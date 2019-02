Globex ajoute des titres miniers à Joutel et débutera son forage sur la propriété aurifère Francoeur/Arntfield





ROUYN-NORANDA, Québec, 27 févr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX ? Toronto Stock Exchange, G1MN ? Frankfurt, Stuttgart, Berlin, Munich, Tradegate, Lang & Schwarz Stock Exchanges and GLBXF ? OTCQX International) est heureuse d'informer ses actionnaires qu'elle a récemment acquis de nouveaux titres miniers dans le camp minier aurifère et à métaux de bases de Joutel au Québec.

Globex est déjà propriétaire de trois anciennes mines dans le camp minier de Joutel; la mine Poirier (cuivre et zinc), la mine Joutel (cuivre et zinc) et la mine Eagle (or). Ces trois anciennes mines contiennent des ressources historiques et l'accès sous terre est possible par des puits et des galeries.

Récemment, un segment de plus de 10 km de l'horizon hôte de la mine aurifère Eagle est devenu ouvert au jalonnement et Globex a fait l'acquisition du segment au complet. Historiquement, ces titres miniers ont fait l'objet d'exploration incluant du forage. Le forage a ainsi dévoilé la présence de l'horizon de la mine sur l'ensemble de la propriété nouvellement acquise. De nombreuses intersections aurifères sont présentes ou décrites. Plusieurs anciens rapports de forage décrivent une géologie plus qu'intéressante (veines de quartz, sulfures, altération) mais souvent que très peu ou pas analysée.

Globex à l'intention de compiler les données historiques et se mettre à la recherche d'un partenaire afin d'optionner ou d'acheter l'ensemble de ses actifs très prometteurs dans le camp minier de Joutel.

Globex souhaite également informer ses actionnaires que le forage planifié sur la propriété Francoeur et Arntfield Gold Mines, détenue à 100% par Globex, commencera la semaine prochaine. La Zone Aurifère Cisaillement Sud et la Zone Aurifère 450 représentent les principales cibles de cette campagne telles qu'annoncées précédemment dans le communiqué de presse du 12 février, 2019.

Ce communiqué de presse a été rédigé par Jack Stoch, géo., président et chef de la direction de Globex en sa capacité de «personne qualifiée» conformément à la norme NC 43-101.

