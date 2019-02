AEG Power Solutions annonce la nomination de Franck Audrain au poste de CEO





ZWANENBURG, Pays-Bas, Feb. 27, 2019 /PRNewswire/ -- AEG Power Solutions B.V. (« AEGPS »), expert mondial des systèmes et solutions d'alimentation sans interruption, a le plaisir d'annoncer la nomination de Franck Audrain au poste de Chief Executive Officer (« CEO ») à compter du 4 mars 2019. Franck est un leader expérimenté dans le domaine des systèmes d'alimentation industriels. Il a occupé des postes à responsabilité chez Chloride (à présent Vertiv/Schneider) et Emerson. Il succédera à Jeff Casper qui quittera le groupe après neuf ans et demi, au cours desquelles il a notamment dirigé l'entreprise pendant sa phase de restructuration.

Franck Audrain compte plus de huit années d'expérience dans le secteur des alimentations sans interruption (« UPS ») à la fois chez Chloride et Emerson. Il a fait ses preuves en étant le moteur de la croissance et en réalisant des acquisitions d'entreprises au Royaume-Uni, en France et aux États-Unis. Par ailleurs, il a mené le redressement de l'activité industrielle de Chloride, géré son intégration dans Emerson suite à son acquisition, puis dirigé l'activité industrielle du groupe élargi dans la zone EMEA. Auparavant, il a occupé des postes de direction chez LVMH, McKinsey et Schlumberger.

Richard Thomson, président du conseil d'administration de 3W Power S.A., société holding du groupe AEG Power Solutions, a déclaré : « Suite à un processus de recherche minutieux, nous sommes ravis de voir Franck rejoindre AEG PS en tant que CEO. Il possède des références très significatives dans l'industrie. Son expérience pour mener à bien la croissance des ventes et améliorer les performances est d'une importance capitale pour l'entreprise, à un moment où celle-ci entame une nouvelle phase de son développement. Il s'appuiera sur les bases solides laissées par Jeff Casper, qui a contribué à recentrer le groupe et à rationaliser ses coûts. Le Conseil tient à remercier Jeff pour sa contribution dans l'entreprise au cours de ces neuf années et demie, en particulier dans la gestion de la restructuration financière qui a eu lieu l'année dernière, et pour sa contribution à une bonne transition des pouvoirs. »

Franck Audrain, nouveau CEO, ajoute : « Je suis très heureux de rejoindre AEG PS à un moment charnière de son développement. Avec un redressement opérationnel pratiquement achevé, l'entreprise est bien placée pour se développer. Forte d'une gamme de produits attrayante répondant à toute une série de marchés industriels, et grâce à une offre de services forte et croissante, le potentiel est évident. Je suis impatient de travailler avec mes nouveaux collègues pour affiner notre approche commerciale et accroître notre part de marché. »

À propos d'AEG Power Solutions

AEG Power Solutions, expert mondial des alimentations sans interruption industrielles (UPS), est présent en Europe et en Asie. Les produits et services du Groupe garantissent la disponibilité continue de l'énergie électrique et la sécurité des applications critiques pour les clients des secteurs du pétrole et du gaz, de la production d'énergie, des processus industriels, des transports, des données et de l'informatique ainsi que des énergies renouvelables. AEG PS possède un vaste portefeuille de systèmes et de services d'alimentation électriques, notamment des onduleurs CA et CC, des chargeurs de batterie, des redresseurs, un service d'entretien et de maintenance disponible 24h/24, 7j/7 et des systèmes UPS personnalisés.

Suite à sa sortie de la bourse en août 2018, AEGPS est une société privée qui appartient à 3W Power S.A.

Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site www.aegps.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/827048/AEG_Power_Solutions_Logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/827750/AEG_Power_Solutions.jpg

Communiqué envoyé le 27 février 2019 à 10:56 et diffusé par :