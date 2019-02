Profiter pleinement de la vie, c'est aussi ça la vraie richesse





La Financière Sun Life contribue à l'atteinte d'un bien-être financier durable

MONTRÉAL, le 27 févr. 2019 /CNW/ - Selon un récent sondage de la Financière Sun Life Inc. (TSX : SLF) (NYSE : SLF), seulement 46 % des Québécois sont confiants à l'égard de leur santé financière et plus de 6 personnes sur 10 se disent vulnérables advenant l'arrivée d'un choc imprévu. Alors que les questions d'argent demeurent un sujet sensible dans la population, la Financière Sun Life accompagne les Québécois dans l'atteinte d'un bien-être financier durable.

« Pour nous, le bien-être financier, c'est se sentir à l'aise avec sa capacité de s'acquitter de ses obligations financières. Nous souhaitons que nos Clients se sentent à la fois libres de faire les choix qui leur permettent de profiter pleinement de la vie, et confiants pour éventuellement faire face à un imprévu. Voilà pourquoi nous avons mis en place plusieurs initiatives novatrices qui proposent des astuces et des outils pour faire des choix éclairés », a déclaré Brigitte Dagnault, vice-présidente adjointe, marketing et communications à la Financière Sun Life, Québec.

Une idée par jour, pendant 365 jours

Au début de l'année, nous avons amorcé la campagne #365joursdeBienÊtreFinancier sur nos réseaux sociaux, suggérant quotidiennement des idées originales sur le bien-être financier et les saines habitudes de vie. Des personnalités québécoises - notamment Isabelle Racicot, Alexandre Despatie et PL Cloutier - ont accepté de participer à l'initiative en partageant leurs astuces personnelles. Parmi les thèmes abordés tout au long de l'année : consommation, voyages, santé, développement durable, maison, assurances, retraite, épargne, et plus encore! En janvier, période propice à la planification de la retraite, les milliers d'internautes rejoints se sont majoritairement intéressés aux articles portant sur les REER, sur le travail après la retraite et sur les objectifs financiers à adopter.

Cette campagne a donné lieu à une association avec Florence-Élyse Ouellette, populaire YouTubeuse et créatrice de contenu, qui a utilisé ses médias sociaux pour se confier sur ses finances et a partagé avec ses fans des astuces sur l'épargne. Un Facebook Live a eu lieu le 16 janvier dernier avec Florence-Élyse et Christiane Van Bolhuis, une planificatrice financière de la Financière Sun Life, à qui les gens ont eu la chance de poser des questions sur les finances personnelles.

Porte-Monnaie : pour aider les milléniaux à prendre en main leurs finances

Depuis mars 2018, la Financière Sun Life s'est associée à Québecor pour parler de finances aux milléniaux en créant Porte-Monnaie, la première marque en ligne de ce genre. Hébergé sur le site du Journal de Montréal, Porte-Monnaie aborde le thème de l'argent simplement, de façon pertinente, chaleureuse et optimiste, afin d'encourager la génération Y à s'intéresser à ses finances et à les prendre en main. Plus de trois millions de pages ont été vues depuis le lancement de l'initiative. Parmi les quelque 350 contenus offerts, ceux ayant généré le plus d'intérêt portaient sur les voyages, le dossier de crédit, l'endettement et les entrepreneurs d'ici.

Un Parcours Simplement Brillant, une expérience différente pour tous les Québécois

Le Parcours Simplement Brillant est un trajet interactif amusant qui contribue à éduquer les gens sur les finances personnelles et leur fournit des conseils pour améliorer leur bien-être financier. Fort de son succès récolté au cours de l'été 2018, le Parcours Simplement Brillant continuera de prendre d'assaut le Québec avec une toute nouvelle tournée via un parcours en réalité augmentée. Une version en ligne sera aussi disponible ce printemps afin de permettre à un plus grand nombre de gens de vivre cette expérience éducative. En 2018, cette initiative originale a permis de rejoindre un Québécois sur dix qui se sont prêtés à l'exercice dans des dizaines d'événements déployés à travers la province. Pour en savoir davantage sur l'initiative, consultez l'article disponible sur le site de la Financière Sun Life.

sunlife.ca : une source d'information considérable

La section Idées et outils du site sunlife.ca renferme un grand nombre d'articles qui fournissent des conseils sur divers sujets pour aider les Québécois à se préparer pour les moments importants de leur vie. Que ce soit pour fonder une famille, planifier l'achat d'une maison, gérer sa carrière, prendre soin de sa santé, ou se préparer en vue de la retraite, la Financière Sun Life propose des astuces, des outils et des calculateurs permettant de faire des choix éclairés. En moyenne, 250 articles francophones sont publiés chaque année.

