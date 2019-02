Mines indépendantes Chibougamau se prépare à forer les propriétés Bateman Bay et Mine Grandroy





ROUYN-NORANDA, Québec, 27 févr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mines indépendantes Chibougamau Inc. (TSX VENTURE: CBG) (STUT:CLL) (OTC Markets (USA) : CMAUF) est heureuse d'annoncer à ses actionnaires qu'elle se prépare pour forer à nouveau la zone de cuivre et d'or C3 de la propriété Bateman Bay ainsi que la propriété de la mine de cuivre et d'or Grandroy, les deux situées dans le canton Roy, environ 10 km à l'est de la ville de Chibougamau.



Chibougamau a travaillé discrètement sur le terrain ses deux dernières années dans le but de mieux connaître la genèse d'un certain nombre de ces dépôts ainsi que de définir des cibles sur ses propriétés, particulièrement sur la zone C-3 de Bateman Bay, de Grandroy et de Berrigan ainsi que sur d'autres actifs d'exploration.

Après avoir complété de la cartographie de détail, des études structurales, du décapage, de l'échantillonnage et de la géochimie, Mines indépendantes Chibougamau a identifié de nombreuses cibles prioritaires dont certaines seront maintenant forées. La première cible sera l'extension en profondeur vers le sud-est de la zone C-3 pour laquelle le forage précédent avait intersecté de larges zones minéralisées en cuivre, argent et or (pour plus de détails, voir les communiqués de presse antérieurs au sujet de la zone C-3).

La deuxième cible se situera sur la propriété de cuivre et d'or Grandroy sur laquelle notre géologue sénior a interprété un nouveau contrôle structural potentiel orienté nord-est/sud-ouest traversant le dépôt, lequel a été miné par fosse et sous terre à l'aide d'une rampe au fond de la fosse. Deux sondages testeront la zone sous les anciennes infrastructures le long des nouvelles structures interprétées.

Il est à noter que Chibougamau a été approchée par plusieurs compagnies intéressées de faire l'acquisition de certaines propriétés ou encore de la compagnie dans son ensemble. Aucune des négociations n'a mené à une proposition acceptable, motivant notre décision de poursuivre le forage de nos cibles définies lors des travaux de terrain antérieurs.

Sur un autre sujet, Vanadium One Energy Corp. (VONE-TSXV) a acquis 100% des intérêts de Mines indépendantes Chibougamau sur la propriété de Fer/Titane/Vanadium Mont Sorcier en réalisant des dépenses d'exploration de un million de dollars et en versant à Chibougamau les argents et les actions tels que définis par le contrat. L'importante zone de Fer/Titane /Vanadium du Mont-Sorcier contient qu'une faible concentration de titane suite aux analyses utilisant le Test Tube de Davis. Ce résultat représente un avantage important lors du traitement métallurgique et de la récupération du vanadium dans ce type de dépôt. Vanadium One a aussi annoncé avoir engagé CSA Global afin d'entreprendre un rapport technique incluant l'estimation de ressources selon le règlement 43-101. Mines indépendantes Chibougamau Inc. possède une redevance brute de métal (RBM/GMR) sur la propriété Mont Sorcier et attend avec anticipation les progrès de Vanadium One sur la propriété Mont Sorcier.

Ce communiqué de presse a été rédigé par Jack Stoch, géo., président et chef de la direction de Mines indépendantes Chibougamau en sa capacité de « personne qualifiée » conformément à la norme NC 43-101.

