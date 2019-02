L'EHL élue meilleure école hôtelière du monde





« 2019 QS World University ranking » : L'Ecole hôtelière de Lausanne (EHL) a été classée première institution mondiale dans l'enseignement du management des métiers d'accueil, à l'aube de ses 125 ans et une étoile Michelin fraîchement décrochée.

Une fois de plus, les résultats des classements universitaires QS confirment le rôle central de la Suisse dans l'évolution de l'hôtellerie, ainsi que le statut de référence absolue de l'EHL dans l'enseignement du management des métiers de service.

Michel Rochat, CEO du Groupe EHL, a réagi à la nouvelle en soulignant que « c'est tout à fait réjouissant, car la reconnaissance répétée de notre position de leader est un indicateur important confirmant la pertinence de notre approche ». « Alors que nous venons de fêter 125 ans d'existence, notre institution célèbre un héritage unique qui enrichit tous nos programmes, que ce soit pour la formation professionnelle dans notre école des Grisons, ou pour la formation universitaire ici à Lausanne. Ce titre de meilleure école hôtelière du monde est un honneur et une responsabilité qui nous aide à continuer à tenir notre promesse à nos étudiants de leur ouvrir les portes d'une carrière brillante», a-t-il ajouté.

« La Suisse continue d'être l'exemple à suivre en termes d'excellence académique, de compétitivité et d'innovation. Cette annonce nous réjouit et renforce d'autant plus la pertinence de notre formation, mais également de nos programmes de certification qui permettent à des écoles partout dans le monde de contribuer à l'évolution de notre industrie », expliqua Olivier Roux, Directeur Général de EHL Advisory Services, l'entreprise du Groupe dédiée au conseil et à la formation exécutive.

Le futur des métiers de l'accueil et le futur de l'éducation sont les motivations principales derrière chaque réflexion, chaque action et chaque investissement du Groupe EHL. Ceci afin d'accomplir notre mission qui est de former les meilleurs managers de l'industrie et de leur offrir des carrières à la hauteur de leurs ambitions. Cette consécration est une fierté pour l'ensemble du Groupe EHL.

A propos du Groupe EHL

Le Groupe EHL comprend un portefeuille d'entités spécialisées qui offrent de la formation et de l'innovation en Hospitality Management à l'international. Basé à Lausanne, en Suisse, le Groupe comprend :

Ecole hôtelière de Lausanne (EHL) : ambassadrice de la tradition hôtelière Suisse, l'EHL est une pionnière de l'enseignement des métiers de l'accueil depuis 1893 avec plus de 25,000 Anciens dans le monde. L'EHL est une université de renom offrant à ses étudiants talentueux de 119 pays différents des formations en ligne et sur campus, avec des programmes de niveau Bachelor, Master et Certificat.

Swiss School of Tourism and Hospitality (SSTH) : une des meilleures écoles d'hôtellerie et des professions de l'accueil depuis 50 ans. SSTH offre des formations vocationnelles et professionnelles diplômantes en Suisse à des étudiants internationaux de 20 pays, dans un Spa-hôtel du 19ème siècle récemment rénové à Passugg, dans les Grisons.

EHL Advisory Services est une entreprise de conseil et de formation exécutive en Hospitalité, active dans plus de 30 pays, qui soutient le développement de l'industrie de l'accueil.

