la provision pour pertes de crédit

Le taux de dotation à la provision pour pertes de crédit est utilisé comme mesure de qualité du portefeuille de prêts. Il correspond à la dotation à la provision pour pertes de crédit sur les prêts et acceptations bruts moyens.

Le tableau suivant présente le calcul du taux de dotation à la provision pour pertes de crédit tel que présenté dans le rapport de gestion.







Pour les exercices terminés le (en millions de dollars et en pourcentage) 31 décembre

2018(1) 31 décembre

2017 Dotation à la provision pour pertes de crédit 384 $ 349 $ Prêts bruts moyens 184 382

171 737

Acceptations brutes moyennes 105

69

Prêts et acceptations bruts moyens 184 487 $ 171 806 $ Taux de dotation à la provision pour pertes de crédit 0,21 % 0,20 %





(1) Les informations présentées pour l'exercice terminé le 31 décembre 2018 tiennent compte des normes et des amendements adoptés au 1er janvier 2018. Les données comparatives n'ont pas été retraitées. Pour plus de renseignements, se référer à la note complémentaire 2 « Mode de présentation et principales méthodes comptables » des états financiers combinés.

